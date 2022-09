Scriitorul Radu Paraschivescu, la Bookfest Târgu Mureş: Pericolul e să dispară actul de a citi

Scriitorul Radu Paraschivescu, prezent la Salonul de Carte Bookfest de la Târgu Mureş, a afirmat că, la fel ca şi telefonul fix, cartea s-ar putea să dispară la un moment dat, prin înlocuirea acesteia cu o serie de device-uri, însă adevăratul pericol este dispariţia actului de a citi.

„Pericolul e să dispară actul de a citi. Schimbarea codului, schimbarea formatului nu e o problemă, pentru că dacă nu s-ar schimba formatul noi am citi de pe tăbliţe şi azi sau de pe papirus. Ori nu cred că mai există papirus altundeva decât în muzee, nu mai există incunabule altundeva decât în muzee. Prin urmare, da, cartea va dispărea la un moment dat. Nu în timpul vieţii noastre, poate nici în secolul următor, dar la un moment dat va dispărea, aşa cum dispare treptat, definitiv, telefonul fix. Nu-i o dramă, drama este ca lumea să nu mai citească de pe Kindle, de pe tot felul de device-uri, de pe calculator. Abia acolo se înregistrează marea pierdere. Şi, fireşte, este o pierdere pe care o resimt ca atare cei care se bucură de plăcerea asta şi o resimt în contul celor care nu se bucură. Dar cei care nu citesc nu-şi dau seama că e ceva mai bine dacă citeşti", a declarat, duminică, pentru AGERPRES, Radu Paraschivescu.

În opinia scriitorului, pentru cei care nu citesc s-ar putea să fie mai importantă acoperirea necesităţilor fundamentale, drept urmare consideră că aşa cum se poate trăi fără multe alte lucruri, se poate trăi şi fără carte, iar de aici vine pericolul analfabetismului.

„S-ar putea ca pentru ei necesităţile fundamentale să fie acoperite şi atât, restul nu contează. Adică nu poţi trăi fără mâncare şi nu poţi trăi fără apă, nu poţi trăi fără sex sau fără lumină. Dar fără cărţi se poate? Se poate trăi şi fără savarină şi fără pantofi cu toc. Se poate trăi fără multe lucruri. Aici e pericolul, analfabetismul. Pentru că noi, după cum ştiţi foarte bine, stăm mizerabil în clasamentele de gen. Şi faptul că există oameni care ştiu cuvintele, ştiu să le lege între ele, dar nu ştiu ce înseamnă când citesc în context, e într-adevăr un pericol. Şi asta nu mai ţine de cartea pe suport de hârtie, asta ţine de reflexul sau de actul cititului“, a subliniat scriitorul.

Radu Paraschivescu şi-a prezentat în cadrul Bookfest Târgu Mureş cele trei bestselleruri: "Noi suntem români (nimeni nu-i perfect)", "Cu inima smulsă din piept" şi "Acul de aur şi ochii Glorianei" şi a îndemnat populaţia să îşi manifeste curiozitatea şi în direcţia deschiderii unei cărţi, nu doar în privinţa unor scandaluri mondene.

„Îndemnul meu este să intre, în temeiul acelei simple şi primare curiozităţi care te face să te întrebi oare ce o fi dincolo de uşa aia? Mai ales că e o curiozitate şi pentru copii, şi pentru părinţi. Deja văd destule familii care vin împreună. Există şi standuri de literatură pentru cei mici, există carte de aventuri, există eseu, memorialistică, cam toată gama este acoperită. Şi, repet, omul este o fiinţă curioasă prin definiţie şi dacă se uită pe gaura cheii să vadă că s-au bătut Ana Maria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf, ar face bine să-şi îndrepte şalele, să nu se mai uite pe gaura cheii, ci să deschidă uşa acestui târg şi să vadă că aici sunt milioane sau zeci milioane de vieţi, pentru că fiecare carte are în ea câte personaje, atâtea vieţi şi atâtea destine“, a mai spus Radu Paraschivescu.

În privinţa revenirii Salonului de Carte Bookfest la Târgu Mureş după trei ani, Radu Paraschivescu consideră că se vede că "a crescut dorul publicului de carte".

