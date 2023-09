Teatrul ACT prezintă „ACASĂ LA ZOO”, spectacolul despre ceea ce înseamnă să ne lăsăm conduși de instinctul animalic

Teatrul ACT prezintă premiera, „ACASĂ LA ZOO” de Edward Albee. Varianta integrală este regizată de Silviu Debu și Îi are în distribuție pe Ionuț Grama, Ada Condeescu și István Téglás

Edward Albee revine la Teatrul ACT cu o poveste despre iubire și cruzime

După întâlnirea cu regizorul Alexandru Dabija, în 2007, în montarea „Capra sau Cine-i Sylvia?”, Edward Albee revine la Teatrul ACT cu spectacolul „ACASĂ LA ZOO”prezentat pentru prima dată în România în versiunea integrală.

Povestea despre iubire, dar și despre cruzimea pe care ne-o putem provoca unii altora în fiecare zi, textul, cu o oarecare brutalitate și cu un umor negru, specific lui Albee, „ACASĂ LA ZOO” este regizat la Teatrul ACT de Silviu Debu care este și traducătorul textului.

Viziunea regizorală a lui Debu combină clasicul din 1958 – „The Zoo Story” cu piesa într-un act – „Home Life”, scrisă în 2004. „Home Life” precedă întâlnirea fatidică a lui Peter (Ionuț Grama) cu Jerry (István Téglás) pe o bancă din Central Park și-l prezintă pe Peter împreună cu soția lui Ann (Ada Condeescu). Sub aparența normalității se ascunde o poveste umană captivantă, care explorează temele izolării, singurătății și dezumanizării.

”Pe lângă temele mereu actuale, cum ar fi – lipsa de comunicare, sexualitatea sau diferența dintre clasele sociale, textul «ACASĂ LA ZOO» de Edward Albee ne propune spre dezbatere un subiect foarte interesant: oare când și cât este bine să ne lăsăm conduși de instinctul animalic? Și când și pentru câtă vreme este bine să ținem acest instinct sub control? Indiferent de opțiunile pe care le-am alege, privind și ascultând cele trei personaje ale piesei, ajungem la concluzia că instinctele animalice sunt săpate adânc în ADN-ul nostru. Indiferent de cât de mult am încerca să le negăm existența, mai devreme sau mai târziu, instinctele vor ieși la suprafață în moduri extrem de surprinzătoare sau uneori chiar șocante, reamintindu-ne fiecăruia dintre noi: «Nu esti o legumă. Stai liniștit. Ești un animal. Și tu ești un animal”, a declarat Silviu Debu, regizorul spectacolului

AT HOME AT THE ZOO ( ACASĂ LA ZOO) de EDWARD ALBEE a fost produsă sub titlul „Peter și Jerry" de Second Stage Theatre, New York, 2007, Carole Rothman- director artistic. „Peter și Jerry" a fost produsă în premieră de Hartford Stage, piesa „Homelife” fiind comandată special de către aceștia.

Primele spectacole vor avea loc, joi și vineri, 21 și 22 septembrie, de la ora 19.30, Teatrul ACT. Scenografia este realizată de Ioana Pashca, rolurile principale sunt interpfetate de Ionuț Grama, Ada Condeescu și István Téglás.