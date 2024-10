Paloma Picasso, fiica marelui pictor: „Este absurd ca tatăl meu să fie numit sexist. El este imposibil de anulat”

Paloma Picasso a fost desemnată administratorul averii tatălui său de la moartea fratelui ei mai mare, Claude, anul trecut.

Când Paloma Picasso avea nouă ani, a asistat la o scenă extraordinară. „Un bărbat venise să-l vadă pe tatăl meu la Cannes”, spune Paloma, designer de bijuterii, femeie de afaceri și noul administrator al moștenirii Picasso, ”iar când a ieșit din cameră, bărbatul a ieșit cu spatele”. După atâția ani, încă are tresăririr la această amintire. „Tatăl meu era foarte relaxat, așa că în niciun caz nu ar fi provocat un astfel de comportament, dar era evident că acest om simțea că nu-i poate întoarce spatele lui Picasso. Și m-am gândit: Uau. Așa se comportă oamenii cu regii și reginele”.

Este posibil ca incidentul să-i fi oferit o nouă înțelegere a ceea ce însemna tatăl ei pentru lumea exterioară, dar nu a fost prima dată când Paloma - ultima supraviețuitoare dintre cei patru copii ai lui Pablo Picasso, Paulo Picasso, Maya Widmaier-Picasso și Claude Picasso - și-a dat seama că tatăl ei era faimos. „Pentru că, bineînțeles, știam asta dintotdeauna”, spune femeia în vârstă de 75 de ani.

În ziua în care s-a născut, în 1949, mama sa - artista franceză Françoise Gilot - descrie în autobiografia sa cum hoardele de jurnaliști de pe coridorul spitalului „încercau să intre cu forța”; cum îi ofereau asistentei „o sută de mii de franci pentru a o scoate pe Paloma”. De-a lungul copilăriei sale la Paris și în sudul Franței, „de fiecare dată când ieșeam în oraș”, își amintește Paloma, „erau mulțimi de oameni în fața noastră care îi cereau autografe”.

Face o pauză și se încruntă. „Ceea ce este amuzant este că ar fi putut părea foarte amenințător pentru un copil: aceste mulțimi de oameni care săreau pe tatăl meu. Dar cumva nu a fost niciodată așa. Poate pentru că era atât de generos, atât de relaxat în legătură cu toate acestea”, spune Paloma, potrivit telegraph.co.uk.

Paloma nu acceptă prea multe interviuri și își împarte timpul între Lausanne, Paris, Marrakesh și New York. Recent, o mare parte din acest timp a fost ocupată cu noile sale îndatoriri, în calitate de administrator al proprietății. Paloma a preluat acest rol după moartea fratelui ei mai mare, Claude, anul trecut, și descrie una dintre primele expoziții pe care a co-curat-o de atunci - „Bucuria vieții” la Muzeul Eleutherna Antică din Creta - ca fiind „un omagiu adus lui Claude”.

Feministele încearcă să păteze moștenirea geniului genial de mai bine de un deceniu, chiar dacă eșecurile personale ale lui Picasso în ceea ce privește femeile nu sunt deloc noi. Fernande Olivier, modelul și iubita sa de la începutul anilor 1900, a susținut că „gelozia morbidă” a lui Picasso a forțat-o să trăiască retrasă.

Dora Maar, femeia care plânge în multe dintre tablourile sale de la sfârșitul anilor 1930, se spune că a fost zdrobită de cruzimea lui. Iar în cartea sa de memorii, Viața cu Picasso, mama Palomei a explicat cum, atunci când ea l-a părăsit, el a declanșat o campanie împotriva ei în Franța, convingând galeriile să-i boicoteze lucrările.

Cu toate acestea, în ultimii cinci ani, a existat o încercare mai concertată de a marca acest comportament colectiv drept „toxic”. Adăugați „apropriator cultural” și „hoț de măști tribale africane”, iar cel mai influent artist al secolului XX devine iminent anulabil. Într-adevăr, anul trecut, la a 50-a aniversare a morții lui Picasso, The Guardian a întrebat: „A sosit timpul să-l naftalinăm pe maestru?”

„Să dai vina pe el pentru toate lucrurile rele pe care oamenii le pot face pare un pic...” Paloma își înclină obosită capul într-o parte: „Ei bine, un pic dur”. Erau vremuri diferite, subliniază ea - vorbim despre un bărbat născut în 1881 - și, în plus, tatăl ei adora femeile. „Ele erau în centrul creației sale. Desigur, eu eram fiica lui, așa că era un tip de relație foarte diferit, dar... Dar dacă am încerca să anulăm toți artiștii care s-au comportat rău în viața lor privată, ne-am confrunta cu un peisaj cultural sumbru? „Da! Marie-Thérèse (Walter) avea 17 ani, este adevărat, dar a fost o excepție”, spune ea despre modelul francez care a fost iubita lui Picasso din 1927 până în 1935 și i-a dăruit al doilea cel mai mare copil al său, regretata Maya Widmaier-Picasso. „Nu este vorba că el a fost doar cu femei care erau sub vârstă. Iar vârsta de 17 ani nu este chiar atât de mică”.

