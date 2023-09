Horoscop 22-28 septembrie. Două zodii au probleme în relație și cu banii. Un nativ își găsește sufletul pereche

Toamna își intră în rol, iar unele zodii gestionează dificil această perioadă, potrivit Click!. Horoscopul pentru săptămâna 22-28 septembrie anunță schimbări importante în iubire, bani, sănătate, dar și la locul de muncă pentru câțiva dintre nativi.

Berbec

Zona de sănătate e vulnerabilă și aveți nevoie de concediu, relaxare, odihnă. În plus, sunteți cam in flexibili în comunicare și în acțiuni, astfel încât dialogul poate fi destul de dificil și pentru cei dragi și pentru partenerii de afaceri. Mulți nativi pot fi mai pretențioși, pedanți nu numai în raport cu ceilalți, ci și cu ei înșiși. Da, acest lucru vă permite să faceți față cu ușurință muncii minuțioase și complexe care necesită atenție, dar în același timp, căutarea perfecțiunii poate face viața dificilă pentru cei care lucrează sub conducerea voastră. Prin urmare, nu va fi ușor să mențineți o relație uniformă.

Aceasta este, de asemenea, o perioadă nepotrivită pentru începerea de noi proiecte, pentru semnarea unor contracte și tranzacții financiare importante, deoarece există pericolul superficialității, fără a lua în considerare nuanțele importante, inclusiv cele juridice.

Taur

Trebuie să depășiți obstacolele din cale pentru că o să întâmpinați rezistență din partea conducerii sau a reprezentanților generației mai în vârstă. Va fi nevoie să vă croiți drum printre spini până la înălțimea lor, așa că trebuie să fiți atenți la cuvinte, la declarații, astfel încât să nu provocați conflicte și să nu adunați tensiuni în mediul apropiat.

Va fi greu să vă îndepliniți obiectivele, puteți întâmpina multe obstacole, restricții, parțial datorită faptului că va trebui să vă angajați în activități complet noi și necunoscute. Ca urmare, este posibil să existe multe discuții, conflicte nemulțumire.

Unii ar putea să plece într-o călătorie și să comunice mult. Alții vor fi obligați să se supună circumstanțelor. Activitățile sociale și politice se vor dezvolta cu succes și vor fi implementate.

Gemeni

Ideile voastre s-ar putea dovedi a fi total rupte de realitate, iar pentru implementarea lor vor trebui schimbate multe în minte, căci alții s-ar putea să nu le aprobe și va trebui sa vă reorientați. În orice caz, perspectivele vor fi bune și, chiar dacă ideile vă sunt înaintea timpului, totuși ele pe viitor pot aduce faimă sau venituri bune. Așa că, țineți-le la naftalină!

Da, puteți avea venituri suplimentare, propuneri de afaceri neașteptate și care s-ar putea dovedi a fi promițătoare. Dar la fel de adevărat e că va trebui să munciți din greu pentru a le pune în aplicare. În același timp, ideile noi pot distrage atenția de la planuri vechi, de la promisiuni făcute altădată, astfel încât va trebui să alegeți să vă ocupați întâi de cazurile prioritare. Și ar trebui să fiți mai diplomați, mai ales cu persoanele de care depindeți. Veți fi predispuși la franchețe exagerată, la impulsivitate, fără să vă gândiți la consecințe.

Rac

În prim plan apar comunicarea, gândirea şi educaţia care provine din procese pe termen scurt. Apar schimbări pe aceste sectoare, vă faceţi planuri dar, dacă nu le şi puteţi implementa rapid, vă puteţi aştepta spre sfârşitul perioadei la răzgândiri sau repoziţionări, informaţii noi care vă modifică schema de acţiune iniţială.

Vă decideţi să faceţi specializări de câteva zile sau chiar ore, sunteţi mult mai conştient ori vi se atrage atenţia că ar fi indicat să acordaţi mai multă atenţie vocabularului şi modului cum folosiţi anumite expresii. Aveţi şanse de la partea juridică, de aspecte de etică sau de oameni de la distanţă care vă oferă avantaje din start. E nevoie să nu exploataţi ajutorul primit şi să vă menţineţi integritatea, fără să apelaţi la trucuri din aceste sfere. Perioada nu e potrivită pentru odihnă, relaxare deoarece lucrurile se aglomerează și sunt multe de făcut.

Încercaţi să nu lăsaţi prea multe la voia întâmplării, să anticipaţi cât se poate evoluţia unor proiecte şi să aveţi pregătite variante de rezervă. Este bine să jonglaţi şi să iniţiaţi rapid ce vă propuneţi, pentru a nu vă suprapune cu nevoia de sprijin a partenerului.

Leu

Reputaţia depinde foarte mult acum de persoanele cu care vă asociaţi. Protectorii, mentorii sau profesorii sub orice formă vă pot ajuta sau la fel de bine vă pot aduce defavoruri. Va fi nevoie să vă gândiţi cum să gestionaţi aceste avantaje sau dezavantaje, să intraţi în forul interior şi să faceţi liste cu puncte pro şi contra pentru a vedea care sunt paşii următori pe care să îi urmaţi.

Sunteţi puşi în faţa unor dileme, vă confruntaţi cu întrebări la care răspunsul e indicat să fie simţit, să ascultaţi părerea celor pe care vă bazaţi de obicei dar răspunsul final să fie dat după propria intuiţie şi simţire. Aveţi de făcut alegeri, sunteţi cumva forţat să vă bazaţi pe primul instinct şi mai mult pe forţele proprii.

Revizuiţi atitudini, relaţii, vedeţi pe cine vă bazaţi şi, dacă e nevoie să ajustaţi măsura ajutorului cerut sau aşteptat, poate e momentul să vă desprindeţi şi să mergeţi pe cont propriu mai mult, să folosiţi ce aţi învăţat până acum. Starea de sănătate vă este menţinută de exteriorizarea emoţiilor.

Fecioara

Distracţia, activităţile creative şi de relaxare, de amuzament sau chiar cele speculative doar de dragul grupului de prieteni ar trebui să fie cap de listă pe agendă. Faceţi pe plac colegilor, partenerului şi încercaţi să aduceţi un plus de armonie în toate relaţionările de acum şi cel mai important faceţi-vă pe plac.

Petreceţi timp cu cei dragi şi încercaţi să includeţi partenerul în programul cotidian, să îl faceţi să simtă că e important pentru voi. Poate fi moment favorabil să revizuiţi unele detalii din rutina zilnică, din terapiile urmate, să faceţi mişcare altfel, să discutaţi cu specialişti noi care să vă ofere şi alte viziuni sau să adauge informaţii la ceea ce ştiţi deja. Discutaţi cu cei din jur legat de ce aţi putea să îmbunătăţiţi în propriul comportament şi învăţaţi din critica constructivă. Nu uitaţi să plătiţi la timp facturile!

Cu toate acestea, unele dintre activitățile din culise, precum și secretele voastre pot fi dezvăluite. Credulitatea excesivă vă poate împinge în mâinile escrocilor, așa că trebuie să fiți atenți atunci când pregătiți documente, ca să nu vă dezvăluiți cui nu trebuie planurile.

