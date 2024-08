Femeia a cărei nouă viață a început la 68 de ani. Azi defilează pe cele mai celebre podiumuri de modeling

Rosa Saito are 71 de ani și și-a descoperit pasiunea pentru modă la 68 de ani, ajungând până acum pe cele mai celebre podiumuri din întreaga lume.

O viață întreagă de reziliență i-a dat Rosei Saito încrederea de a păși în fața camerelor de filmat și de a le dovedi celorlalți că poți îmbătrâni fără teamă.

Când a împlinit 68 de ani, în 2019, Rosa Saito a decis să își facă un cadou neobișnuit. În ultimul an, a fost abordată de trei ori de fotografi și agenți de casting pe străzile orașului său natal din São Paulo, Brazilia, fiecare spunându-i că ar trebui să ia în considerare posibilitatea de a deveni model. Inițial, ea a respins avansurile măgulitoare, dar după ce a deliberat timp de câteva luni, s-a răzgândit, scrie theguardian.com.

„Nimeni nu a comentat aspectul meu până când am ajuns la 67 de ani, când oamenii au început brusc să mă observe”, spune ea. „A fost foarte ciudat, dar faptul că am fost observată m-a făcut să realizez că încă mai pot realiza ceva pentru mine în această etapă a vieții mele. Am crescut trei copii și acum am vrut să văd ce pot face singură. Dacă nu acum, atunci nu aș fi făcut-o niciodată.”

Contactând una dintre agențiile care o abordaseră anterior, ea a fost adăugată imediat în lista lor și trimisă la castinguri. „La primul casting mi-au cerut să mă comport ca și cum tocmai mă întorceam de la un club de noapte, dar nu mai făcusem asta niciodată”, râde ea. „Nu am primit slujba, dar am început să văd cum modelingul înseamnă să intri în pielea unui personaj și să joci. A fost o provocare care a început să mă entuziasmeze.”

A mai trecut un an până când Saito și-a rezervat primul loc de muncă. Ajunsă la zeci de castinguri și refuzată în mod obișnuit cu puține explicații sau feedback, a fost hotărâtă să vadă aceste experiențe ca pe o oportunitate de a-și exersa poziția și mersul în fața altor profesioniști.

„Respingerile nu au făcut decât să mă facă să îmi doresc și mai mult să îmi rezerv o slujbă”, spune ea. „Eram obișnuită să mă confrunt cu dificultăți în viața mea și, prin urmare, acestea au fost mici eșecuri în comparație cu tot ceea ce am mai trecut. Am fost pregătită să merg mai departe.”

Saito a învățat să reziste de la o vârstă fragedă, după ce, la 22 de ani, a devenit singurul îngrijitor al mamei sale, care a suferit un atac cerebral. După moartea soțului ei, cu care a fost căsătorită timp de 20 de ani, în 2000, și-a crescut singură cei trei copii. Întotdeauna a fost pasionată de remediile naturale și de medicina plantelor. „Cred că acesta este cel mai important lucru care m-a ajutat să arăt așa cum arăt astăzi”, spune ea. „Sunt o persoană naturală și nu am suferit niciodată nicio intervenție chirurgicală. Toată viața am avut grijă de corpul meu cu ajutorul naturii.”

Am intrat în studioul de fotografie și am fost foarte emoționată, mai ales că eram cea mai în vârstă persoană de acolo.

În 2020, la 69 de ani, perseverența lui Saito a dat roade și, în cele din urmă, și-a rezervat primul job de model pentru un brand brazilian de cosmetice. „Am intrat în studioul de fotografie și eram atât de emoționată, mai ales că eram cea mai în vârstă persoană de acolo”, spune ea. „Dar imediat ce am început, experiența mea de la toate castingurile și-a făcut efectul și m-am relaxat. Echipa de producție m-a întrebat unde m-am ascuns, deoarece au spus că au căutat femei mai în vârstă ca mine de ani de zile. Chiar m-a ajutat să mă simt acceptată.”

De asemenea, Saito s-a trezit devenind, fără să vrea, un model pentru femeile mai tinere de la ședința foto. „Am primit atât de multe complimente de la celelalte modele și asta m-a făcut să realizez că prezența mea le arăta că poți îmbătrâni fără teamă”, spune ea. „Este important să arătăm lumii modei că existăm și că femeile de toate vârstele ar trebui să fie reprezentate.”

În prezent în vârstă de 73 de ani, Saito a pozat pentru branduri de îmbrăcăminte, produse cosmetice și editoriale de reviste, iar punctul său culminant a fost debutul la Săptămâna modei de la São Paulo din 2022, fiind unul dintre cele mai în vârstă modele de pe podium. „Nu mă simt bătrână și nu mă gândesc la îmbătrânire, deoarece este un dar să fac asta la 70 de ani”, spune ea. „Îmi place modellingul pentru că fiecare job este o provocare unică și mă împinge să dau tot ce pot mai bun. M-a făcut o persoană mai încrezătoare în toate aspectele vieții mele.”

În timp ce copiii ei îi susțin munca, Saito găsește în cele din urmă bucurie în a face ceva pentru ea însăși și nu intenționează să se oprească prea curând. „Simt că am dat mult altora și acum a venit timpul meu”, spune ea. „Am o mulțime de vise pentru viitor și de repere pe care vreau să le ating, dar adevărata frumusețe a maturității este să știi că orice este posibil, la orice vârstă.”