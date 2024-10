Asociația Elite Art lansează, în cadrul ParkLake Shopping Center, banda desenată „Aproape Eroi”

Asociația Elite Art, în parteneriat cu Asociația Centrul Popular de Cercetare și Documentare Vizurești (CPCD), invită publicul la lansarea oficială a benzii desenate „Aproape Eroi”. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 26 octombrie, începând cu ora 16:00, în incinta ParkLake Shopping Center.

Proiectul „Aproape Eroi”, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) a fost conceput ca o inițiativă educațională prin artă, destinată copiilor din cadrul Asociației CPCD Vizurești. Prin intermediul a șapte ateliere de scriere creativă și șapte ateliere de benzi desenate, participanții au avut ocazia să își exprime poveștile și experiențele de viață, transformându-le sub forma unei benzi desenate. Scopul acestui proiect a fost, de asemenea, de a extinde accesul la educație prin artă în zonele unde acesta este limitat.

La eveniment, publicul va avea ocazia să îi întâlnească pe cei care au dat viață benzii desenate: copiii din cadrul Asociației CPCD Vizurești, Corina Taraș-Lungu, mentorul atelierelor de scriere creativă, care a ghidat copiii în descoperirea poveștilor, Octav Ungureanu, mentorul atelierelor de benzi desenate, care i-a ajutat pe copii să transforme aceste povești în imagini, alături de Ionela Pădure, președinta Asociației CPCD Vizurești și echipa Asociației Elite Art, inițiatorii și susținătorii acestui proiect.

Evenimentul va include, de asemenea, două momente artistice speciale oferite de copii: o reprezentație de dansuri indiene și un moment muzical la tarabane. Mai mult, în perioada 21-28 octombrie, în cadrul Parklake Shopping Center, vizitatorii mall-ului vor putea vedea și o expoziție dedicată schițelor și desenelor realizate de copii în timpul atelierelor și, de asemenea, vor putea răsfoi banda desenată.

„Proiectul „Aproape Eroi” a început ca o poveste despre curaj și a devenit o adevărată lecție de viață pentru toți cei implicați. Am ales comunitatea din Vizurești pentru că am văzut în acești copii adevărați eroi, cu povești care merită să fie cunoscute. Am fost acolo, atelier după atelier, și am privit cum timiditatea lor se transformă în încredere, cum fiecare dintre ei începe să-și descopere super-puterea. În fața ochilor noștri, copiii și-au transformat gândurile, temerile și visurile într-o bandă desenată, devenind, fiecare dintre ei, eroii propriei lumi. A fost mai mult decât un proiect cultural-educațional – a fost o călătorie spre sine, spre comunitate, o dovadă că eroii adevărați sunt cei care își găsesc curajul din interior, ca să citez unul dintre copiii participanți. Acesta este impactul real: copiii care nu doar că au creat povești, ci au devenit ei înșiși inspirație pentru noi toți”, a declarat Andreea Apostu, Project Manager în cadrul Asociației Elite Art.

„Credem cu tărie că, atunci când construiești pe ceea ce copiii știu deja, într-o oarecare măsură, și le oferi contexte în care aceștia să vadă că pot și să dezvolte asta, rezultatele sunt garantate. Aceasta este filozofia din spatele activităților de educație non-formală pe care asociația noastră le propune copiilor din Vizurești, de mai bine de 4 ani. Așa s-a întâmplat și cu această bandă desenată. Noi știm că puștii desenează și spun povești. Împreună cu partenerii noștri, am construit contextul. Iar ei, copiii, l-au decorat așa cum au știut ei mai bine. Și mai e ceva, foarte important – dă înapoi din ceea ce ai primit. Încurajăm, astfel, copiii care au participat la aceste activități să devină instructori pentru colegii lor mai mici. Aici e magie. E dincolo de cuvinte, din ambele părți. Iar noi știm că ne-am atins obiectivul”, povestește Ionela Pădure, Președinta Asociației CPCD Vizurești.

Proiectul „Aproape Eroi” a fost cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), în cadrul sesiunii de finanțare II/2024.

Parteneri: Asociația Centrul Popular de Cercetare și Documentare Vizurești (CPCD), Fundația Regală Margareta a României, Clic Market, Artesana, ParkLake Shopping Center, Revista Cultura.