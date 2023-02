Cum arată cea mai ciudată casă din lume. Nu are televizor, telefon și nici măcar electricitate FOTO VIDEO

Este considerată una dintre cele mai ciudate case din lume și, din 2014, uimește mii de oameni cu „ciudățenia” sa. Inaugurată pe 13 octombrie 1974, Casa do Penedo, cunoscută de mulți drept casa familiei Flintstones, este situată în Serra de Fafe, în Portugalia și a fost construită între patru stânci mari care îi servesc drept structură.

Istoria Casa do Penedo a început într-o zi de primăvară din 1973.

Vítor Rodrigues este unul dintre fiii cuplului care a văzut cele patru stânci și și-a dat seama că este un loc bun pentru a construi un refugiu montan. Vítor a povestit puțin despre istoria Casei do Penedo, notează msn.com.

„Am venit din Guimarães să ne plimbăm pe muntele Fafe și ne-am oprit în vârful lui. A plouat foarte mult în acea zi, a trebuit să mâncăm în mașină și am stat acolo multe ore, noi, cei trei frați și părinții noștri”, povestește Vítor Rodrigues.

La sfârșitul acelei zile a apărut soarele mult dorit, iar Vítor și frații săi au plecat la vânătoare de greieri, acesta fiind de fapt scopul călătoriei. Atunci părinții lui Vítor, după ce au petrecut atâtea ore în mașină, și-au dat seama că acesta ar fi un loc perfect pentru a-și construi o casă de vacanță.

„Un loc unde am putea lua o gustare în zilele ploioase, ca într-o zi ca aceea, sau chiar pentru o vacanță”, a adăugat Rodrigues.

Părinții au fost încântați de priveliștea minunată și s-au întors la Serra de Fafe pentru a afla cine deținea terenul. Au descoperit însă că acești patru bolovani nu aveau un singur proprietar, ci trei proprietari diferiți. Părinții lui Vítor au reușit să cumpere terenul și au început să construiască casa, marcând astfel nașterea Casa do Penedo.

Cine a construit Casa do Penedo

Considerată cea mai ciudată casă din Portugalia și din lume, a fost construită de angajații tatălui lui Vítor, care era inginer textilist și deținea o fabrică textilă în Guimarães.

„La acea vreme, oamenii lucrau sâmbăta în fabrică și întotdeauna exista un grup de patru sau cinci angajați de la propria lui companie care veneau și făceau casa”, explică fiul său.

Casa a durat aproximativ un an pentru a fi construită. Principalul obiectiv a fost acela de a face un loc pentru a-și petrece vacanțele în mijlocul naturii, dar fără a strica peisajul.

Experiența de a trăi fără electricitate

„Părinții mei s-au născut în anii 1930 și 1940. La acea vreme nu exista prea multă tehnologie în Guimarães, sau în orice altă parte a țării. Au vrut să retrăiască vremurile bune de altădată, fără tehnologie, aici, la Casa do Penedo. Fără televizor, fără telefon, fără electricitate... au vrut să retrăiască acele vremuri ale tinereții lor. Așa că au hotărât de la bun început ca în casă să nu existe nici electricitate, nici telefon și nici televizor”.

Tatăl lui Vitor credea că televizorul perturba funcționarea familiei, iar telefonul era ceva ce cu siguranță nu dorea în timpul vacanței. Casa do Penedo încă nu electricitate, însă are apă curentă și gaz.

„Totul este ca într-o casă normală, dar fără tehnologie”, explică Vítor Rodrigues.

Această clădire unică este un mod de a încerca să demonstreze oamenilor că este posibil să trăim fără tehnologie, într-o epocă în care se pare că nu putem trăi fără ea.

„De fapt, dacă ne gândim bine, există încă multe părți ale lumii în care oamenii nu au acces la electricitate. Casa do Penedo îți oferă experiența de a petrece o zi sau un weekend fără aceste facilități”, subliniază Vítor.

Casa do Penedo - una dintre cele mai mediatizate case din lume

Casa da Pedra sau Casa do Penedo, așa cum o numesc mulți, a fost proiectată pentru a fi o casă discretă, integrată. Nu a reușit niciodată să fie discretă, iar în anii '70 era deja foarte evidentă și foarte comentată.

Cu toate acestea, casa a început să atragă mai mult interes din partea curioșilor atunci când un post de televiziune japonez, Tokyo TV, a realizat o emisiune despre arhitectura spectaculoasă a Casei do Penedo.

Vítor explică faptul că „au difuzat programul în Tokyo, mulți oameni l-au văzut și au căutat informații despre Casa do Penedo. Au descoperit-o pe site-ul Strange Buildings in the World, un site interactiv unde oamenii, în 2014, au putut vota cele mai ciudate case din lume”.

După acest reportaj, atenția presei a început să se intensifice.

În scurt timp, casa a devenit celebră în mai multe ziare și canale de televiziune din Portugalia și Marea Britanie. Din acel moment, totul a început să se complice. Erau atât de mulți turiști care doreau să vadă casa, încât unii chiar au sărit gardurile doar pentru a face o fotografie.

Familia Rodrigues și-a dat seama că există o dorință puternică de a vizita casa, „așa că ne-am organizat pentru a primi turiști și am introdus o serie de activități interesante. Acesta este modul în care am făcut față situației”, adaugă Vítor Rodrigues.

Vítor și familia sa continuă să își petreacă vacanțele la Casa do Penedo, dar acum merg în afara sezonului.

„Continuăm să folosim casa ca o casă de vacanță, dar suntem pregătiți să primim turiști pe tot parcursul anului”.

Casa do Penedo: un izvor de experiențe pentru cei mai curioși

La Casa do Penedo, în Fafe, se pot desfășura diverse activități. Cea mai frecventă este turul ghidat, în cadrul căruia se povestește istoria și se explică arhitectura casei. Cu toate acestea, cei care vizitează casa sunt întotdeauna rugați să nu facă filmări și nici fotografii ale interiorului proprietății, deoarece, în ciuda a tot ceea ce se întâmplă, aceasta continuă să fie o casă de vacanță de familie. Este un mod de a le păstra intactă intimitatea.

Există, de asemenea, posibilitatea de a rezerva piscina, care este construită pe o stâncă și de a petrece ziua bucurându-se de peisajul din vârful muntelui, de a privi stelele noaptea sau de a fi cioban la o stână pentru o zi.

Pe site-ul Casa do Penedo sunt disponibile mai multe programe speciale și personalizate. În viitor, va fi posibilă și opțiunea de cazare.