„A fost lume multă, sigur, cu ziua de vârf, sâmbătă, cum se întâmplă la toate târgurile. Noi avem experienţa din Bucureşti, care ne spune exact acelaşi lucru, cu autori interesanţi, cu oameni dragi nouă, pe care ne place să-i vedem şi mai ales să-i ascultăm. Şi cu o lansare a mea, care şi-a făcut loc, tot sâmbătă, în ziua Humanitasului, Humanitas a avut atunci multe lansări în serie. Eu am lansat un volum care au apărut în primăvară şi care se cheamă 'Noi suntem români (nimeni nu e perfect)' care conţine 75 de texte despre imediatul nostru, despre ce se petrece cu noi, din cauza cui se petrece, ce putem face ca să nu se mai petreacă - mare lucru nu putem face. Prin urmare, a fost o lansare şi cu zâmbete şi cu mici momente de tristeţe. Pentru că dincolo de râs trebuie să se aşeze o grijă, o nelinişte, o preocupare pentru ce va fi. Lume multă a fost, lume multă a fost şi la celelalte lansări ale noastre. Am închis programul en fanfare cu Sandu Stermin, care este o creatură căreia Gabriel Liiceanu i-a spus 'copilul astral' şi care este într-adevăr un formidabil nu doar lipicios, nu doar ţi se lipeşte de suflet, dar şi enciclopedic în cunoştinţele lui şi hipnotic, deci are o formă de magnetism care care te atrage“, a comentat scriitorul.

Radu Paraschivescu a făcut referire la întâlnirea cu Alexandru Stermin, autor al bestsellerurilor "Călătorie în jurul omului" şi "Căzuţi din junglă".

„A fost un târg frumos, mă bucur că am venit. Sper să îl facem şi la anul să iasă la fel de armonios şi cu rezultate bune şi pentru editori şi pentru cititori (...) Eu am 'profitat' de câteva absenţe, pentru că sunt oameni cărora nu le-au ieşit cărţi noi deocamdată şi care n-au venit doar pentru avanpremieră, doar pentru a citi două pagini. Şi anunţ pe această cale că va apărea un roman nou al lui Mircea Cărtărescu, 'Theodoros'. Va apărea probabil peste vreo lună şi ceva. Va apărea în prima decadă a lui octombrie cartea lui Gabriel Liiceanu 'Ce gândeşte Dumnezeu? - Puţină teologie'. Prin urmare, da, dacă ar fi fost şi ei aici, probabil că locul meu ar fi fost în afara podiumului. Aşa că am fost al doilea cap de afiş, după Cristian Tudor Popescu“, a subliniat Radu Paraschivescu.

O lansare la fel de aşteptată la Salonul de Carte Bookfest Târgu Mureş a fost cel mai proaspăt volum al scriitorului şi jurnalistului Cristian Tudor Popescu - "Dumnezeu nu e mort. Interceptări. Note informative", apărut la Editura Polirom.

De altfel, Editura Polirom a fost prezentă la Bookfest Târgu Mureş cu 300 de titluri la stand, între care şi noul volum din seria de "Biografii Romanţate", semnat de Alina Nelega, "Marioara Voiculescu. Mareşala teatrului românesc", carte care prezintă povestea unui personaj prea puţin cunoscut în afara cercului de specialişti în dramaturgie.

„O răsfăţată a scenei, prietenă cu Regina Maria a României, Marioara Voiculescu a fost o campioană a teatrului independent, a libertăţii artistice, a noilor interpretări, reinventându-se mereu, dominând scena românească în prima jumătate a secolului trecut. De o moralitate şi o consecvenţă exemplare, a refuzat compromisurile politice şi în timpul legionarilor, dar şi în timpul comunismului, când a fost exclusă din teatru fiindcă n-a acceptat să pună piciorul pe 'scena roşie'“, a precizat Alina Nelega.

La Bookfest Târgu Mureş a fost lansat un nou volum, "Proza literară" a lui Mihai Eminescu, publicat la Editura Humanitas, de către îngrijitoarea ediţiei, Ioana Bot, alături de scriitorul Peter Demeny.

Salonul de Carte Bookfest Târgu Mureş a fost organizat de Asociaţia Editorilor din România, sub egida Federaţiei Editorilor din România, în parteneriat cu Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş.