Test de cultură generală: Țineți prietenul aproape

Vezi cât eşti de informat cu ajutorul acestor 27 de întrebări, clasificate pe mai multe domenii de interes, într-un test de cultură generală inedit.

1 Rolul cărui personaj din serialul „Friends“ l-a jucat Matthew Perry?

a. Ross.

b. Chandler.

c. Joey.

2 Care dintre următoarele cărţi a fost scrisă de Emil Cioran?

a. „Silogismele amărăciunii“.

b. „Şase maladii ale spiritului contemporan“.

c. „Aşteptând o altă omenire“.

3 Ce animale au avut în apartament Joey și Chandler în seria „Friends“?

a. O rață și un cocoș.

b. O oaie și un cangur.

c. Un câine și o pisică.

4 Ce stat s-a numit în trecut Dahomey?

a. Botswana.

b. Benin.

c. Djibouti.

5 De unde începe traseul Transsiberianului?

a. Din Moscova.

b. Din Sankt Petersburg.

c. Din Volgograd.

6 Cum se numeşte adunarea cardinalilor care îl alege pe Papă?

a. Conciliu.

b. Sobor.

c. Conclav.

7 Care este considerată cea mai lungă potecă de drumeţie din lume?

a. Traseul apalaş.

b. Drumul Mătăsii.

c. Valea Indusului-Himalaya.

8 Care este cea mai mare pasăre răpitoare din America de Sud?

a. Urubu cu cap roşu.

b. Harpia.

c. Condorul.

9 Care este singurul os mobil al feţei?

a. Maxila.

b. Mandibula.

c. Osul zigomatic.

10 Vechiul drum roman cunoscut sub numele de Via Appia conecta Roma de...

a. Apulum.

b. Apulia.

c. Pompeii.

11 Ce vulcan este încă activ?

a. Kilimanjaro.

b. Ben Nevis.

c. Stromboli.

12 Câte state membre are Uniunea Europeană?

a. 26.

b. 27.

c. 28.

13 Conform mitologiei greceşti, cine era tatăl lui Zeus?

a. Cronos.

b. Uranus.

c. Oceanus.

14 Cine a realizat statueta care se înmânează la premiile Oscar?

a. Frederic Remington.

b. Owen Wister.

c. George Stanley.

15 În ce an s-a terminat construcţia Transfăgărăşanului?

a. 1974.

b. 1984.

c. 1994.

16 Conform Bibliei, cum îl chema pe fratele lui Moise?

a. Avraam.

b. Gherşom.

c. Aaron.

17 Cine a fost Robert Capa?

a. Un crainic TV.

b. Un fotoreporter maghiar.

c. Un senator american.

18 Ce oficial nazist era supranumit „Călăul“?

a. Josef Mengele.

b. Reinhard Heydrich.

c. Adolf Eichmann.

19 Cine cântă celebra melodie a serialului „Friends“, „I’ll be there for you“?

a. The Rembrandts.

b. Savage Garden.

c. Bob Dylan.

20 Ce actor joacă în „Crima din Orient Express“, film realizat în 2017?

a. Brad Pitt.

b. Johnny Depp.

c. Orlando Bloom.

21 Ce scriitor rus a fost obligat de guvern să refuze premiul Nobel pentru Literatură în 1958?

a. Serghei Esenin.

b. Aleksandr Soljeniţîn.

c. Boris Pasternak.

22 Cine a demonstrat că atât căldura, cât şi lumina sunt radiaţii electromagnetice?

a. Heinrich Hertz.

b. Guglielmo Marconi.

c. Michael Faraday.

23 Ce specie de lilieci are un miros similar cu un săpun parfumat?

a. Liliacul frugivor jamaican.

b. Liliacul nectarivor ecuadorian⁠.

c. Liliacul neozeelandez cu coadă scurtă⁠.

24 Cine a înfiinţat Institutul de Patologie şi Igienă Animală în 1949?

a. Iuliu Haţieganu.

b. Ilie T. Popovici.

c. Carol Davila.

25 În ce ţară se află Traseul Inca din Munţii Anzi?

a. Bolivia.

b. Chile.

c. Peru.

26 Cine a fost primul român membru al unei academii străine?

a. Dimitrie Cantemir.

b. Mircea Eliade.

c. Nicolae Iorga.

27 Cine a fondat psihologia analitică?

a. Sigmund Freud.

b. Jean Piaget.

c. Carl Gustav Jung.

Răspunsurile corecte:

1. b. Chandler.

2. a. „Silogismele amărăciunii“.

3. a. O rață și un cocoș.

4. b. Benin.

5. a. Din Moscova.

6. c. Conclav.

7. a. Traseul apalaş.

8. c. Condorul.

9. b. Mandibula.

10 b. Apulia.

11. c. Stromboli.

12. b. 27.

13. a. Cronos.

14. c. George Stanley.

15. a. 1974.

16. c. Aaron.

17. b. Un fotoreporter.

18. b. Reinhard Heydrich.

19. a. The Rembrandts.

20. b. Johnny Depp.

21. c. Boris Pasternak.

22. a. Heinrich Hertz.

23. a. Liliacul frugivor jamaican.

24. b. Ilie T. Popovici.

25. c. Peru.

26. a. Dimitrie Cantemir.

27. c. Carl Gustav Jung.