Instinctul animalic, tema spectacolului premieră de la Teatrul ACT, cu Ada Condeescu în rolul principal

Teatrul ACT a deschis noua stagiune cu premiera „ACASĂ LA ZOO”, spectacolul despre ceea ce înseamnă să ne lăsăm conduși de instinctul animalic.

„ACASĂ LA ZOO” spectacolul despre viața de cuplu și despre pericolul ascuns în starea de bine

Ionuț Grama, Ada Condeescu și István Téglás sunt actorii din rolurile principale din „ACASĂ LA ZOO”, spectacol în regia lui Silviu Debu, care deschide stagiunea de toamnă la Teatrul ACT.

Textul este scris de dramaturgul american Edward Albee (1928 – 2016), celebru pentru ” Cui i-e frică de Virginia Woolf?” și ecranizat în 1966, de Mike Nichols, cu Richard Burton, Elizabeth Taylor.

După întâlnirea cu regizorul Alexandru Dabija, în 2007, cu spectacolul „Capra sau Cine-i Sylvia?”, Edward Albee revine pe scena Teatrului ACT cu piesa care este pentru prima dată montată în România, în versiunea integrală.

„ACASĂ LA ZOO” aduce în fața publicului trei personaje: Peter (Ionuț Grama), Jerry (István Téglás) și Ann (Ada Condeescu), soția lui Peter. Sub falsa normalitate se ascunde însă o poveste umană captivantă, care explorează temele izolării, singurătății și dezumanizării, adică tabloul realității fiecăruia dintre noi.

„ACASĂ LA ZOO” nu este un spectacol ușor de trăit, nici pentu actor și nici pentru public. Dramaturgul Albee și regizorul Debu îl plasează pe spectator exact în epicentrul unei crize din cuplu.

„ACASĂ LA ZOO” este despre iubire, cruzimea pe care ne-o putem provoca unii altora în fiecare zi, despre pericolul care se ascunde în starea de bine și care instalate, pot să devină un adevărat iad pentru unul dintre parteneri.

Actrița Ada Condeescu spune că atât textul lui Albee cât și viziunea regizorului Debu se aliniază foarte bine pe temele actuale, așa cum este ieșirea din zona de confort.

”Veniți la Teatrul ACT și ieșiți din confortul vostru. Textul lui Albee este scris în 1958, prima parte , iar în 2007 partea a doua. Dar el aduce în discuție o temă extrem de puternică. Ideea de a smulge spectatorul din propriul confort este de mare actualitate”, declară Ada Condeescu pentru Adevărul Live.

„ACASĂ LA ZOO” este un spectacol recomandat pesoanelor peste 16 ani, dar nu în sensul în vulgar, obscen sau licențios. Regizorul Silviu Debu a monta un spectacol dificil prin intensitatea emoțiilor, a lucrurilor dure care se spun pe scenă, dar pe care cu siguranță fiecare spectaror, la el acasă, în cuplu le poate gândi dar, de cele mai multe ori se ferește să le spună partenerului pentru a nu-l răni.

”Din exterior, spectatorul poate să resimtă foarte puternic tot ceea ce se petrece pe scenă. Mie mi se pare că totul în spectacol este firesc, pentru viața de cuplu. Cei doi soți trec printr-o criză mare, puternică, intensă pentru a merge mai departe. În viață, în cuplu, ai nevoie de o criză pentru a continua” spune Ada Condeescu în dialogul cu Dan Marinescu, în Adevărul Live.

„ACASĂ LA ZOO” servește fiecărui cuplu din sală temele clasice precum: lipsa de comunicare, sexualitatea . Dar sunt și multe întrebări pe care le ridică acest specatcol. Este sau nu bine să ne lăsăm conduși de instinctul animalic? Și când și pentru câtă vreme este bine să ținem acest instinct sub control?

”Instinctul animalic, instinctul primar. La Allbee, nu prea se arată ci se spune. Nu se întâmplă lucruri pe scenă, nici din scenografie și nici din acțiune. Totul este în interiorul personajelor. Spectacolul este despre viață de cuplu și este mai mult despre cum starea de bine dăunează vieții de cuplu. Este mai mult despre un confort, o anumită comoditate. Ori, a fi comod este un fel de lux, în zilele noastre. Cu cât găsești lucruri care să te provoace, să te împingă mai departe, cu atât ai mai mult de câștigat. Spectacolul merge foarte mult spre această disperare de a smulge omul din plictisul care îl îngroapă. Instinctul animalic, cu niste limite este extrem de prețios” spune actrița Ada Condeescu.

AT HOME AT THE ZOO ( ACASĂ LA ZOO) de EDWARD ALBEE a fost produsă sub titlul „Peter și Jerry" de Second Stage Theatre, New York, 2007, Carole Rothman- director artistic. „Peter și Jerry" a fost produsă în premieră de Hartford Stage, piesa „Homelife” fiind comandată special de către aceștia.

Urmărește integral ediția Adevărul Live și află mai multe de la actrița Ada Condeescu despre premiera Teatrului ACT, „ACASĂ LA ZOO”