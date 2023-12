„Am murit timp de 24 de minute. M-am trezit la a doua mea viață”. Povestea femeii care a revenit din moarte clinică după ce inima i s-a oprit

Lauren Canaday a fost în „moarte clinică” după ce inima i s-a oprit timp de 24 de minute înainte ca medicii să o poată resuscita, scrie New York Post, iar povestea ei și detaliile morbide ale incidentului au ajuns virale pe internet.

„Am intrat în stop cardiac subit acasă în februarie anul trecut - soțul meu a sunat la 911 și a început resuscitarea”, a descris Canaday în postarea sfâșietoare. „A durat 24 de minute pentru ca paramedicii să mă resusciteze. După 9 zile la terapie intensivă, am fost declarată «cognitiv intactă» și nu am leziuni cerebrale vizibile la RMN”.

Supraviețuitoarea a adăugat că rezultatele electroencefalogramei sale - un test care măsoară activitatea din creier - au ieșit normale, în ciuda faptului că a suferit o criză de epilepsie timp de peste 30 de minute imediat după resuscitare.

Paramedicii au atribuit stopul cardiac unor complicații cauzate de COVID, la care a fost testată pozitiv atunci când a fost internată la terapie intensivă, a precizat Canaday.

În termeni clinici, Canaday, care își descrie experiența în cartea sa de memorii, „Independence Ave”, și pe Substack, a experimentat ceea ce a devenit efectul Lazarus sau autoresuscitarea. Acest fenomen rar - a cărui cauză exactă rămâne necunoscută - apare atunci când un pacient „declarat mort în urma unui stop cardiac dă brusc semne de viață”, făcând să pară că s-a întors din morți, deși nu a murit niciodată de fapt.

Cazul ei este deosebit de fascinant, deoarece majoritatea oamenilor nu trăiesc mult timp după „învierea” lor. Din cele 65 de cazuri documentate între 1982 și 2018, doar 18 persoane și-au revenit complet.

Inutil să mai spunem că cei de pe Reddit au fost nerăbdători să descopere cum este să mori și apoi să trăiești pentru a povesti.

Răspunzând la întrebările despre faptul că a fost resuscitată de soțul ei, Canaday a spus „Soțul meu a făcut resuscitare cardio-respiratorie timp de 4 minute, iar operatorul i-a spus ce să facă, el nu o făcuse niciodată și nu mai fusese certificat de mult timp. Din fericire, suntem aproape de o stație de pompieri, iar paramedicii au sosit în 4 minute pentru a prelua și a folosi padelele!”.

Ca atare, ea își va considera pentru totdeauna sufletul pereche ca fiind „eroul” ei.

Bineînțeles, mulți au fost curioși să afle ce a trăit în „starea de moarte” și cum s-a simțit după ce s-a trezit.

„Am fost în comă timp de 2 zile, iar când m-am trezit eram foarte confuză din cauza faptului că eram intubată și nu am mai avut memorie pe termen scurt timp de câteva zile”, a răspuns ea. „Nu mi-am recăpătat niciodată memoria săptămânii anterioare sau a celei mai mari părți din timpul petrecut la terapie intensivă și sunt în ceață cu privire la aproximativ o lună înainte”.

Ea a spus că a experimentat, de asemenea, o oarecare amnezie post-mortem, descriind: „Nu știu când am început să înțeleg ce an era și să răspund cu exactitate la întrebările neuro, dar cred că a fost vorba de câteva zile. Mi s-a spus că am tot uitat de ce am fost în spital”.

După cum a subliniat mai târziu supraviețuitoarea efectului Lazarus, dansul ei cu moartea nu a fost deloc asemănător cu un „somn profund”, așa cum este descris atât de des în filme și alte forme de mass-media.

De asemenea, nu și-a văzut viața trecându-i prin fața ochilor - un simptom descris de mulți.

Poate cel mai fascinant a fost sentimentul de „pace extremă” pe care Canaday l-a simțit, despre care a spus că a rămas cu ea timp de „câteva săptămâni după ce s-a trezit”. De fapt, autoarea a scris mai târziu că revine adesea la acel „loc de pe podea unde s-a întâmplat pentru a mă calma atunci când sunt stresată”.

Din păcate, urmările presupusei sale renașteri au fost departe de a fi pașnice. Ea a spus că „starea ei emoțională a fost excepțional de proastă pentru o vreme”, deoarece era plină de vinovăție, confuzie și durere.

Canaday a spus că a doua sa venire a avut, de asemenea, efecte de durată asupra personalității sale, explicând: „Nu am avut nici un fel de probleme: «Preferințele alimentare s-au schimbat, iar eu am priorități diferite, ceea ce afectează prieteniile/relațiile. Iubirea mea pentru soțul meu a crescut cu adevărat, dar s-ar putea să fie ceva închinare la eroi în joc acolo. Mă simt ca și cum prima mea viață s-a încheiat în februarie și m-am trezit la a doua mea viață”.

În cele din urmă, Canaday spune că moartea ei de scurtă durată i-a oferit o nouă perspectivă asupra vieții.