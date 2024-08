Frumusețea a fost întotdeauna o preocupare. Totuși, în ultima perioadă, tot mai multe reprezentante ale sexului frumos apelează mai des la tratamente pentru unghii, păr, sprâncene și gene, întrucât consideră că au șanse mai mari de a avea o viață socială, relații și locuri de muncă mai bune. Ce se află, de fapt, în spatele acestei teorii?

Numeroase femei trec mai des pragul saloanelor de înfrumusețare și apelează la medicii esteticieni pentru a corecta unele imperfecțiuni. Acesta este și cazul influenceriței Hazel Wood, în vârstă de 28 de ani.

Tânăra, după cum menționează The Guardian, scoate din buzunar lunar în jur de 590 de euro pentru servicii de înfrumusețare, inclusiv 94 de euro pentru pedichiură și manichiură, peste 80 de euro pentru laminarea sprâncenelor și 70 de euro pentru gene. Pe lângă această sumă, ea vizitează la fiecare trei sau șase luni medicul estetician pentru Botox. Fiecare astfel de vizită o costă între 295 și 354 de euro.

Aceste sesiuni de îngrijire, susține Wood, au un rol esențial în viața ei: „Mă fac să mă simt ca și cum aș fi cea mai bună versiune a mea. Atunci când nu simt că am reușit să arăt foarte bine, am dificultăți în a mă simți încrezătoare și productivă și, de asemenea, îmi este greu să interacționez cu oamenii”, a dezvăluit ea.

„Asta nu înseamnă că trebuie să faci toate aceste lucruri pentru a fi frumoasă”, a mai susținut ea. Totuși, aceste sesiuni de răsfăț „mă ajută să mă simt mai capabilă și pe plan personal și profesional”, a mai spus tânăra.

Având în vedere faptul că este creatoare de conținut, Wood petrece mult timp în fața camerei. Multe dintre videoclipurile realizate de tânără pentru TikTok, Instagram și YouTube sunt sponsorizate de numeroase branduri, inclusiv de cele de lux.

„Mă ajută să economisesc timp dimineața”

„Sinceră să fiu, nu prea îmi place să urmez aceste tratamente”, a dezvăluit influencerița. „Sunt genul de persoană căreia îi place să se țină ocupată. Atunci când am aceste tratamente programate, mă gândesc că sunt câteva ore din ziua mea pe care nu le voi mai recupera niciodată.”

Deci, de ce trece atât de des pragul saloanelor? „Mă ajută să economisesc timp dimineața”, a spus ea. „Sunt deja aranjată, așa că ziua mea poate începe mai eficient pentru că nu trebuie să pierd timp cu pregătirea.”

În ultimii ani, fenomenul „zile de întreținere a frumuseții” a devenit extrem de popular în online, în special pe platforme precum TikTok.

Hashtag-ul #beautymaintenance a strâns peste 112,7 milioane de vizualizări pe platformă. Multe femei consideră că apelând la diverse tratamente, precum laminarea genelor sau a sprâncenelor, vor economisi timp.

În mod paradoxal, o parte din acest trend constă, de asemenea, în a nu arăta prea aranjată sau machiată. „Ironia cu privire la machiaj este că, de multe ori, preferăm să arătăm ca și cum nu am purta deloc”, se arată într-un articol al Vogue.

Hashtag-ul #highmaintenancetobelowmaintenance are peste 70 de milioane de vizualizări pe TikTok. În aceste materiale video femeile prezintă vizitele la salon pentru diverse proceduri, precum laminarea genelor și sprâncenelor sau chiar epilarea cu laser.

În prezent, aspectul natural este un standard de frumusețe atât de sofisticat încât femeile sunt nevoite să dedice o zi întreagă acestor tratamente.

Cum s-a ajuns până aici? În timp ce presiunea asupra femeilor de a arăta într-un anumit fel și de a investi timp și bani pentru atingerea unor idealuri nerealiste este de departe o noutate, în timpul pandemiei, multe persoane au apelat la tratamente de înfrumusețare mai solicitante.

