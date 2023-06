Ziua Iei, sărbătorită la București. Festivalul ce va cuprinde prezentări de modă și o șezătoare autentică

De ziua IEI, sărbătorită pe 24 iunie, Bucureștiul va fi gazda unui festival care va cuprinde o expoziție marca Art Safari de ii și costume populare, proiecții și ateliere creative pentru copii, o șezătoare autentică urbană și parada modei (reinterpretarea iei în estetica streetwear).

IEsc @ CREART, eveniment ce are loc în perioada 23-25 iunie, în Piața Alexandru Lahovari nr. 7, la CREART - Grădina cu Filme, debutează cu o expoziție de patrimoniu etnografic, „Arta cămășii cu altiță – element de identitate culturală în România și Republica Moldova”, care va avea în prim plan ia românească, inspirația și simbolurile sale.

Vernisajul expoziției va avea loc vineri, 23 iunie, de la ora 18:00, și va fi urmat de o prezentare de modă care își propune reinterpretarea IEI în estetica streetwear și de proiecția unui scurtmetraj documentar realizat de Ministerul Culturii. În cadrul prezentării de modă, publicul va putea admira colecțiile „Endless Dress” și „Romanian Dress” semnate de Alina Gurguța.

Importanța promovării tradițiilor

„Promovarea IEI (element identitar care a fost inclus în Lista Patrimoniului Imaterial al Umanităţii” în data de 1 decembrie 2022) prin continuitatea proiectului IEsc – urban, contemporan, românesc la CREART – Grădina cu Filme, ne bucură nespus, instituția susținând revitalizarea acestui element de port popular devenit brand de țară și o permanentă sursă de inspirație prin motivele care alcătuiesc universul său plin de semnificații. Cămașa cu altiță este o piesă valoroasă a portului popular, simbol al culturii noastre, care transcende timpul și spațiul, fiind un etalon de măiestrie și înclinație spre frumos. Acest festival are rolul de a valorifica identitatea națională și patrimoniul imaterial și de a prezenta și promova, într-o manieră unică, elemente ale folclorului autentic integrate în contemporan.”, a declarat Claudia Popa, director CREART.

Sâmbătă, de la ora 20:00, va avea loc și o șezătoare autentică în inima orașului. Obiceiul strămoșesc își recapătă treptat valoarea de odinioară, iar femeile și bărbații sunt invitați să se întâlnească să țeasă manual pânza de casă și să coasă cămăși tradiționale. Mariana și Gheorghiță Neacșu, cei care vor susține șezătoarea, au început să deslușească misterele pânzei de casă în urma cu nouă ani, iar de atunci războiul de țesut al bunicilor a renăscut în atelierul lor și a dat viață la mii de metri de pânză de bumbac, cânepă și in. Ani mai târziu, sute de cămăși tradiționale au fost cusute pe pânza lor, în toate colțurile lumii, la sate și la orașe, în țară și peste hotare.

→ Imaginea 1/5: Festivalul Iei (1) jpeg

Sâmbătă și duminică, 24 iunie și 25 iunie, vor avea loc tururi ghidate în expoziție, workshopuri despre „Meșteșugul artelor textile în decorarea IEI” (dedicate publicului peste 16 ani), ateliere creative pentru copii (6-12 ani) inspirate din simbolurile reprezentative pentru IE, prezentări de modă, proiecții documentare.

„În general, costumul popular românesc are ca piesă de bază cămaşa albă. Din copilărie până la moarte, cămaşa îl însoţeşte pe ţăran la muncile câmpului, la sărbători, la nuntă. Cămășile cu altiță (un dreptunghi așezat pe umăr) dezvoltă particularități specifice în fiecare subzonă a țării, având ca element comun structura de croi. Acest element structural, altița, are o tipologie specifică în broderie și în organizarea câmpilor ornamentali, iar cămașa cu altiță a fost introdusă în patrimoniul imaterial UNESCO sub denumirea de: „Arta cămășii cu altiță - element de identitate culturală în România și Republica Moldova”, la finele anului 2022. ”, spune Silviu Ilea, curatorul expoziției, care a adăugat: „În cadrul IEsc, vom avea și o intervenție de artă contemporană în spațiul public asupra statuii lui Alexandru Lahovary (1901) de Antonin Mercier. Figura feminină a ansamblului va purta mânecile iei cu altiță, iar pe cap, o coroniță din flori de sânziene, cu ocazia Zilei Sânzienelor, sărbătorită pe 24 iunie, dar și a Zilei Iei”.

Atelierul creativ pentru copii, inspirat din simbolurile iei românești, este o ocazie pentru cei mici de a explora și de a se conecta cu tradițiile și cultura românească. Copiii vor colabora cu două artiste tinere pentru a crea propriile lor opere de artă bazate pe noile lor cunoștințe despre frumusețea și ingeniozitatea iei românești, dezvoltându-și abilitățile artistice și creativitatea.

De asemenea, pe tot parcursul festivalului IEsc, la Galeria CREART din Piața Alexandru Lahovari nr. 7 poate fi vizitată expoziția personală „Două într-una. O poveste…” a artistului, scenografului și arhitectului Octavian Neculai. Organizată de Primăria Capitalei, prin CREART și având-o curatoare pe Ana Daniela Sultana, instalația scenografică are ca punct de plecare „Noaptea de Sânziene” a lui Mircea Eliade.

Ziua IEI fost introdusă la finalul anului trecut în Patrimoniul UNESCO.

Evenimentul IEsc este organizat de Primăria Municipiului București prin CREART - Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, iar intrarea este liberă.

Programul complet poate fi accesat aici- https://www.creart.ro/iesc-gradina-cu-filme/