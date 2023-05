Test de cultură generală: Return of the Jedi

Vezi cât eşti de informat cu ajutorul acestor 27 de întrebări, clasificate pe mai multe domenii de interes, într-un test de cultură generală inedit.

1 În ce an a fost lansat filmul „Return of the Jedi“?

a. 1986

b. 1984

c. 1983

2 Ce înseamnă regionalismul „bidigană“?

a. Canapea

b. Lighioană

c. Covor

3 Care este cel mai mare lac din lume?

a. Vidraru

b. Baikal

c. Victoria

4 Ce monarh francez a fost numit „Regele Soare“?

a. Ludovic al XIV-lea

b. Napoleon

c. Ludovic al XVI-lea

5 Cine cântă melodia „A sky full of stars“?

a. Coldplay

b. AC/DC

c. Maroon 5

6 Câte semne astrologice are zodiacul?

a. 3

b. 10

c. 12

7 Ce pasăre este supranumită „pasărea muscă“?

a. Privighetoare

b. Colibri

c. Cocoş

8 Care este capitala Ugandei?

a. Kampala

b. Doha

c. Berna

9 În ce ţară se află Tataouine?

a. Tunisia

b. Argentina

c. Star Wars

10 Ce înseamnă regionalismul „jurincă“?

a. căruţă

b. viţică

c. croitor

11 Criminalul supranumit Zodiac a acţionat în perioada anilor...

a. 1950-1960

b. 2000-2010

c. 1960-1970

12 În ce an s-a desfăşurat misiunea Apollo 11 ?

a. 1963

b. 1967

c. 1969

13 În ce oraş s-a născut Mihail Sebastian?

a. Bucureşti

b. Brăila

c. Iaşi

14 Cine a fost Edwin Hubble?

a. astrolog

b. actor

c. astronom

15 Care este moneda Paraguayului?

a. Dolar

b. Guaran

c. Leva

16 Câte cercuri galactice au identificat grecii antici?

a. 12

b. 13

c. 11

17 În ce an a fost lansat pe orbită Telescopul Hubble?

a. 1940

b. 1960

c. 1990

18 Ce plantă are denumirea ştiinţifică de „Allium sativum“?

a. Lotus

b. Ceapă

c. Usturoi

19 Acţiunea filmului „Zodiac“ are loc în...

a. Franţa

b. SUA

c. Canada

20 Cine a scris versurile piesei „Skyfall“ (2012)?

a. Bruce Springsteen

b. Adele

c. Bob Dylan

21 Când a luat naştere Regatul Bulgariei?

a. 1863

b. 1908

c. 1861

22 Din ce ţară provine sushi?

a. China

b. Japonia

c. Coreea de Sud

23 Cine a introdus calendarul gregorian?

a. Grigori Rasputin

b. Henric al V-lea

c. Papa Grigore al XIII-lea

24 Jeni Acterian a fost...

a. actriţă

b. regizoare

c. soprană

25 Cine cânta melodia „California Love“?

a. Bruce Springsteen

b. Tupac

c. Placido Domingo

26 Cine a regizat filmul „Return of the Jedi“?

a. George Lucas

b. Richard Marquand

c. David Lynch

27 Ce român este cunoscut ca fiind autorul „Istoriei Religiilor“?

a. Pache Protopopescu

b. Mircea Eliade

c. Emil Cioran

Răspunsurile corecte:

1. c. 1983

2. b. Lighioană

3. b. Baikal

4. a. Ludovic al XIV-lea

5. a. Coldplay

6. c. 12

7. b. Colibri

8. a. Kampala

9. a. Tunisia

10. b. viţică

11. c. 1960-1970

12. c. 1969

13. b. Brăila

14 c. astronom

15. b. Guaran

16. c. 11

17. c. 1990

18. c. Usturoi

19. b. SUA

20. b. Adele

21. b. 1908

22. b. Japonia

23 c. Papa Grigore al XIII-lea

24 b. regizoare

25 b. Tupac

26. b. Richard Marquand

27. b. Mircea Eliade