Un „lux accesibil”

În timp ce saloanele au fost închise, multe reprezentante ale sexului frumos au recurs la tratamente făcute acasă. Conform unui studiu Mintel, realizat în 2022, 38% dintre femeile cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani au făcut schimbări în rutina de înfrumusețare și îngrijire. Totuși, vânzările de produse de înfrumusețare au rămas relativ stabile în 2023, întrucât, conform Mintel, îngrijirea a fost văzută de mulți ca fiind un „lux accesibil” în vremuri grele.

Wood nu este singura care apelează la serviciile de înfrumusețare. Și Charlie Shepherd, un manager de comunicare din Londra, frecventează saloanele. Shepherd, în vârstă de 29 de ani, scoate din buzunar 94 de euro pentru manichiură și 70 de euro pentru produse de înfrumusețare. O dată la câteva luni, ea își face un tratament facial și își schimbă tunsoarea. Pentru aceste două servicii, tânăra scoate din buzunar 236 de euro.

„Este vorba despre experiență”, spune Shepherd. „Este o activitate socială, un mijloc de creștere a încrederii în sine și ceva ce fac complet pentru mine”.

Ea nu ratează niciodată vizita la salon pentru manichiură. „Mă face să mă simt încrezătoare, mai ales că sunt în lumea întâlnirilor și, atunci când vorbești cu oamenii, îți folosești mult mâinile, așa că simt că sunt bine aranjată.”

„Problema cu injectarea buzelor”

Dacă unele femei au acordat o atenție deosebită îngrijirii în timpul pandemiei, altele și-au lăsat părul cărunt să crească și nu au mai apelat la epilare. Compania de cercetare de piață Kantar a descoperit că vânzările de produse de machiaj au scăzut cu 19% din 2019, parțial din cauza pandemiei.

Totuși, lucrurile au revenit la „normal” destul de repede. În 2023, sumele cheltuite în saloanele de înfrumusețare și la coafor au crescut la peste 8 miliarde de lire sterline în Regatul Unit, în creștere față de 2022 și aproape că au revenit la nivelurile de dinainte de pandemie.

Presiunea de a respecta standardele de frumusețe poate avea consecințe neplăcute. Wood a dezvăluit că în acest an și-a topit acidul hialuronic din buze, păstrând doar „cea mai mică cantitate rămasă”.

Ea a apelat la această intervenție de mărire a buzelor la vârsta de 22 de ani.

„Cred că problema cu injectarea buzelor este că, odată ce ai început, nu-ți dai seama cât de mari au devenit. Ai din ce în ce mai mult”, spune ea. „Există multă presiune pe internet, pentru că vedem că toată lumea își face acest lucru și crezi că fața ta nu este normală, pentru că tu nu arăți așa.”

Heather Widdows, autor al cărții „Perfect Me: Beauty as an Ethical Ideal”, este de părere că frumusețea este acum considerată obligatorie.

„Oamenii cred că a arăta mai bine înseamnă că vei avea o viață mai bună. Am îmbrățișat un ideal conform căruia acest lucru va însemna relații mai bune și un loc de muncă mai bun, așa că a devenit o valoare dominantă pentru oameni”, spune ea.

Totuși, presiunea de a avea un anumit aspect nu este resimțită în mod egal de toate categoriile demografice. Femeile de culoare, de exemplu, alocă de șase ori mai mulți bani pentru produse și servicii de înfrumusețare decât femeile albe, potrivit British Beauty Council. Și totuși, conform unui raport, influencerii albi sunt plătiți în medie cu 50% mai mult decât cei de culoare, asiatici și etnici minoritari.

Totuși, nu toate femeile îmbrățișează acest trend. Un număr tot mai mare de femei își găsesc eliberarea prin renunțarea la rutinele care altădată le dictau viața.