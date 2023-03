Impactul devastator al fricii de cutremur. Fobiile și afecțiunile care vin la pachet cu una din cele mai viscerale frici

Fiecare din noi are temeri mai mici sau mai mari legate de un posibil seism, dar ceea ce ne îmbolnăvește la propriu sunt scenariile pe care mintea le face în legătură cu un potențial cutremur devastator.

Frica de cutremur este una dintre cele mai puternice frici cu care se confruntă omenirea și are la bază frica de moarte. Majoritatea covârșitoare a scenariilor pe care le crează mintea nu vor deveni realitate niciodată, însă mintea subconștientă se comportă ca și cum acestea au loc aici și acum.

Nivelul de stres crește enorm, ajungem să suferim de anxietate, depresie și tot felul de fobii, iar pe acest fond apar afecțiunile gastrointestinale și cele cardiace, dar și bolile mintale.

„Frica este un set de gânduri, stări și manifestări moștenite sau dobândite ca o reacție la un pericol posibil sau real. Pornind de la această definiție, frica poate fi constructivă, ajutându-ne să luăm măsuri de siguranță și să fim precauți, sau distructivă, cum este și cazul fricii de cutremur”, explică psihologul Stelian Chivu.

Frica de cutremur are trei etape de manifestare. Prima este frica de dinaintea cutremurului, când persoana în cauză face mental tot felul de scenarii legate de posibilitatea producerii unui seism și devine extrem de anxioasă. În acest caz se produce de multe ori și autoprogramarea negativă prin folosirea unor expresii de genul „dacă mă prinde cutremurul în lift?” sau „oare va rezista casa la următorul cutremur?”

„Sunt și persoane care devin psihotice pentru că se uită foarte mult la imagini cu consecințele unui cutremur sau citesc știri pe acest subiect. Tocmai de aceea este bine ca cei în cauză să acționeze chiar din această primă etapă, astfel încât frica de cutremur să nu producă stări anxioase”, este sfatul psihologului Stelian Chivu.

Memoria fricii

Următoarea etapă este frica din timpul cutremurului, care generează agitație, determină persoana în cauză să acționeze irațional, iar la un moment dat poate chiar să înghețe, să paralizeze. Este o frică explozivă, cum o numesc specialiștii, și este extrem de greu de controlat odată ce s-a declanșat pentru că apare spontan.

„Corpul intră în modul <<luptă sau fugi>> și de obicei acționează la nivel de act reflex. Această frică devastatoare provoacă la cei în cauză tot soiul de mișcări necontrolate. Sunt persoane care au sărit pe fereastră la cea mai mică zgâlțâială, când trecea tramvaiul pe stradă. Cam așa se manifestă”, spune psihologul Stelian Chivu.

Frica din timpul cutremurului este cea mai periculoasă pentru că este trăită în același timp de mai multe persoane și se amplifică astfel exponențial. Zona din creier responsabilă cu empatia este cortexul prefrontal care activează diferite circuite neuronale ce procesează frica.

Același cortex prefrontal are o legătură strânsă cu o structură din creier numită globus pallidus, cu rol important în controlul mișcării. Așa se explică paralizia temporară la unele persoane în timpul cutremurelor sau cum se ma spune pe românește „îngheață de frică”.

„În creier se mai deschide un circuit neuronal, care este în strânsă legătură cu amigdala cerebrală, ce se ocupă printre altele și cu memoria fricii. Practic, o persoană va retrăi fricile de dinaintea cutremurului, cât și după acesta”, detaliază psihologul Stelian Chivu.

Stresul posttraumatic

A treia etapă a fricii de cutremur este cea care se manifestă după ce evenimentul are loc. Principalul efect este stresul posttraumatic, care provoacă numeroase fobii. Sunt persoane care la cel mai mic zgomot reacționează exagerat și pot avea chiar atacuri de panică.

Acest gen de frică poate fi și constructiv, dacă lucrăm la asta. De pildă, putem ciocni câteva pahare ca antrenament la zgomote pentru a preveni pe viitor frica de cutremur.

„Autoritățile recomandă calmul în cazul producerii unui cutremur, dar e necesar să înțelegem că atunci când ne este frica de ceva, mintea va căuta soluții pentru a evita pericolul. Tocmai de aceea e nevoie ca gestionarea fricii de cutremur să fie înțeleasă și să se aplice un management preventiv, care va duce finalmente la autocontrol”, punctează psihologul Stelian Chivu.

Indiferent în ce etapă se manifestă frica de cutremur, organismul primește comanda de la creier să producă cortizol, cunoscut ca hormonul stresului. Cortizolul este necesar pentru echilibrarea organismului, dar când este produs mai mult decât are corpul are nevoie, are efecte grave la nivel mental și fizic.

Pe acest fond, cortizolul produce depresie, oboseală, obezitate, scăderea concentrării, libidou scăzut, insomnie și creșterea tensiunii arteriale.

Vindecare prin programarea minții subconștiente

Mintea subconștientă poate fi programată de un psihoterapeut exact ca un calculator. Specialistul va căuta un program pozitiv care să acționeze rapid atât la nivel mental, cât și emoțional și fizic. Se poate aplica și terapia psihologică, dar dau rezultate și strategiile personalizate de management al fricii.

„Am avut un pacient care își făcuse o geantă cu un minim necesar în cazul producerii unu cutremur și o purta oriunde se ducea. Îi venea greu să ducă acea geantă oriunde se ducea, așa că a cumpărat un kit de supraviețuire pentru fiecare locație unde stătea mai mult. Acest gen de gândire nu face altceva decât să amplifice frica de cutremur”, explică psihologul Stelian Chivu.

Terapia profesională cognitiv comportamentală este o altă soluție pentru vindecarea fricii de cutremur, care se aplică tot de către psihoterapeuți. Persoanele care suferă de frica de cutremur pot să învețe psihologia pozitivă, astfel încât să își reprogrameze mintea și să înlocuiască programele și gândurile negative cu unele pozitive.

„Mintea este cel mai eficient salvator pe care îl avem. Dacă suntem prezenți și conștienți, mintea se va transforma în salvatorul profesionist de care avem nevoie”, conchide psihologul Stelian Chivu.