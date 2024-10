Iași, capitala literară a României. Cum crește apetitul românilor pentru citit grație Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași

Timp de cinci zile, în perioada 23-27 octombrie, orașul Iași a cunoscut o efervescență literară impresionantă, grație celei de-a XII-a ediții a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT), festival ce a reunit sute de invitați de marcă de pe tot globul.

Îmbucurător a fost faptul că la zecile de activități culturale din cadrul FILIT, desfășurate atât la Iași, cât și alte localități din județul Iași, au fost mii de participanți de toate vârstele și mulți tineri. De altfel, și numeroșii voluntari de la FILIT au fost tineri atașați de literatură.

În cele cinci zile de FILIT, a fost o normalitate minunată să vezi constant oameni stând la coadă ca să cumpere cărți și să ia autografe de la scriitorii preferați.

La Serile FILIT, desfășurate la Teatrul Național ”Vasile Alecsandri” de la Iași și unde au fost întâlniri cu marii scriitori Pascal Bruckner, Zeruya Shalev, Clara Usón, Abdulrazak Gurnah (laureat al Premiului Nobel) și Colm Tóibín, toate locurile au fost rezervate și ocupate cu trei săptămâni înainte de începerea festivalului.

„Iași devine capitala literară a României”, spunea celebrul scriitor francez Pascal Bruckner, în prima zi de FILIT. Iar Pascal Bruckner are dreptate. Orașul Iași este unul cu propensiune pentru literatură și cultură, are tradiție lungă în acest sens. Iar FILIT este în fiecare an evenimentul literar cel mai important din România. Iașiul respiră și trăiește literatură în cel mai frumos sens al sintagmei.

Din octombrie 2023, grație FILIT, Iașiul a fost inclus în Reţeaua Oraşelor Creative UNESCO la categoria ”Literatură”. Iar în această onorantă rețea ce include doar câteva sute de orașe de pe glob, din România mai este doar Cluj-Napoca, la categoria ”Cinema”. Iar asta spune foarte multe despre nivelul la care a ajuns orașul Iași privind activitățile literare.

Și se poate spune fără a greși că ediția din acest an a FILIT a fost una cu adevărat stelară, atât în ceea ce privește scriitorii celebri invitați, cât și în ceea ce privește densitatea și intensitatea numeroaselor evenimente din cadrul festivalului, ca și legat de interacțiunile superbe între invitați și public. Grație FILIT, apetitul românilor pentru literatură crește îmbucurător.

Liceenii din Iași au pasiunea pentru literatură în ADN

Iar pasiunea ieșenilor pentru literatură s-a văzut cât se poate de palpabil și îmbucurător încă din prima zi a FILIT. Relevantă în acest sens a fost întâlnirea elevilor de la Colegiul Național Iași cu doi autori foarte apreciați, și i-am numit aici pe Matei Vișniec și de poetul Bogdan O. Popescu. Este atât de stenic și motivant să vezi timp de două ore și jumătate sute de liceeni captivați de dialog, implicați în dialogul cu scriitorii, să vezi liceeni punând celor doi autori întrebări foarte bune și documentate, fără nimic prozaic, fără nimic superficial. O dovadă cât se poate de concretă și stenică a faptului că liceenii din Iași au pasiunea pentru literatură în ADN.

În Piața Unirii din Iași, la Casa FILIT, abundența evenimentelor a fost una impresionantă, cu multe discuții de calitate cu zeci de scriitori din țară și de peste hotare.

→ Imaginea 1/13: Teatrul National Iasi plin la intalnirea cu Pascal Bruckner FOTO FILIT jpg

De altfel, pe tot parcursul celor cinci zile de FILIT au fost frecvent întâlniri între scriitori și cititori, sesiuni de autografe și ateliere creative. Un alt detaliu foarte interesant și plăcut: comunicarea atât de deschisă între marii scriitori și cititori. Și e minunat să vezi autori celebri precum Pascal Bruckner sau Abdulrazak Gurnah dând autografe ore în șir cu zâmbetul pe buze, fără nimic protocolar, ci cu multă căldură și vorbind cu fiecare dintre cititorii care stăteau la coadă. Încă un exemplu-pledoarie că lumea literaturii este una atât de specială în cel mai frumos sens.

