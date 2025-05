Femeia care a fost hrănită printr-un tub primii 10 ani din viață a murit la vârsta de 26 de ani

O tânără, care a fost hrănită printr-un tub în prima decadă a vieții sale, a murit la vârsta de 26 de ani, a anunțat familia sa.

Într-un caz care a derutat experții medicali din întreaga lume, Tia-Mae McCarthy a trebuit să primească toți nutrienții vitali printr-un tub în timp ce dormea, în primii 10 ani de viață. Povestea ei a fost subiectul unui documentar TV, mama ei Sue căutând cu disperare răspunsuri, călătorind chiar și în străinătate pentru a obține ajutor pentru fiica ei, scrie dailymail.

Misterul nu a fost niciodată rezolvat, dar în cele din urmă Tia și-a surprins familia când a început să mănânce la vârsta de 10 ani, iar la 15 ani avea o dietă și un apetit normale.

În mod tragic, a murit subit pe 28 aprilie, mama ei, Sue McCarthy, găsind-o fără reacție în patul ei. Cauza decesului nu este cunoscută, încă, și se efectuează mai multe teste pentru a se stabili cum a murit.

Cazul ei, un mister pentru specialiști

Tia s-a născut prematur cu 12 săptămâni, în orașul Alderholt (Anglia), a cântărit doar 1,5 kg și a avut o boală congenitală rară - atrezie esofagiană - ceea ce înseamnă că esofagul și stomacul ei nu erau conectate.

Tia și-a petrecut cea mai mare parte a primului an în spital și a trebuit să facă o operație la vârsta de trei luni pentru a-și muta stomacul în piept. Deși avea și alte dizabilități, după operație nu a existat niciun motiv medical pentru care să nu poată mânca, iar cazul ei i-a nedumerit pe experți.

Mama ei bănuia că este vorba despre o problemă psihologică care provine din primele luni de viață, când Tia s-a oprit din respirat de mai multe ori și a trebuit să fie resuscitată.

Tia a apărut într-un documentar, The Girl Who Never Ate, în 2006, când avea șapte ani, iar mama ei a dus-o la o clinică specializată din Austria.

În cele din urmă, când avea zece ani, Tia a început brusc să arate interes pentru mâncare. Dna McCarthy a fost uimită când i-a oferit fiicei sale niște iaurt și aceasta a acceptat.

Tia a început să mănânce tot felul de alimente moi - supă, cremă, înghețată și mousse - și, în cele din urmă, în decembrie 2012 i s-a scos tubul pe care se bazase pentru a rămâne în viață.

Până la vârsta de 15 ani, mânca complet normal, printre alimentele sale preferate numărându-se somonul, vânatul și scoicile. Deși era în continuare monitorizată de un dietetician pentru a-i verifica greutatea, ce mânca și dacă avea nevoie de suplimente suplimentare.

Din cauza dizabilităților sale, Tia nu a putut niciodată să trăiască independent și locuia încă în casa familiei sale.

Fratele ei, Fin, în vârstă de 22 de ani, a declarat: „Nu era nimic anormal, avea un pic de tuse, dar în rest era bine. Este un adevărat șoc pentru noi toți că a plecat”.

„Nu a avut o copilărie ușoară, s-a confruntat cu multe probleme medicale în scurta ei viață, dar orice i-ar fi aruncat viața în față, ea a acceptat. Nu a lăsat niciodată să i se diminueze spiritul sau simțul umorului”, a adăugat acesta.