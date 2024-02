Arta de a nu face nimic: au găsit olandezii răspunsul la cultura burnout?

Interesul pentru conceptul de niksen, termenul olandez pentru a nu face nimic, a crescut rapid în ultimii cinci ani și a devenit o senzație editorială.

Olga Meckin este autoarea cărții Niksen, cum s-ar spune îmbrățișarea artei olandeze de a nu face nimic. În cei trei ani de la publicarea cărții, ea a devenit autoritatea olandeză în materie de "a nu face nimic", scrie theguardian.com.

Este foarte frecvent, spune Mecking, să te lupți să definești niksen. "Definiția pe care o folosesc în carte este: a nu face nimic, fără un scop. Să nu te uiți la un film, să nu dai scroll pe rețelele de socializare, să nu citești e-mailuri. Întotdeauna avem în minte un anumit rezultat. Când pregătim mesele, ne gândim: Această masă mă va ajuta să slăbesc sau mă va face mai sănătos. Dacă ieșim la o plimbare, aceasta trebuie să facă parte din cei 10.000 de pași ai noștri. Așa că pierdem plăcerea de a mânca sau de a merge pur și simplu. Așa că este vorba de a renunța la rezultat."

Spune că nu a fost ușor să găsească o definiție, pentru că orice definiție strictă i-ar face pe oameni să se simtă vinovați.

Jurnalistă și blogger de parenting (are trei copii), Mecking este căsătorită cu un german și locuiește la Haga. Deși vorbește fluent olandeza, ea este poloneză. A întâlnit pentru prima dată expresia niksen într-o revistă gratuită din supermarket în 2018. A fost intrigată de faptul că nu exista un verb similar în nicio altă limbă pe care o cunoștea.

Ea a propus niksen pentru New York Times. Când articolul - The Case for Doing Nothing - a fost publicat în 2019, a devenit viral. În câteva săptămâni, ea avea un contract de publicare. Cartea, concepută pentru a sta alături de cărți despre hygge (arta daneză a confortului) și fika (arta suedeză a pauzei de cafea), a apărut chiar în momentul în care Olanda a intrat în prima sa închidere dură, la sfârșitul anului 2020. O recenzie tipică pe Amazon din acel an? "O lectură perfectă dacă vă luptați cu stresul legat de pandemie".

După pandemie, cultul lui Niksen continuă să trăiască. Luna trecută, David Lloyd Leisure - care deține peste 100 de cluburi de fitness în Marea Britanie - a anunțat că lansează cursuri de niksen pentru a-i ajuta pe oameni să "elibereze tensiunea". Anunțul îl cita pe Jan de Jonge, un psiholog olandez și "expert în niksen".

"Starea de bine este atât de importantă în viețile noastre agitate, iar olandezilor, cu reputația lor de a fi relaxați și relaxanți, le place să facă niksen după o zi de muncă stresantă". Pe X, el adaugă totuși că niksen nu este un stil de viață inerent olandez, ci mai degrabă o reacție la viața modernă.

Există încă mai multe cărți Niksen de la mai mulți oameni care, în mod clar, nu vor să-și urmeze propriul sfat și să nu facă nimic. Niksen: Arta olandeză de a nu face nimic, de Annette Lavrijsen. Arta pierdută de a nu face nimic: Cum se relaxează olandezii cu Niksen de Maartje Willems și Lona Aalders. Niksen: Puterea de a nu face nimic de Tess Jansen. Un ghid olandez pentru Niksen de Johanna van Elp.

Dar cât de olandez este, de fapt, să nu faci nimic? Și cum a apărut acest cuvânt? "Niksen este un concept mediatic, precum Blue Monday", spune Ruut Veenhoven, profesor emerit de condiții sociale pentru fericirea umană la Universitatea Erasmus din Rotterdam.

Blue Monday, a treia zi de luni din ianuarie, a fost considerată cândva ca fiind "calculată" ca fiind "cea mai deprimantă zi a anului". Ulterior s-a dovedit că acest concept a fost imaginat de o companie de turism.

