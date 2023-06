A investit 17.000 de euro în implanturi mamare generoase și acum regretă. Ce spune modelul despre bustul său

După ce a investit 17.000 de euro în bustul său, un model a decis să renunțe la implanturi, după ce a avut dureri crunte, relatează The Sun.

Neyleen Ashley, în vârstă de 33 de ani, care are 2,5 milioane de urmăritori pe Instagram, a visat dintotdeauna să aibă cei mai mari sâni din SUA, iar la vârsta de doar 18 ani a apelat pentru prima dată la operația de mărire a sânilor.

Din acel moment, femeia a mai trecut prin alte două operații de augmentare mamară. Cu toate că și-a văzut visul cu ochii, aceasta a decis să renunțe la implanturi din pricina durerilor îngrozitoare cu care se confrunta.

Neyleen Ashley a dezvăluit recent pe TikTok, unde are 1,5 milioane de urmăritori, că în prezent este complet naturală.

„Am avut migrene teribile o vreme, dar au devenit mai severe în ultimii trei ani. Simt multă tensiune în partea superioară a umerilor și în tendoane aproape zilnic și am senzația că gâtul și umerii mei sunt încordați. În plus, implanturile mamare mă împiedică să alerg și să fac exerciții fizice. Mă gândesc să le îndepărtez complet și să optez pentru un transfer de grăsime sau un implant mai mic. Mai mulți doctori m-au informat că aceasta ar fi o procedură chirurgicală semnificativă, care ar implica îndepărtarea unei mari cantități de țesut și ar duce la cicatrici vizibile", mărturisea femeia.