”Mi-aș dori să avem un astfel de festival și la Barcelona”

Și nu doar cititorii au fost încântați de FILIT, ci și marii scriitori invitați. Iar un exemplu în acest sens este cunoscuta scriitoare spanioă Clara Usón, câștigătoare a prestigiosului Premio de la Crítica, o distincţie literară acordată anual celui mai bun roman scris în limba spaniolă din întreaga lume.

„Sunt foarte impresionată. Mi-aș dori să avem un festival ca acesta în orașul meu, iar eu locuiesc în Barcelona”, a spus Clara Usón după a doua seară FILIT.

Și Abdulrazah Gurnah, Pascal Bruckner și Colm Tóibín mi-au mărturisit, înainte de interviurile pe care mi le-au acordat pentru ”Adevărul”, că sunt extrem de încântați să vadă cât de mult interes pentru literatură este la Iași, un oraș superb în care și-ar dori să petreacă mai multe zile.

Festivalul este într-adevăr o încântare. Iar varietatea de evenimente a fost și ea una pe gustul tuturor.

Expoziție cu vocile războiului din Ucraina

În cadrul FILIT au fost și mai multe expoziții. Iar una dintre ele, vernisată în spațiul atât de special de la Casa Muzeelor de la Iași, a fost ”Voices of War”. O altfel de expoziție ce a produs multe senzații și emoții celor prezenți.

Concret, ”Voices of War” este o instalație audio imersivă care încearcă să redea sonor și afectiv regimul de teroare pe care îl suportă cetățenii obișnuiți ai Ucrainei, confruntați cu bombardamente și stare de asediu continuă. Conceptul, ce îi aparține artistului Cosmin Perța, mizează pe ideea de fragilitate a ființei contrapusă absurdului războiului, acțiune umană voluntară menită să curme viețile altor ființe umane, nevinovate, fără altă justificare decât cea politică. Instalația este compusă din editarea și colarea mai multor înregistrări autentice din timpul bombardamentelor asupra orașului ucrainean Zaporojie, realizate de muzicianul și artistul ucrainean Denys Vasyliev. Acestora le-au fost adăugate voci, dar sunetele nu au fost stilizate și nici nu au fost adăugate alte efecte, mizând pe o abordare cât mai naturală a sunetelor războiului. Denys Vasyliev a înregistrat aceste sunete, în beznă totală, riscându-și viața, în afara adăpostului antiaerian. De aceea întunericul este o parte importantă a instalației, pentru a fi redat cât mai fidel contextul în care aceste sunete erau auzite.

Poezie de seara până dimineața

Fiecare eveniment din cadrul FILIT a fost ceva unic și deosebit, de la spectacolul de dans contemporan ”Ochiul ciorchine” până la dezbaterile cu scriitori și concertul byron DUO.

De neuitat a fost și ”Noaptea albă a poeziei”, ce a ținut de vineri 26 octombrie ora 22 până a doua zi dimineața la ora patru. Zeci de poeți au recitat în fața unei audiențe captivate ore în șir.

Ediția din acest an a FILIT a fost din nou un succes. Iar aici un merit esențial îl au cei patru oameni care stau în spatele acestui festival devenit unul dintre cele mai importante din Europa. Este vorba de membrii fondatori Dan Lungu, Florin Lăzărescu şi Lucian Dan Teodorovici şi Amelia Gheorghiţă, PR-ul atât de implicat, pasionat și dedicat al festivalului.

Nu trebuie uitați nici numeroșii voluntari extrem de importanți și care au pus mult suflet pentru ca totul să iasă ca la carte.

La final, singurul regret este acela că FILIT durează doar cinci zile. Pentru că Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași creează o minunată dependență pozitivă.