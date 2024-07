Profită de Summer Black Friday 2024 pe Notino.ro între 8 și 14 iulie!

Vara aceasta, Notino aduce reduceri spectaculoase în cadrul Summer Black Friday 2024, desfășurat între 8 și 14 iulie. Acesta este momentul perfect pentru a vă bucura de oferte imbatabile la o gamă variată de produse de înfrumusețare și îngrijire personală.

Produse pentru îngrijirea pielii

Printre cele mai atractive oferte se numără reducerile la produsele pentru îngrijirea pielii. Fie că sunteți în căutarea unei creme hidratante, a unui serum revitalizant sau a unor măști de față care să vă ofere acel look proaspăt și sănătos, Summer Black Friday de la Notino.ro vă oferă oportunitatea de a le achiziționa la prețuri reduse. Branduri renumite vor fi disponibile cu discounturi substanțiale, astfel încât să puteți să vă reînnoiți stocul de produse esențiale pentru îngrijirea pielii.

Oferte speciale la parfumuri și produse de machiaj

În cadrul campaniei Summer Black Friday, veți găsi și oferte speciale la parfumuri și produse de machiaj. De la ape de parfum și ape de toaletă la spray-uri de corp, gama variată de parfumuri vă permite să găsiți esența perfectă pentru orice ocazie. În plus, produsele de machiaj, de la fonduri de ten și pudre la farduri de pleoape și rujuri, sunt disponibile la prețuri reduse, permițându-vă să experimentați și să vă reînnoiți trusa de machiaj fără să cheltuiți o avere.

Produse pentru îngrijirea părului

O altă categorie de produse care beneficiază de reduceri în cadrul Summer Black Friday sunt cele pentru îngrijirea părului. Veți găsi tot ce aveți nevoie pentru a vă menține părul sănătos și strălucitor pe durata verii, cum ar fi șampoane, balsamuri, tratamente speciale și tot felul de produse de styling. În plus, dacă aveți impresia că vechiul dvs. uscător de păr nu mai face față și doriți să-l înlocuiți cu un model nou, mai performant, aveți ocazia unică de a economisi cu Summer Black Friday. Puteți cumpăra uscătoare de păr, ondulatoare, plăci de păr, foehnuri și trimmere.

Avantaje exclusive pe care trebuie să le descoperi!

Notino oferă și avantajul serviciului Try it First, care vă permite să încercați o mostră a produsului înainte de a deschide ambalajul mare. Dacă nu sunteți mulțumit, Notino va trimite un curier să ridice produsul și vă va rambursa banii, inclusiv costurile de livrare.

În plus, dacă faceți cumpărături prin intermediul aplicației de mobil Notino, veți beneficia de un discount suplimentar de 3%, adăugând un plus de economie la achizițiile dvs.

Summer Black Friday pe Notino.ro este ocazia perfectă de a profita de aceste avantaje și de a vă bucura de cumpărături confortabile și sigure.