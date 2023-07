Cele mai ciudate povești despre extratereștri și fenomene inexplicabile. Arhivele OZN dintr-un orășel suedez

Secole de povești ciudate, de la extratereștrii, la farfurii zburătoare, au fost scoase la lumină din arhiva Atlas Obscura, pentru a sărbători Ziua Mondială a OZN-urilor. Scopul acestei zile este acela de a-i face pe oameni să conștientizeze că ar putea să nu fie singuri în Univers.

Pe 24 iunie 1947 un pilot a pretins că a văzut „farfurioare zburătoare” deasupra Muntelui Rainier. În același an, pe 2 iulie, un obiect ciudat s-a prăbușit în deșertul New Mexico. Iată câteva povești despre știință și mister.

1. Victorianii au vrut să contacteze extratereștrii folosind oglinzi uriașe

Matematicianul german, Carl Friedrich Gauss, a fost unul dintre numeroșii oameni de știință din secolul al XIX-lea ,care credeau că viața inteligentă există pe Lună și că matematica este o limbă pe care oamenii și extratereștrii o împărtășesc. Printre multe alte idei, el a sugerat construirea a 100 de oglinzi, fiecare măsurând aproximativ 5 metri pătrați, pentru a reflecta lumina soarelui și a transmite un mesaj în spațiu.

2. Pivnițe de apartamente suedeze care ascund „Arhivele OZN”

Orașul industrial Norrköping, Suedia, amplasat de-a lungul unei intrări din Marea Baltică, a fost cândva cunoscut pentru industria sa textilă, în plină expansiune. Acum, la zeci de ani după ce externalizarea a înăbușit zgomotul industrial al orașului, Norrköping este cunoscut în primul rând ca un oraș studențesc liniștit, dar care găzduiește și „Arhivele pentru Inexplicabil”, cunoscute anterior sub numele de „Arhivele OZN”. Este vorba despre o colecție enormă de materiale cu observări ale OZN-urilor și alte fenomene care pot fi puse sub semnul întrebării: de la monstrul din Loch Ness, zâne și parapsihologie.

3. Ce fac oamenii de știință când cred că au interceptat semnale extraterestre?

Sarah Laskow propune un exercițiu de imaginație, pe această temă: Ești astronom, lucrezi în laboratorul tău, zi de zi și analizezi semnale din spațiu. Într-o zi, un semnal ciudat se înregistrează pe instrumentele tale. Verifici dacă nu este o eroare de echipament. Începi să treci prin toate explicațiile posibile, toate cele evidente și cele mai puțin evidente. Poate începi să te gândești inclusiv că ai întâlnit un semn de inteligență extraterestră. Ce se întâmplă în continuare?

4. Zona tăcută a Mexicului, unde zvonurile extraterestre abundă

„Există o mulțime de povești cu extratereștri și obiecte zburătoare neidentificate în zonă”, a spus Geraldo Rivera, un birocrat de stat, care este și un investigator devotat OZN, potrivit scriitorului T.E. Wilson.

„Oamenii se pierd adesea în zonă” – o întindere de 50 de kilometri de deșert în nordul Mexicului, unde semnalele radio nu funcționează și busolele se rotesc inutil.

„Când se întâmplă acest lucru, uneori, ființe blonde înalte apar de nicăieri. Cei care susțin că i-au întâlnit pe extratereștrii înalți, cu părul blond, spun că indivizii vorbesc spaniolă perfect, cer doar apă și dispar, fără să lase nici măcar o amprentă. Când sunt întrebate de unde provin, ființele – cunoscute sub numele de nordici – spun doar: Sus”, mai notează scriitorul.

5. Lucruri ciudate pe care oamenii le-au trimis în spațiu

Un cercetător și-a propus să catalogheze toate lucrurile ciudate pe care oamenii le-au trimis, în mod intenționat în spațiu, pentru a fi găsite de posibilele forme de viață extraterestre. Lista include o reclamă pentru Doritos; o compilație video a gimnastelor române din 2006; o invitație, în klingon, de a participa la un spectacol de operă klingon; și o versiune a „Across the Universe”, plus un mesaj de la Paul McCartney: „Trimite dragostea mea extratereștrilor”.

6. Creșterea obsesiei pentru inexplicabil

Ultimii ani, și în special momentul actual, au dezvăluit că astfel de credințe marginale și teorii ale conspirației devin din ce în ce mai răspândite – și mai importante, scrie Colin Dickey în cartea sa „The Unidentified: Mythical Monsters, Alien Encounters, and Our Obsession With the Unexplained” . Potrivit Universității Chapman din California, care analizează temerile și credințele iraționale ale americanilor, credința că extratereștrii au vizitat Pământul în timpurile moderne a trecut de la 18% la 26% în 2016, iar apoi la 35% în 2018. Noțiunea că extratereștrii au vizitat Pământul în trecutul îndepărtat s-a dublat de la 20% în 2015, la 41% în 2018.