Vraja lumii. Sursă de inspirație pentru cei care se simt epuizați și lipsiți de speranță

Vraja lumii. Redescoperirea miraculosului într-o epocă tulbure de Katherine May. Sursă de inspirație pentru cei care se simt epuizați și lipsiți de speranță

Vraja lumii, o călătorie în care vei redescoperi splendoarea ascunsă în detaliile cotidiene

Mulți dintre noi suntem copleșiți de schimbările care ne asaltează în fiecare zi. Ne simțim obosiți și iritați, de multe ori fără să știm de ce. Fundalul vieții noastre este dominat de o teamă apăsătoare și de o neliniște epuizantă. Oare există un mod de a ne raporta la lumea din jur care să ne ajute să fim mai relaxați și mai încrezători în viitor? Cum ne putem recupera curiozitatea, bucuria de a trăi și fascinația față de frumusețea lumii?

„O extraordinară sursă de inspirație pentru cei care se simt epuizați și lipsiți de speranță. Katherine May ne arată că, uitându-ne cu atenție în jur, ne putem reconecta cu natura, cea mai importantă sursă de vitalitate și bucurie.” The Washington Post

Vraja lumii îți propune o călătorie în care vei redescoperi pas cu pas splendoarea ascunsă în detaliile cotidiene. Cu sensibilitate, candoare și umor, Katherine May își descrie lupta cu sentimentul că este copleșită de greutăți și încercarea de a descoperi un nou mod de a trăi, prin explorarea proprietăților vindecătoare ale naturii.

În pagini pline de lirism și empatie, autoarea bestsellerului Iernile sufletului dezvăluie misterele ascunse în cele patru elemente – pământ, aer, apă, foc –, ajutându-te să descoperi în tine însuți puterea de a te bucura de frumusețea lumii și de a merge mai departe cu zâmbetul pe buze.

„O carte minunată, care ne ajută să descoperim magia din tot ce ne înconjoară și din noi înșine. O lectură absolut necesară.” Martha Beck

„Chiar nu știu ce problemă am. Nu e nimic, dar este și ceva atotcuprinzător. Mă simt pustie într-un mod ciudat, lipsită de gânduri și de energie. Nu mi-e clar unde mi se duc zilele, dar sigur se duc. Orice lucru pe care trebuie să-l fac – orice aluzie la o cerință – mă macină. Nimic nu-mi convine. Vreau să fiu lăsată în pace, în liniște. Nu știu ce aș face cu acel timp, dacă vreodată aș obține acea stare de izolare perfectă. Îmi place să cred că aș citi, dar adevărul e că probabil aș dormi. Nu am atenția necesară pentru citit – de fapt, nu am atenția necesară pentru nimic. Creierul meu pare complet separat de mine. Este gol, dar în același timp nu mai poate asimila nimic. Pare un organ inutil, refuzând mereu să sesizeze ce-mi doresc eu să observe. Nu se lasă implicat. Pur și simplu respinge tot, ca o străfulgerare palidă.” Katherine May

Cine este Katherine May?

Katherine May scrie atât ficțiune, cât și nonficțiune, printre cărțile sale numărându-se romanul The Whitstable High Tide Swimming Club (2018) și The Electricity of Every Living Thing: A Woman’s Walk in the Wild to Find Her Way Home (2019), un memoir despre sindromul Asperger. A coordonat programul de Creative Writing la Canterbury Christ Church University și, de asemenea, a ținut cursuri de scriere pentru Tate Britain și National Gallery.

De-a lungul timpului a scris numeroase articole și eseuri pentru diverse publicații, precum: Times, Good Housekeeping, New York Times, Cosmopolitan sau Psychologies.

Locuiește pe țărmul mării în Whitstable, Maria Britanie, și este o mare iubitoare a traiului în aer liber. Memoir-ul său, Iernile sufletului. Despre tihnă și refugiu în perioade dificile (Wintering: The Power of Rest in Difficult Times), a apărut în 2020 și a fost bestseller New York Times.