Adevărata față a frumuseții: prima finalistă fără machiaj din istoria de aproape un secol a concursului Miss Anglia FOTO

O t├ón─âr─â de 20 de ani a uimit juriul ├«n semifinala competi╚Ťiei Miss Anglia 2022, c├ónd a decis s─â participe nemachiat─â. Frumse╚Ťea ei natural─â i-a adus un loc ├«n final─â.

Melisa Raouf, o student─â la ╚śtiin╚Ťe Politice, a devenit prima concurent─â din istoria de 94 de ani a competi╚Ťiei Miss Anglia care nu apare pe scen─â machiat─â, relateaz─â The Independent. Dup─â succesul din semifinal─â, ea s-a calificat ├«n finala din 17 octombrie, unde va concura al─âturi de alte 40 de tinere pentru coroana de Miss Anglia.

Organizatorii au introdus ├«n concurs cu trei ani ├«n urm─â o rund─â special─â, ├«n care participantele pot ap─ârea nemachiate, dar Melisa este prima care a f─âcut acest pas. T├ón─âra a declarat c─â a f─âcut acest lucru pentru a protesta asupra ÔÇ×presiunii toxiceÔÇť la care sunt supuse tinerele ├«n re╚Ťele sociale.

ÔÇ×Faptul c─â am ajuns ├«n final─â f─âr─â s─â fiu machiat─â ├«nseamn─â foarte mult pentru mine. Multe fete de diferite v├órste poart─â machiaj pentru c─â se simt presate s─â fac─â acest lucruÔÇť, a spus Raouf.

ÔÇ×Dac─â cineva este fericit ├«n propria piele, nu trebuie s─â se simt─â obligat s─â-╚Öi acopere fa╚Ťa cu machiaj. Defectele noastre ne fac ceea ce suntem ╚Öi asta face ca fiecare individ s─â fie unic. Cred c─â oamenii ar trebui s─â-╚Öi iubeasc─â ╚Öi s─â-╚Öi ├«mbr─â╚Ťi╚Öeze defectele, deoarece ╚Ötim c─â adev─ârata frumuse╚Ťe se afl─â ├«n simplitateÔÇť, a ad─âugat t├ón─âra.

Melisa Raouf a m─ârturisit c─â a ├«nceput s─â se machieze de la o v├órst─â fraged─â, dar ÔÇ×nu s-a sim╚Ťit niciodat─â confortabilÔÇť ├«n propria ei piele. ÔÇ×Nu am sim╚Ťit niciodat─â c─â ├«ndeplinesc standardele de frumuse╚Ťe. Am acceptat recent c─â sunt frumoas─â ├«n propria mea piele ╚Öi de aceea am decis s─â concurez f─âr─â machiaj. Nu mi-e fric─â s─â ar─ât cine suntÔÇť, a completat ea.