Tenorul Ştefan von Korch, de la turneul din China la concertul din Germania, despre dragoste și dorul de țară

Tenorul Ştefan von Korch a fost, în această vară, mesager al muzicii clasice europene în China ca unic solist român într-un turneu de 27 de concerte şi 48 de zile. Iar în curând, prin vocea sa, arii din opere şi operete româneşti vor deveni cunoscute în Germania, în concertul DOR, desfăşurat sub bagheta dirijorului Cristian Sandu. Evenimentul va avea loc la Peterskirche din Nürnberg pe 7 octombrie, şi intrarea va fi liberă. Detalii despre concertul DOR am primit chiar de la talentatul şi ambiţiosul tenor.

Cum a fost ca unic solist român în turneul la care care au luat parte 60 de muzicieni din Spania sub bagheta unui dirijor celebru?

Maestrul Ricardo Casero, pe lângă faptul că era un dirijor foarte bun și experimentat, a fost și un om de o calitate deosebită, am avut plăcerea să discut cu el despre diferite subiecte . Că și artist în momentul în care te afli printre atâția oameni noi este un sentiment foarte frumos, mai ales când știi că toți sunteți dedicați unei singure cauze și anume muzica. Chiar dacă am fost de naționalități diferite, am rămas o familie, și vom ține mai mult sau mai puțîn legătură.

Ţi-ai încheiat misiunea de mesager al liricii europene în China, iar acum vei fi promotor al repertoriului liric naţional în Germania. Prin ce este special concertul DOR?

Este un proiect cultural, co-finaţat de ICR prin programul Cantemir, pe care cred că îl vom face cu toată ființă noastră pentru că este în primul rând cu muzică românească, lucrări nu foarte des auzite, sunt niște Piese cu o foarte mare încărcătură sufletească. Toate compozițiile sunt niște mici capodopere și faptul că este în Limba țării în care trăim, pe care o considerăm “Acasă”. Sunt convins că românii care ne vor ascultă vor visa la locurile pe care cândva le cutreierau și astfel cu DOR se vor gândi la România. Iar cei de naționalitate Germană vor dori să vadă Țară noastră.

Cum a fost alese piesele cu care vei încălzi sufletul spectatorilor din Germania şi ce anume vor asculta ei?

Repertoriul a fost ales de Maestrul Cristian Sandu pentru a face spectacolul cât mai cuprinzător și colorat, astfel este un repertoriu cu o paletă largă de sentimente în care evocăm: dragostea, dorul de țară, copilăria, tristețea, dorul de ființa iubita. Sunt lucrări ca și “Mult mă-ntreabă inima" din opereta "La Seceriș “ pe care am mai avut ocazia să o interpretez în orașul Spyer din Germania, este o doină cu un puternic impact, nu doar pentru cei care o ascultă ci și pentru mine personal.

Interpretezi, aşa cum spui, lucrări mai rar cântate chiar şi în România, iar cei prezenţi la concertul din Nürenberg le vor auzi, cel mai probabil, în premieră. Cum te motivează acest lucru?

Ce poate fi mai frumos decât să aduci cuiva aminte de locul în care s-a născut, a copilărit… unde a rostit pentru prima dată cuvântul mamă și tată, să îi cânți în limba maternă. Aceste piese au un patos, o încărcătură care ne face și pe noi emoționați, în timp ce cântăm. Sper să vină lumea să ne asculte, să cunoască cultură românească care este atât de bogată.

Şi tu ai parţial origine germană, se reflectă acest lucru în felul tău de a fi?

Chiar dacă am o parte germană, învățând limba română, am învățat să și simt românește. Aceste compoziții, aceste mesaje pe care le transmitem prin muzică și text mă fac să mă simt integrat în cultură românească.

Dincolo de concertul din Nürenberg, ce mai ai în calendar?

După ce revin în țară , voi lua o scurtă pauză, pentru a-mi vizita locul unde am copilărit…mă voi duce la părinții mei, voi stă un pic în natură că să mă detoxific de atâtea drumuri, că apoi să reiau activitatea, apoi va urmă Carmina Burana la Craiova pe 24 Noiembrie.