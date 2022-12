Revelion ca-n povești pentru trei zodii. Cine sunt nativii care strălucesc în ultima zi a anului

Sfârșitul de an se anunță fabulos pentru nativii a trei zodii. Aceștia sunt cei care vor avea parte de un Revelion ca în povești. Vor fi fericiți și vor avea toate motivele să zâmbească. O persoană specială le va ieși în cale.

Astrele sunt darnice în ultima zi a anului cu nativii a trei zodii. Ei vor reuși să alunge din jurul lor toate persoanele toxice și vor avea surprize pe plan financiar. De asemenea, conform horoscopului, își vor recăpăta liniștea, iar șansa unei întâlniri de neratat le bate la ușă.

Printre cei care încheie anul 2022 sub semne favorabile se află nativii născuți în zodia Taur, anunță România TV.

Taurul va fi primi un bonus

Multe evenimente îl vor înălța și îl vor face să se simtă extraordinar. Fără îndoială, Revelionul va fi plin de vibrații bune. Taurul va dori să trăiască un sfârșit de an sub semnul noutății. Va alunga legăturile toxice de la cei din jur și va duce o viață de zi cu zi mai simplă. Dacă acest semn de pământ are succes în ultimele zile ale lunii decembrie este pentru că va primi un bonus semnificativ ca recompensă pentru eforturile sale.

Totodată, va dori să-și lărgească orizonturile și probabil va întâlni o persoană care îi va face inima să bata cu putere.

Vărsătorul își recapătă liniștea

Vărsătorul intră într-o perioadă de liniște, după câțiva ani de prăbușire. Cei care au o dispoziție instabilă vor fi din ce în ce mai calmi. Dacă are toate șansele să zâmbească de Revelion este pentru că probabil va întâlni un prieten foarte drag pe care nu îl mai văzuse de mult timp. Aceasta reuniune va fi magică. Starea de spirit a Vărsătorului va fi într-o formă bună, spre încântarea celor dragi din jurul lui.

Săgetătorii vor avea surprize

În ultimele zile ale anului, Săgetătorii se vor reconecta cu natura și le va face cel mai mare bine. Zilele lui vor fi pline de surprize frumoase și va trebui să-și pună inhibițiile în uitare. Conform horoscopului, este foarte posibil ca el să întâlnească un suflet pereche în această perioadă. Dacă inima lui este deja luată, partenerul său va face o cerere pe care nu o poate refuza. Mai mult decât atât, retrogradarea lui Uranus în Taur va aduce încăpățânare și calm pentru a-și îndeplini visele