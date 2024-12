Marile personalități care ne-au părăsit în 2024. Actori, muzicieni, sportivi, politicieni ce vor rămâne în amintirea noastră

Producătorul celui mai bine vândut LP din lume, o actriță britanică premiată cu Oscar care a cucerit ecranul și scena, un neînfricat politician rus din opoziție sunt âteva dintre fețele cunoscute care nu mai sunt printre noi.

Un banner pe care scrie „Stage & Screen” în alb, pe un fundal negru și verde cu efectul unui cer cu multe stele albe. În dreapta este regretata actriță Maggie Smith

Printre cei de care ne amintim se numără legenda actoriei Dame Maggie Smith, fosta vedetă adolescentă Shannen Doherty și „cel mai frumos bărbat din cinematografie”, Alain Delon, scrie bbc.com.

David Soul

În rolul lui Ken „Hutch” Hutchinson, jumătate din duo-ul de polițiști Starsky & Hutch, David Soul a devenit una dintre cele mai mari vedete TV ale anilor 1970.

Faima actorului american a dus la o carieră muzicală paralelă și la două hituri britanice, Don't Give Up On Us Baby și Silver Lady. Mai târziu în viață, s-a mutat în Marea Britanie, unde a jucat în teatru și televiziune.

Shannen Doherty

Primul rol mare în film al lui Shannen Doherty a fost în comedia neagră Heathers din 1988. Acesta a fost urmat de patru sezoane din serialul TV Beverly Hills 90210. Personajul ei, Brenda, era o fată din Midwest transplantată cu familia ei în suburbia bogată din Los Angeles. Doherty a apărut și în serialul TV Charmed și în filmul Mallrats.

James Earl Jones

Actor american care a jucat în zeci de filme, dar al cărui cel mai faimos rol a fost probabil cel în care nu a apărut de fapt - vocea lui Darth Vader în trilogia originală Star Wars.

James Earl Jones s-a bucurat, de asemenea, de o carieră scenică distinsă, câștigând două premii Tony.

Ian Lavender

Un cadru din Dad's Army îl arată pe tânărul Ian Lavender în rolul soldatului Pike. El zâmbește timid îmbrăcat în uniformă și o eșarfă roșie și albastră.

Cel mai tânăr membru al plutonului Home Guard din Dad's Army, unul dintre cele mai îndrăgite sitcomuri ale BBC.

Ian Lavender l-a interpretat pe Pike, tânărul funcționar bancar lipsit de viclenie și subiect al mustrării căpitanului Mainwaring (Arthur Lowe): „Băiat prost!” Mai târziu în viață, actorul născut în Birmingham a jucat în EastEnders.

Shelley Duvall

Cel mai faimos rol de film al lui Shelley Duvall a fost probabil Wendy, soția terorizată a lui Jack Nicholson în filmul The Shining al lui Stanley Kubrick.

Ea a jucat în alte câteva filme aclamate de critici, printre care Annie Hall, Nashville și Thieves Like Us, precum și în rolul lui Olive Oyl din musicalul Popeye din anii 1980.

Donald Sutherland

Actor canadian care și-a început lunga carieră în teatrul și televiziunea britanică, înainte de a ajunge la celebritatea cinematografică în filmele de război Kelly's Heroes și The Dirty Dozen. Printre numeroasele sale filme notabile se numără M*A*S*H, Don't Look Now, Casanova, Invasion of the Body Snatchers și Ordinary People.

Mai recent, a jucat în trilogia The Hunger Games în rolul maleficului președinte Snow.

Alain Delon

Parizianul Alain Delon, descris cândva ca fiind cel mai frumos bărbat din cinematografie, a fost una dintre cele mai importante vedete de film din Europa în anii 1960 și 1970, apărând în Plein Soleil, Le Samourai și The Leopard. Ultima apariție publică majoră a lui Delon a fost pentru a primi un Palme d'Or onorific la Festivalul de Film de la Cannes în mai 2019.

