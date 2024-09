O galerie de artă, investigată pentru picturi pornografice. Ce spune poliția

O galerie de artă din Țara Galilor a fost vizitată de poliție în urma acuzațiilor că material „pornografic” a fost afișat în vitrina ei – iar acum lucrarea de artă controversată a fost vândută.

Prezentând o femeie purtând altceva decât cizme de cowboy cu picioarele deschise și un triunghi negru care îi ascunde părțile intime, poliția a spus că munca de la The Table Hay constituie o potențială infracțiune a ordinii publice.

Un reprezentant al poliției Dyfed Powys a declarat pentru The Independent : „Putem confirma că am primit un raport în legătură cu acest lucru, iar ofițerii au participat la galerie”.

Dar, în ciuda vizitei poliției, arta, care a făcut parte dintr-o expoziție care a avut loc între 16 și 22 septembrie, a fost expusă de curatorul galeriei Val Harris și de artistul Poppy Baynham, în vârstă de 22 de ani.

Ulterior, aceștia au luat măsuri pentru a deschide o conversație pe baza lucrării, adăugând un semn în fața picturii care spunea că galeria este dispusă să aibă „dialog pe această temă”.

În urma controversei, doamna Baynham a spus că nu avea idee că expoziția lucrării ei, care prezintă mai multe piese similare, ar fi atât de controversată.

Doamna Banyham a declarat pentru The Independent: „În primul minut al vernisajului [expoziției], am avut o femeie care spunea că trebuie să o dăm jos din cauza copiilor. Eram confuz, dar nici nu știam cum să reacționez.

„Comentariile negative au continuat să vină și am tot refuzat, pentru că am crezut că nu este nimic în neregulă. Dar] am făcut o carte pentru ca oamenii să comenteze despre pictură și 90% din ea a fost pozitivă.”, a spus ea.

Pictura a primit feedback în mare parte pozitiv într-o carte care a invitat la o conversație. Pozat aici cu creatorul său, Poppy Baynham.

Primele plângeri au fost primite în câteva ore de la expunerea picturii la galeria care este curatoriată de Val Harris, în imagine.

Doamna Baynham a descris controversa ca fiind o oportunitate importantă de a-și vedea munca și de a deschide o conversație despre atitudinile față de organele genitale feminine , în special.

„Asta este tot ce visează vreodată un artist... numele lor să fie auzit și munca lor să fie văzută”, a spus ea, după cum a raportat BBC.

În urma veștii despre răspândirea controversei, mai multe persoane au apărat public tabloul.

Jessie Dixon a spus: „M-am gândit la el ca fiind incitant și jucăuș și niciodată nu m-am gândit la el ca pe un obiect sexual sau ceva de genul acesta”.