Niksen nu este chiar la fel: nimeni nu vă reamintește să vă rezervați un pachet de vacanță. Iar olandezii chiar folosesc acest verb. Veenhoven recunoaște că interesul pentru ideea de niksen este revelator. "De obicei, suntem cel mai fericiți atunci când suntem activi. Iar în societatea modernă există o mulțime de lucruri frumoase de făcut. Ca urmare, facem multe. Ritmul de viață este mai ridicat decât în societățile non-occidentale, iar nivelul de satisfacție în viață este, de asemenea, ridicat și continuă să crească. Și totuși... Un efect secundar este că ajungem să fim presați de timp. Și visăm la mai multă relaxare." Niksen ne oferă ceea ce tânjim: o explicație pentru ceea ce lipsește - prezența nimicului în viața noastră.

Cartea lui Mecking a fost tradusă în 13 limbi, iar francezii sunt deosebit de interesați de ea. ("L'art de ne remplir aucun objectif...", oftează Cosmopolitanul francez - tradus prin "Arta de a nu trebui să îndeplinești niciun obiectiv...") Dar doar pentru că niksen își are originea în Țările de Jos nu înseamnă că olandezii sunt deosebit de buni în acest domeniu. "Niksen pare să fie considerat un concept în întreaga lume, cu excepția Olandei", spune Carolien Hamming, fondatoarea și directorul general al CSR Centrum, un centru de cercetare a stresului și a rezilienței la sud de Utrecht. "Nu are nimic de-a face cu cultura noastră. Dimpotrivă, suntem calviniști și ne spunem unii altora să muncim mai mult."

Mecking l-a intervievat pe Hamming când a început să cerceteze niksen și Hamming i-a spus că olandezii nu se pricep să nu facă nimic. "Suntem crescuți cu convingerea că trebuie să fim mereu utili și de ajutor. Niksen este diavolul de la care nu vine nimic bun." Totuși, ea nu învinovățește pe nimeni că este interesat de această idee, în condițiile în care stresul și depresia sunt în creștere. "Creierele noastre sunt supraîncărcate; nu știm cum să nu facem nimic."

Când le-am cerut unor prieteni olandezi să comenteze semnificația cuvântului niksen, aceștia au spus că știu cuvântul, dar nu au simțit că au vreo explicație cu privire la ce este olandez în el. Dar au făcut și glume: "Îmi pare rău, sunt prea ocupat să nu fac nimic pentru a răspunde". Mecking însăși spune că, în momentul în care a început să scrie cartea sa despre niksen, o altă editură comandase unui alt autor să scrie despre același subiect. Cursa a început, iar termenul ei a fost devansat. Cu greu în spiritul lui niksen.

Iar Hamming are dreptate: nu este o idee olandeză prin excelență. Nu am putut găsi nicio înregistrare a utilizării niksen în limba olandeză înainte de sfârșitul anilor 2010. De obicei, este catalogat drept o reacție la cultura muncii necruțătoare, ceea ce, în ceea ce privește definițiile din dicționare, pare curios de specific și sugerează că a fost inventat recent.

Într-un fel, nu cred că ar fi făcut parte din vocabularul marilor artiști olandezi Vermeer, Rembrandt sau Van Gogh, care au pledat cu toții pentru urmărirea neîncetată a unei activități intense. Este ciudat, totuși, că acest verb neobișnuit ("a nu face nimic") a apărut într-o țară care se consideră în general calvinistă și atee. La fel ca Hamming, prietenii olandezi mormăie toți despre calvinism atunci când aduc în discuție niksen: această ramură a protestantismului din secolul al XVI-lea a fost îmbrățișată cu fervoare în Țările de Jos. Iar valorile lui John Calvin, cum ar fi munca grea, frugalitatea, autodisciplina și "directețea", sunt încă foarte evidente.