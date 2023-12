A dat norocul peste ea. O femeie a achiziționat cu doar 4 dolari un vas care valora peste 100.000 de dolari

O vază aparent neînsemnată, achiziționată dintr-un magazin de vechituri din Virginia pentru suma de doar 3,99 de dolari, s-a dovedit a fi o piesă extrem de rară și valoroasă, relatează NY Post.

Norocoasa a dat peste vaza din sticlă de Murano în luna iunie, în timpul unei vizite într-un magazin de vechituri din Richmond.

„Am văzut că era o piesă solidă din sticlă și că era grea, nu era o vechitură", a afirmat pentru Elle Decor femeia. Ulterior, și-a dat seama că obiectul valorează mai mult atunci când a observat cuvântul „Murano” gravat pe fundul vasului.

„Nu sunt un specialist în sticlă, dar imediat ce am văzut marcajul Murano, am știut că vreau s-o cumpăr", a mărturisit Jessica Vincent pentru Southern Living.

În continuare, femeia s-a îndreptat spre casa de marcat și a fost surprinsă să afle că pentru a cumpăra obiectul trebuia să scoată din buzunar doar 3,99 de dolari, nu 8 sau 9 dolari.

La revenirea acasă, Vincent, care crește cai, a început să caute informații despre vază, publicând o imagine pe un grup de Facebook dedicat sticlei Murano.

„Toată lumea a fost încântată de ea", a mărturisit ea.

„Sunt atât de fericită”

Pasionații de sticlă de Murano au descoperit că vaza face parte dintr-o colecție fabricată în anii 1940 de celebrul arhitect italian Carlo Scarpa, din seria „Penellate”. Conștient de valoarea ei, un membru al grupului de Facebook i-a oferit femeii 10.000 de dolari pentru vază. În loc să bată palma, Jessica Vincent a apelat la expertiza casei de licitații Wright din New York.

Ba mai mult, aceasta a vorbit la telefon cu fondatorul casei de licitații, Richard Wright.

„Am avut o convorbire telefonică grozavă în care mi-a explicat cât de rară era această piesă", și-a amintit Vincent.

Ulterior, specialiștii ăn sticlă de la Wright s-au îndreptat spre locuința femeii pentru a confirma descoperirea, moment despre care Vincent a mărturisit că i-a dat fiori.

„Pot număra pe degetele de la o mână de câte ori s-a întâmplat acest lucru de-a lungul anilor", a precizat specialistul în sticlă de la Wright Auction House, Sara Blumberg, pentru Elle Decor.

Obiectul a fost vândut la licitație cu 107.100 de dolari, cu aproape 50.000 de dolari mai mult decât apreciase casa de licitații. În momentul în care a fost vândut, Vincent și partenerul ei au fost cuprinși de bucurie.

„Banii înseamnă atât de mult pentru noi și ne vor ajuta atât de mult în viața noastră și în viitorul nostru împreună", a spus ea. „Aceasta a fost o adevărată binecuvântare și sunt atât de fericită că vaza merge undeva unde poate fi în siguranță și pe deplin apreciată”, a mai adăugat femeia.