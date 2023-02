Cum arată noii pantofi făcuți la imprimantă de Reebok, HP și New Guards

În cadrul Săptămânii Modei de la Paris, Reebok, HP și New Guards Group au prezentat un nou concept de sneaker al brandului de lux Botter, care a debutat pe podium la prezentarea Fashion Week 2023.

Noul concept de pantof sport Reebok x Botter combină aspectul unic al unei scoici Murex – care, spune legenda, era folosită de zeița Venus pentru a-și pieptăna părul - cu o siluetă emblematică de fotbal Reebok vintage.

Pantoful sport, cu formă neobișnuită și unică, a fost creat cu ajutorul echipei HP 3D Printing din Barcelona, folosind o tehnologie numită HP Multi Jet Fusion. Odată imprimați 3D, sneakerii de culoare gri au fost pictați manual, pentru a completa tonurile Mării Caraibelor prezente în întreaga colecție Botter de la Fashion Week 2023.

Rezultatul final nu este doar o piesă de lux inovatoare, ci și o alternativă sustenabilă la producția tradițională de sneakeri. HP Multi Jet Fusion poate reinventa designul și producția prin folosirea potențialului oferit de imprimarea 3D și prin explorarea unor tehnici mai sustenabile și mai eficiente din punct de vedere energetic. Procesul nu presupune deșeuri și folosește un material numit TPU ușor de reutilizat odată ce a fost reciclat.

"HP a creat o echipă de specialiști în industria încălțămintei, care a dezvoltat o soluție end-to-end pentru a ajuta companiile mari și mici de încălțăminte, din fashion și sport, să își atingă obiectivele cu ajutorul tehnologiei HP Multi Jet Fusion", a declarat François Minec, Global Head of Polymers la HP Personalization & 3D Printing. "Oferim libertate de proiectare, o dezvoltare rapidă și agilă a produselor și un proces de producție locală mai sustenabil. Această colaborare cu Reebok și Botter e lansarea perfectă a soluției HP în lumea încălțămintei."

Vorbind despre colaborarea multibrand, Nathan Jobe - Head of Footwear la NGG++, a precizat: "NGG și Reebok au o istorie bogată în cultura Street și Fashion. E important să găsești oameni care gândesc la fel și cu care să te asociezi. Botter face parte din comunitatea noastră. Am fost bucuroși să contribuim la spectacolul lor și, în același timp, să prezentăm tehnologia incredibilă a HP. Acest parteneriat conturează cu adevărat o călătorie care celebrează cultura și patrimoniul, pentru a imagina viitorul. Suntem nerăbdători să colaborăm în continuare."

"Suntem entuziasmați că ne unim forțele cu Reebok și, împreună, ne imaginăm un nou viitor pentru încălțăminte și îmbrăcăminte. Ne propunem să împingem limitele tehnologiei și ale sustenabilității, îmbrățișând în același timp moștenirea Reebok", au adăugat Rushemy Botter și Lisi Herrebrugh - Botter.

Reebok x Botter Concept Sneaker, proiectat de HP, reprezintă primul salt în inovație, sustenabilitate și modă pe care Reebok îl face împreună cu New Guards Group, de la achiziționarea companiei de către Authentic Brands Group (Authentic). Acest debut la Săptămâna Modei de la Paris prevestește un viitor interesant în acest domeniu.

"Am știut că parteneriatul cu New Guards Group ne va permite să ne depășim limitele, oferind consumatorilor concepte noi și colaborări neașteptate", a declarat Todd Krinsky, CEO și președinte Reebok. "Sunt incredibil de motivat de ceea ce am reușit să realizăm într-un timp atât de scurt, iar această ultimă lansare cu Botter și HP e doar o mică mostră a ceea ce va urma în acest parteneriat pe termen lung."