Două capre au primit o misiune neobișnuită în centrul Tokyo-ului: să scape de buruieni. „Angajate” de o companie feroviară japoneză, Nagi și Pokke au devenit rapid cele mai simpatice lucrătoare din cartier și vedete pe internet.

Japonezii sunt încântați de noile vecine Foto: Facebook

Nagi și Pokke au o misiune cât se poate de clară: să scape de buruienile de pe un teren din centrul Tokyo-ului. Cele două capre au fost aduse de o companie feroviară japoneză pentru a face curățenie în mod natural, dar au ajuns rapid atracția cartierului și vedete pe rețelele sociale.

Țapul Nagi, în vârstă de un an, și Pokke, o capră de doi ani, și-au început „serviciul” în octombrie, pe un teren viran din apropierea gării JR Yotsuya, în cartierul de afaceri Shinjuku. Nu au nevoie de combustibil sau pauze de mentenanță: tot ce au de făcut este să pască iarba care a crescut în voie pe suprafața de 900 de metri pătrați.

Inițiativa aparține companiei feroviare East Japan Railway (JR East), care a mai încercat această metodă și în alte locuri. Reprezentanții companiei au descris proiectul drept „o metodă ecologică pentru a elimina buruienile”.

De data aceasta, însă, caprele au și o mulțime de admiratori. Elevii din școlile apropiate și angajații birourilor din zonă vin să le fotografieze, mai ales în pauza de prânz, iar imaginile cu cele două animale au început să circule intens pe internet.

Pentru Tamae Noguchi, o angajată în vârstă de 60 de ani din cartierul Shinjuku, întâlnirea cu noile „vecine” de cartier este o surpriză cât se poate de plăcută.

„Își mănâncă hrana cu atâta energie, încât simplul fapt de a le privi îmi dă și mie energie”, a povestit ea pentru AFP. „Doar să le privești îți ridică moralul”.

Și Edward Asis, un student filipinez în vârstă de 38 de ani, a fost cucerit de cele două animale, pe care le-a descris drept „foarte drăgălașe”. El consideră că metoda aleasă de compania feroviară este una cât se poate de potrivită pentru locul respectiv.

„Este o metodă excelentă, una naturală, de a scăpa de toată această iarbă”, a spus studentul.

Experimentul a început pe 9 octombrie și ar urma să se încheie în jurul lunii decembrie.

Totuși, Nagi și Pokke nu trebuie să respecte neapărat calendarul: dacă termină de păscut toată vegetația de pe teren înainte de termen, misiunea lor se încheie mai devreme. Compania JR East a explicat, într-un comunicat, faptul că folosirea caprelor are avantaje față de metodele obișnuite de întreținere a terenurilor.

„Folosirea caprelor pentru pășunat nu permite doar controlul continuu al buruienilor, ci face posibilă și reducerea impactului asupra mediului”, au transmis reprezentanții companiei, referindu-se la alternative precum motocoasele și erbicidele.

JR East a mai organizat experimente similare cu ajutorul caprelor în alte zone, însă acesta este primul desfășurat în interiorul liniei circulare Yamanote, care înconjoară zona centrală a Tokyo-ului.

Ideea nu este însă nouă în marile orașe. În 2016, aproximativ zece oi au fost aduse în apropierea șoselei de centură a Parisului pentru a curăța vegetația. Proiectul nu a fost primit la fel de entuziast de toată lumea: mai mulți localnici și reprezentanți ai organizațiilor pentru protecția animalelor și-au exprimat îngrijorarea că oile ar putea fi expuse aerului poluat din apropierea șoselei.

Până atunci, Nagi și Pokke par să se bucure de popularitatea câștigată în Tokyo. Iar dacă își fac treaba la fel de conștiincios cum au început, s-ar putea să lase terenul curat înainte de termen.