Paloma nu este o fană a generalizărilor - „acestea tind să fie negative” - și în prezent circulă o mulțime de informații despre bărbați și misoginism.

Ea povestește despre un articol despre Virginia Woolf pe care l-a citit chiar în această dimineață. „Se pare că, deși a fost căsătorită cu un evreu, a făcut și unele comentarii negative despre evrei. Dar ce ai de gând să faci?”, întreabă ea, întinzând mâinile îmbrăcate în manșete de aur cu pânze asortate din colecția ei Tiffany & Co. „Poate că dacă aș fi fost prietena ei i-aș fi spus „Nu spune asta”, dar în acest moment, ce putem spune?”

Zâmbește în timp ce spune această ultimă parte pentru că, la un nivel superficial, este evident absurd să încerci să anulezi oameni postum. Cu toate acestea, la un nivel mai profund (de care ea va fi mai conștientă decât majoritatea), moștenirile oamenilor sunt fragile și au nevoie de protecție astăzi mai mult ca oricând.

În fiecare zi, Paloma se confruntă acum cu probleme legate de drepturile de autor, reproducere și autentificare. Apoi sunt falsurile. „O mare parte din lucrările pe care le vedem sunt falsuri. Peste 95 la sută dintre ele. Și, bineînțeles, lumea digitală nu face decât să le îmbunătățească”. A învățat să recunoască cei mai prolifici falsificatori, spune ea râzând. „Pentru că ei au un fel de stil propriu. La un moment dat, am decis chiar că unul dintre ei era stângaci - se vedea!”

Picasso nu este doar tatăl ei și un artist uluitor, îmi amintesc în timp ce ea îl numește „tată” și „Picasso” pe tot parcursul interviului nostru, ci un brand global pe care ea - și familia ei extinsă - trebuie să îl protejeze. Iar când trecem la acuzațiile de „apropriere culturală”, tonul ei devine și mai hotărât.

„Îmi pare rău, dar ideea că acest lucru este greșit - este greșit!” Ea spune despre obsesia tatălui ei pentru arta tribală africană. „Faptul că a fost inspirat de măștile africane ar trebui privit ca un plus. Faptul că a văzut cât de fascinante erau toate acestea și le-a absorbit, apoi le-a prelucrat în felul său și le-a împărtășit cu restul lumii - asta nu înseamnă că a „furat” din cultura lor. A fost ca el să le arate oamenilor cât de importantă a fost aceasta.”

În copilărie, Paloma nu numai că a crescut înconjurată de artiști, scriitori și poeți, dar „a petrecut ore, zile”, urmărindu-și mama și tatăl să creeze. „Pentru că eram o fetiță foarte liniștită, tatăl meu mă lăsa să stau pe podea și să-l privesc pictând”, îmi spune ea - adăugând că el era mereu în proces de a crea ceva, chiar dacă doar dintr-un pachet de țigări. „Fuma Gitanes”, spune ea zâmbind, «iar apoi tăia ambalajul de carton și făcea din el niște animăluțe amuzante». Când o întreb, mă asigură că nu a simțit niciodată că arta îi „fură pe părinții mei de lângă mine”, „pentru că procesul mi se părea atât de fascinant”.

Chiar și după ce mama ei l-a părăsit pe Picasso, în 1953 - când Paloma avea patru ani, iar Claude șase - cei doi au continuat „să aibă o relație extraordinară” timp de ani de zile. „Când veneam de la Paris să-l vizităm (în sudul Franței), în prima oră sau două simțea că trebuie să joace rolul tatălui și ne întreba cum ne descurcăm la școală, deși nu i-ar fi păsat mai puțin. Apoi, poate o oră mai târziu, spunea: „Uite, nu mi-a plăcut niciodată școala și uite unde sunt astăzi! Noi trebuia să spunem: „Da, dar nu suntem Pablo Picasso, tată, așa că trebuie să mergem la școală””.

Abia după ce Picasso s-a căsătorit cu cea de-a doua soție a sa, Jacqueline Roque, în 1961, au încetat să îl mai vadă, iar după moartea sa, în 1973, Paloma și Claude au fost nevoiți să ducă o lungă bătălie juridică pentru a fi recunoscuți ca moștenitori. În cele din urmă, în 1989, Claude a fost însărcinat cu cele aproximativ 45 000 de lucrări lăsate în urmă de Picasso, precum și cu toate autentificările, drepturile și acordurile de licențiere (deși moștenirea a fost evaluată inițial la 250 de milioane de dolari, experții au afirmat că adevărata valoare era de ordinul miliardelor, dar aceasta va fi fost o perioadă dureroasă pentru amândoi.

Un lucru pe care tatăl ei l-a urât mereu, îmi spune ea, a fost snobismul în artă. „El s-a opus ideii că muzeele ar trebui să fie ca bisericile sau că trebuie să citești o carte pentru a înțelege lucrările expuse – și să-ți spun că „selfie-urile” nu l-ar fi deranjat deloc.”