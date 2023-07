Dirijorul Jose Maria Ulla, elevul Papei Francisc: „Am fost român în altă viață. Visam de mic la peisajele și clădirile din România“ VIDEO

Argentinianul Jose Maria Ulla (61 de ani) este la ora actuală un foarte apreciat dirijor și iubește foarte mult România, unde a dirijat mai multe orchestre simfonice, la Constanța, Pitești și București.

Mare iubitor al muzicii românești și un fan vechi al celebrei echipe argentiniene Boca Juniors, Jose Maria Ulla a depănat pentru „Adevărul” amintirile sale speciale legate de țara noastră.

„De mic visam la peisajele și clădirile din România. Poate sunt o reîncarnare a unui român. Pur și simplu iubesc România și doresc să revin de fiecare dată când plec! Am și amici români în Buenos Aires. Sunt sigur că într-o viață anterioară am fost român. Îmi place mult muzica lui George Enescu. Unele zone din București sunt parcă desprinse dintr-o carte cu povești. Străzile vechi din Cluj au un farmec aparte. România are o mare bogăție melodică și ritmică”, spune Jose Maria Ulla.

Născut în orașul argentinian Santa Fe, în 1962, Jose Maria Ulla a făcut studii superioare de specialitate în Argentina, Elveția și în Italia, la Milano, unde profesorul său a fost Julius Kalmar, unul dintre cei mai apreciați dirijori de pe glob.

De-a lungul carierei sale, Jose Maria Ulla a dirijat orchestre simfonice importante în America de Sud și de Nord, Europa, Asia și Africa.

A ajuns pentru prima oară în România în 1982, când avea 20 de ani și urma un curs în Ungaria. A vizitat o localitate de graniță din România și i-au plăcut mult oamenii și peisajele. Și nu a încetat vreodată să spere că într-o zi va reveni în România.

Iar acest lucru s-a întâmplat de trei ori, în 1998, 2008 și 2018, de fiecare dată beneficiind de sprijinul dirijorului român Radu Ciorei, de care îl leagă o foarte strânsă prietenie.

În 2008, timp de trei luni, Jose Maria Ulla a dirijat Orchestra simfonică a Teatrului Naţional de Operă şi Balet Constanţa, într-o serie specială de spectacole coregrafice depre istoria tango-ului simfonic din Argentina.

„Sunt multe locuri ce îmi plac mult în România și îmi doresc să revin să dirijez din nou aici. M-a fascinat mult Delta Dunării, m-a dus cu gândul la anumite zone din Argentina pline de floră și faună abundentă.

Întreaga Românie are o mare varietate de peisaje, e o țară ce pur și simplu mă energizează mult.

Cazinoul din Constanța e minunat, pare din altă dimensiune această clădire sărutată de Marea Neagră. Am vizitat multe țări de pe glob, însă România e țara care îmi place cel mai mult.

Coregrafiile dansurilor românești sunt atât de frumoase, cred că muzica și dansurile românești ar trebui cunoscute și promovate pe tot globul, e ceva atât de autentic și special.

Apreciez și faptul că România are dirijori foarte valoroși, dirijori printre care se numără bineînțeles și Radu Ciorei”, mărturisește dirijorul argentinian.

Cum era Papa Francisc ca profesor

Când era elev la Colegiul iezuit din Sante Fe, Jose Maria Ulla a făcut practică de meditaţii cu părintele Jorge Bergoglio Francesco, nimeni altul decât viitorul Papă Francisc.

„Jorge Bergoglio avea un dar special al lecturii și ne entuziasma în felul atractiv în care citea din clasici. Încă de atunci, din anii 1970, ducea o viață foarte austeră și dormea într-o cameră mică la Colegiul iezuit.

Îmi amintesc că în 2012 l-am întâlnit pe Jorge Bergoglio din întâmplare într-un avion ce mergea de la Buenos Aires la Roma. Pe atunci era arhiepiscop de Buenos Aires și nimeni nu își imagina că va ajunge Papă. Aveam scaunele undeva pe la jumătatea avionului și am vorbit puțin. După care el a citit din Biblie și apoi a adormit. Iar după un an a ajuns Papă, a fost ceva incredibil”, își amintește Jose Maria Ulla.