Controvesele privind sinuciderea lui Adolf Hitler. Ce a făcut în ultimele clipe și pe cine a testat cianura

Astăzi se împlinesc 78 de ani de la sinuciderea unuia dintre cei mai odioşi dictatori din istoria omenirii. Adolf Hitler a fost stăpânul Germaniei Naziste şi, de altfel, părintele acestei ideologii de extremă dreaptă. Moartea sa este încă învăluită în mister.

Hitler este cel care a aruncat Europa în cel de-Al Doilea Război Mondial şi omul care a reuşit să o cucerească aproape în totalitate. El s-a făcut vinovat de moartea a milioane de oameni, în special evrei, nu numai pe front, dar şi în ghetouri, lagăre de concentrare şi exterminare sau tabere de muncă forţată. A visat să cucerească lumea şi să instaureze dominaţia ”rasei ariene”, exterminând ”rasele impure”. Visul său a fost curmat de eşecul ofensivei în Rusia.

Pe 18 aprilie 1945, 325.000 de soldaţi germani însărcinaţi cu apărarea Berlinului erau încercuiţi şi obligaţi să se predea. Pe 19 aprilie ultima linie de apărare germană în est a căzut în faţa Armatei Roşii, iar pe 20 aprilie, avioanele sovietice bombardau Berlinul. Hitler era încercuit.

Din stăpânul lumii, liderul nazist devenise un animal hăituit în propriile buncăre. Stătea ascuns la 9 metri sub Reichstag, într-un buncăr secret. El era de fapt trofeul cel mai de preţ râvnit atât de aliaţi cât şi de ruşi. Pe 22 aprilie 1945, Hitler ţine ultimul consiliu de război, din buncărul său situat în Berlin. Are o cădere nervoasă când află că ultimele forţe care puteau apăra Berlinul, armata lui Felix Steiner, nu a respectat ordinele. Hitler a explodat invocând trădarea şi a recunoscut pentru prima dată public că războiul este pierdut. Totodată a luat decizia de a rămâne până la capăt în Berlin şi a anunţat că se va sinucide.

A căutat cea mai eficientă otravă

De altfel în aceeaşi zi l-a consultat pe medicul SS Werner Haase, cu privire la cele mai eficiente metode de suicid. Hitler nu dorea să cadă în mâinile aliaţilor, în special ale ruşilor. După ce s-a sfătuit cu medicul a ajuns la concluzia că cea mai eficientă este otrava. Mai precis nişte capsule cu cianură. Fiind paranoic şi crezând că va fi trădat, adică va primi pastile fără efect şi dat pe mâna ruşilor, Hitler a testat cianura chiar pe câinele său preferat, Blondi.

”În utimii ani a arătat căţelei de lup alsacian Blondi, câinele său, mai multă afecţiune decât oricărei fiinţe umane, inclusiv Evei Braun. Acum, că sfârşitul se apropia, a decis să testeze otrava pe Blondi”, preciza Ian Kershaw în lucrarea sa ”Hitler Nemesis”. Deși cedase nervos, nu a arătat asta tuturor. În public spunea că doreşte să continue lupta. În sinea sa însă, lucru arătat doar apropiaţilor, dorea să se sinucidă cât mai repede. Planul său a fost pus în aplicare pe 30 aprilie 1945.

La prânz, Hitler a anunţat că împreună cu soţia sa, Eva Braun se va sinucide prin otrăvire şi împuşcare. A cerut ardea cadavrelor pentru a nu fi batjocorite. După ce au luat masa, cei doi soți s-au retras în biroul din buncăr. La ora 15.00, s-au auzit sec două focuri de armă.

”După ce au aşteptat zece minute sau mai bine, fără să se mai audă niciun zgomot din camea lui Hitler, Lige a preluat iniţiativa. L-a luat pe Bomann şi împreună cu grijă au deschis uşa. În birou, Hiter şi Eva Braun stăteau unul lângă celălalt pe o canapea mică. Eva Braun era căzută pe partea stângă a lui Hitler. Un miros puternic de migdale amărui-mirosul distinctiv al acidului prusic-ieşea din trupul ei. Capul lui Hitler atârna fără viaţă.

Sângele curgea din gaura unui glonţ, în tâmpla dreaptă. Pistolul său Walther de 7.65mm îi zăcea la picioare”, se arată în ”Hitler Nemesis”.

Versiunea oficială arată că Hitler a murit prin împuşcare. Se pare însă că înainte cu câteva secunde a înghiţit şi o capsulă cu cianură. În urma sa au rămas Gobbels, unul dintre cei mai devotaţi oameni ai săi, dar şi soţia acestuia şi cei şase copiii, plus o parte a personalului şi câţiva militari. Trupurile au fost incinerate. Magda Gobbels şi-a otrăvit cu prăjituri toţi cei şase copii, iar soţul acesteia a împuşcat-o. La rândul său, omul lui Hitler şi-a luat viaţa.

Care este versiunea oficială

Moartea lui Hitler nu este însă lipsită de controverse. A fost analizat doar ceea ce a rămas din trupurile calcinate. În raportul Trover-Roper, privind versiunea oficială a sinuciderii lui Hitler, se arată că existau oarece contradicţii între mărturiile martorilor din buncăr. ”Mărturiile nu se potrivesc în toate punctele. Un martor precizează că trupul Fuhrerului zăcea întins pe canapea lângă cel a Evei Braun. Dar un alt martor preciza că a observat trupul lui Hitler izolat într-un colţ al camerei pe un scaun”, preciza Peter Fotis Kapnistos în ”Hitler's Doubles: Fully-Illustrated”.

Mai mult decât atât, Otto Gunsche, un apropiat al lui Hitler, care de altfel a stat cu el în buncăr până la final, bănuia că de fapt în ultimele zile stătuse doar cu sosia dictatorului. Bănuiala că în buncăr a murit de fapt dublura lui Hitler o avea şi fostul şef al Gestapo Heinrich Muller. Se bănuieşte că Hitler de fapt a reuşit să fugă în America de Sud.

Dovezi clare că s-a împușcat în cap

Deşi s-a vehiculat ideea că Fuhrerul ar fi scăpat din încercuirea ruşilor, autorii unui nou studiu sunt de o altă părere.

O carte, scrisă de un jurnalist francez, apărută în 2018, încearcă să lămurească acest mister. „The Death of Hitler: The Final Word” (Da Capo Press) a fost scrisă de Jean-Christophe Brisard şi de Lana Pashina, una dintre cele mai cunoscute producătoare de documentare din Rusia, scrie New York Post. Cei doi s-au deplasat special Moscova pentru a analiza documentele ţinute în arhivele secrete de pe vremea Uniunii Sovietice.

Jean-Christophe Brisard şi de Lana Pashina susţin că Hitler s-ar fi sinucis, apelând la cianură.

Printre cei care au analizat o bucată de craniu care i-ar fi aparţinut lui Adolf Hitler s-a numărat şi cunoscutul patolog francez Philippe Charlier. Craniul a fost găsit de sovietici în 1945 şi a fost depozitat într-un seif, la Moscova, fără a fi catalogat, până în 1975. După ce a efectuat unele analie, Charlier a ajuns la concluzia că Hitler s-ar fi împuşcat în cap.

Bazându-se pe studiul lor şi pe analizele lui Charlier, Jean-Christophe Brisard şi Lana Pashina consideră că dispun de dovezi clare că Adolf Hitler nu a scăpat din încercuirea trupelor sovietice, aşa cum au susţinut numeroşi adepţi ai teoriei conspiraţiei, şi că liderul nazist şi-a găsit sfârşitul în 1945, la Berlin.