Clădirea din Arabia Saudită care se „pierde” în deșert FOTO

Arabia Saudită se poate lăuda cu cea mai mare clădire din lume „îmbrăcată” în oglinzi, iar în unele momente ale zilei construcția pare să se piardă în deșert, relatează CNN.

Maraya, căci despre ea este vorba, are o sală de concerte care are o capacitate de 500 de locuri, un centru comunitar și un spațiu pentru evenimente, unde au concertat artiști precum Alicia Keys, Andrea Bocelli, Enrique Iglesias și John Legend.

Poziționată în impresionantul peisaj deșertic din AlUla, la doar 22,5 de kilometri de situl arhitectural de la Hegra, Maraya este rezultatul cooperării dintre firma italiană de design Gio Forma Studio și Black Engineering.

„Credem cu adevărat că, dacă o clădire nu poate concura cu peisajul, ea ar trebui să îl pună în valoare", a afirmat Florian Boje, arhitectul Maraya, referindu-se la propunerea sa inițială.

„Am avut norocul de a vizita locația și am fost profund impresionați de peisajul natural și cultural, așa că, atunci când am prezentat proiectul nostru, primul lucru pe care l-am scris a fost: Nimic vizibil nu ar trebui să fie construit aici, așa că, dacă trebuie neapărat, ar trebui să fie un cub de oglindă”, a mai adăugat Boje.

Clădirea, care a durat șase luni de la concept până la livrare și 76 de zile de construcție, a fost inaugurată în anul 2019.

Montarea unor cantități importante de sticlă în inima deșertului poate fi interpretată ca fiind o rețetă ideală pentru orbire. Astfel, arhitectul clădirii împreună cu echipa sa au căutat materiale care să îmbunătățească priveliștea asupra peisajului fără a intensifica efectele condițiilor însorite.

O primă soluție pe care au găsit-o a fost reprezentată de utilizarea unui nou fel de sticlă, care să conțină cupru.

Gio Forma Studio a decis să apeleze la firma americană Guardian Glass pentru a realiza Guardian UltraMirror, un produs special conceput pentru a se potrivi cu vremea caldă și însorită de care se bucură Arabia Saudită.

„O reflexie perfectă”

În total, clădirea este îmbrăcată de 9.740 de panouri.

„Ingeniozitatea și perseverența Guardian Glass a dat roade, deoarece a trebuit să dezvoltăm soluții pentru nevoile unice ale sălii de concerte Maraya”, a spus Jasmin Hodzic, directorul de marketing al companiei.

„Ne-am confruntat cu provocările ridicate de teren și de timp, dar am reușit să mergem mai departe", a mai precizat Hodzic.

Căldura extrem de mare poate duce la oxidarea sticlei, astfel că echipa a realizat un strat special pentru oglinzile clădirii, care să poată rezista furtunilor de nisip, fluctuațiilor de temperatură și altor provocări meteorologice care pot apărea zilnic în deșert.

„Curbura subtilă a fațadei face ca, de la distanță, clădirea să pară un miraj strălucitor al panoramei înconjurătoare, dar, pe măsură ce vizitatorii se apropie, văd o reflexie perfectă a lor".

Cu toate că Maraya a fost proiectată dintotdeauna să fie amplasată în Valea Ashar, locația precisă a fost stabilită cu ajutorul oglinzilor. Astfel, au fost luate oglinzi și puse în diferite locuri pentru a vedea unde arată cel mai bine viitoarea clădire.

Chiar dacă unii turiști s-ar putea mulțumi cu simple fotografii ale clădirii, ar fi păcat să nu se aventureze și în interiorul acesteia.

În afară de reprezentațiile muzicale, clădirea este și gazda unor expoziții de artă, cea mai recentă fiind cea dedicată lui Andy Warhol, legendarul artist american.