Anouk Aimée

Actriță franceză a cărei interpretare în filmul A Man and a Woman din 1966 i-a adus un Glob de Aur și un premiu Bafta pentru cea mai bună actriță, precum și o nominalizare la Oscar - prima dată când un actor sau o actriță au fost nominalizați pentru o interpretare în limba franceză.

Bernard Hill

Născut în Manchester, Bernard Hill a devenit o emblemă a orașului Liverpool în rolul lui Yosser „Gizza Job” Hughes din serialul TV Boys from the Blackstuff (1982) al lui Alan Bleasdale. Ulterior, Hill a avut roluri importante în filmele de succes Titanic și trilogia Stăpânul inelelor, iar cel mai recent a apărut în seriale BBC precum Wolf Hall și The Responder.

Gena Rowlands

Actriță americană care a fost nominalizată la Oscar pentru filmele A Woman Under the Influence din 1974 și Gloria din 1980. Ambele filme au fost colaborări cu regretatul ei soț, regizorul John Cassavetes.

Gena Rowlands a câștigat, de asemenea, patru premii Emmy și două Globuri de Aur înainte de a se pensiona în 2015.

Timothy West

Timothy West a fost cunoscut pentru roluri pe scenă și pe ecran, printre care sitcomul Brass, drame precum Bleak House și Gentleman Jack și telenovelele Coronation Street și EastEnders. A fost căsătorit cu actrița Prunella Scales. În ultimii ani, cuplul a filmat 10 serii ale emisiunii Great Canal Journeys de la Channel 4.

Quincy Jones

Unul dintre cei mai mari producători muzicali ai secolului XX, Quincy Jones și-a început cariera lucrând cu Frank Sinatra. În anii 1980, a produs cele mai de succes două LP-uri ale lui Michael Jackson - Thriller și Bad - și a co-scris câteva dintre melodii.

Quincy Jones a fost, de asemenea, creierul single-ului USA for Africa, We Are The World.

Alexei Navalnîi

Cel mai proeminent politician de opoziție din Rusia, Alexei Navalnîi, a dus o campanie neîncetată împotriva președintelui Vladimir Putin, acuzându-l că conduce un stat corupt și „feudal”. După ce a supraviețuit încercărilor repetate de a-l otrăvi, Alexei Navalnîi a murit în circumstanțe misterioase într-o închisoare din Rusia.

John Prescott

John Prescott a fost viceprim-ministru în guvernul Blair și unul dintre cei mai cunoscuți politicieni din era Noii Laburiști. Renumit ca un luptător politic, a devenit cunoscut în 2001 pentru că a lovit cu pumnul un protestatar care aruncase cu un ou în el. După ce a fost deputat de East Hull timp de 40 de ani, a fost numit Lord Prescott.

Alex Salmond

Figură marcantă a mișcării naționaliste din Scoția, Alex Salmond a fost prim-ministru al Scoției în perioada 2007-14 și a condus campania nereușită pentru referendumul pro-independență din 2014.

Mai târziu în viață, el a atras controverse după ce a părăsit Partidul Național Scoțian și a înființat un partid naționalist rival, Alba.

Sven-Goran Eriksson

Primul antrenor ne-britanic al echipei de fotbal a Angliei, Sven-Goran Eriksson a condus-o în sferturile de finală la trei turnee majore între 2001 și 2006.

De asemenea, suedezul a condus 12 cluburi, printre care Manchester City, Leicester, Roma și Lazio, câștigând 18 trofee.

Franz Beckenbauer

Poreclit „Der Kaiser”, fotbalistul german Franz Beckenbauer a fost considerat unul dintre cei mai mari jucători ai fotbalului. El a câștigat Cupa Mondială în calitate de căpitan al Germaniei de Vest în 1974 și a ridicat trofeul din nou în calitate de manager în 1990.

De asemenea, Franz Beckenbauer a jucat de 582 de ori pentru Bayern München și a câștigat prima ligă germană atât ca jucător, cât și ca antrenor.