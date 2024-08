„Mi-am pierdut fiica la Disney World și am fost îngrozită”. Sfatul simplu oferit de o mamă care a trecut printr-o experiență de coșmar

Vacanțele de familie ar trebui să fie o pauză de la stresul vieții, însă unele călătorii sunt mai stresante decât altele. Printr-o astfel experiență a fost nevoită să treacă o mamă care a mers împreună cu cei cinci copii la Disney World.

Femeia a povestit pentru Business Insider că călătorit în diverse țări cu cei cinci copii ai mei, însă Disney World „a stresat-o cel mai mult”.

„Disney World a fost cea mai dificilă călătorie a noastră. Erau atât de multe lucruri care să ne atragă atenția: mulțimi uriașe de oameni și personaje peste tot. Am încercat să nu mă concentrez pe cât de ușor era pentru copiii mici să fie luați de mulțime. În schimb, am încercat să planific pentru orice scenariu”, a povestit mama.

Era ianuarie 2024 când a vizitat Disney World în Florida. Copiii cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani. Cu toții au purtat ghiozdanele școlare pentru a transporta cărți de autografe pentru personaje, pixuri, sticle de apă și pelerine de ploaie în caz de ploaie.

Ea a povestit pentru publicația citată că, în fiecare zi, le-a permis copiilor să aleagă un balon colorat la poarta parcului. Apoi, a legat acele baloane de curelele ghiozdanelor lor.

„Instinctiv, am numărat baloane toată ziua. De fiecare dată când intram într-un restaurant, mergeam cu monorailul, ne uitam la parade sau așteptam la coadă la plimbări, mă uitam după acele baloane pentru a ține evidența copiilor mei. Copiii au ținut baloanele jos în timp ce noi urmăream evenimentele. Eu am ținut rucsacurile în timp ce copiii și soțul meu se bucurau de plimbări”, susține femeia.

Într-o zi, când a părăsit monorailul, a numărat baloanele: cinci. Toată lumea a coborât. Ne-am adunat paltoanele, aparatul foto și căruciorul dublu prăbușit și am părăsit platforma, urcând pe scara rulantă rapidă. Apoi, a decis să număre din nou baloanele. Unu, doi, trei, patru!

„Mi s-a oprit inima. (...)La fel ca atunci când facem drumeții în natură, soțul meu era în fața șirului de copii, iar eu eram în spate. M-am uitat frenetic la baloanele mele și am constatat că unul dintre gemeni lipsea. Peste zgomotul muzicii și al conversațiilor, am strigat la soțul meu. Întorcându-mă pe scara rulantă, am zărit un balon încă pe peron, în mulțimea de oameni. Am strigat numele copilului meu în timp ce îmi croiam drum printre oamenii blocați pe scara rulantă, încercând să cobor repede pe scara rulantă ascendentă. Am continuat să strig, împingând și împingând oamenii din calea mea pentru a ajunge la peron înainte ca fetița mea să fie târâtă de mulțime în trenul următor”, a povestit mama celor cinci copii.

Cred că balonul a salvat ziua în această situație

Este terifiant să pierzi urma unui copil într-un loc aglomerat. De aceea, ținerea de mână sau plasarea celor mai mici copii într-un cărucior în locurile aglomerate îi poate ajuta să rămână în siguranță. O familie poate crea, de asemenea, tricouri colorate și unice de purtat.

Faceți fotografii cu copiii mici pentru a le arăta personajelor dacă copilul s-ar putea rătăci. Spuneți-le copiilor să meargă la personaje dacă se rătăcesc.

Organizați un loc specific în care să vă întâlniți dacă vă despărțiți: în interiorul Main Street Bakery, poate-dar cu siguranță nu în fața Castelului Cenușăresei pentru că sunt prea mulți oameni. Pentru copiii cu telefoane, faceți o fotografie a locului de întâlnire.

Acum sunt disponibile dispozitive de urmărire GPS mici, portabile. Puneți-le într-o pungă mică, cu fermoar, pe un șnur în jurul gâtului copilului sau în rucsac.

Dar, pentru a depista rapid copiii mici în mulțime, femeia recomandă trucul cu balonul.

„M-a salvat de la pierderea copilului meu. Pentru mine, voi fi veșnic recunoscătoare pentru baloane”, a concluzionat femeia.