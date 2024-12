Recomandările bloggerilor britanici de turism. Destinațiile de neratat pentru 2025

De la plajele baltice la cabanele ecologice africane, mai mulți cunoscuți experți britanici în turism dezvăluie propriile planuri personale de călătorie pentru anul următor.

Britanicii de la The Telegraph vorbesc despre destinațiile anului viitor, iar pentru asta au apelat la mai mulți experți în turism. Țările baltice sunt recomandarea lui Chris Leadbeater pentru vara anului 2025. În opinia sa, Estonia este o soluție la popularele destinații mediteraneene. Estonia are un avantaj mare, spune el.

„Estonia – pentru a scăpa de căldura Mediteranei”

Rareori sunt mai fericit decât în ​​timpul unei două săptămâni de vară pe o insulă grecească, spune bloggerul. „Am nevoie de puțin mai mult decât o tavernă liniștită pe malul apei, o priveliște a bărcilor care se leagănă ușor și un ulcior de sticlă cu cu vin roșu local pentru a mă simți mulțumit. Dar din ce în ce mai mult, simt și nevoia de adăpost și umbră. După ce am petrecut cel puțin o săptămână în Creta, Rodos, Evia și Corfu, în ultima jumătate de deceniu, și am simțit soarele bătând uneori în mod inconfortabil în diferite momente, am început să mă întreb dacă nu este timpul să caut clime mai răcoroase”, spune el.

Până la urmă, Chris Leadbeater a vizitat Talinn, capitala Estoniei. Departe de aerul fierbinte mediteraneea, țările baltice, la fel ca Polonia, sunt pe preferatele britanicilor când vine vorba de estul și nordul continentului.

„În urmă cu câțiva ani, am vizitat Estonia în mijlocul lunii ianuarie și mi-am îndreptat drumul spre vest, spre coastă, la 20 de mile în afara Tallinn (...). Adevărat, era iarnă, așa că nu era nimeni pe plaja de la Laulasmaa. Era, totuși, puțină zăpadă pe nisip și un inevitabil vânt rece. M-am trezit că mă gândesc cum ar arăta aceeași porțiune de țărm în august – și dacă același vânt ar face temperatura aproximativ ideală”, a spus Chris Leadbeater. Totuși, el nu va renunța cu totul la insulele din Marea Egge. Soluția de compromis ar fi, adaugă el, să meargă în Grecia abia în octombrie.

„Norfolk – pentru o pauză înapoi la natură”

„O cabană confortabilă mă va primi de fiecare dată. Nu pot rezista acestui lucru”, spune un alt expert britanic, Sarah Baxter

„Dar în 2025 sunt deosebit de dornic să mă ascund în unul dintre cele două locuri de la Wendling Beck, 2.000 de acri de teren agricol din mijlocul Norfolk, puțin vizitat, care aparțin naturii”, adaugă.

În comentariul pentru The Telegraph, Sarah Baxter amintește că aici există peste 70 de specii de păsări, pajiști cu orhidee și zone umede înfloritoare de explorat.

„Cabanele în sine arată divin: toate lemnele expuse, arzătoare de bușteni și aruncături drăgălașe, plus o baie exterioară sub un cer foarte întunecat. Există, de asemenea, o serie de experiențe tentante”, mai spune Baxter. Vânătoarea este pe lista bloggerului cu pretenții de activist civic, care folosește multe dintre clișeele specifice ecologiștilor.

„Așadar, mâncare bună, vibrații eco-luxe, sustenabilitate autentică: toate casetele mele au fost bifate. Pentru două persoane, acestea sunt oferite de Kip Hideaways de la 170 GBP pe noapte.”

„El Hierro – pentru peisaje vulcanice, plimbări strălucitoare și mâncare bună”

Însorita Spanie le face cu ochiul britanicilor și în 2025. Ben Ross vine cu recomandarea El Hierro, în Insulele Canare.

„Anul trecut am fost într-o drumeție în La Gomera, una dintre cele două insule din Canare pe care nu le vizitasem până acum. S-a dovedit a fi o revelație, oferind călătorii uimitoare prin peisaje vulcanice care s-au înălțat în sus sau s-au scufundat în barancas (chei) mărginite de palmieri. Și când nu mărșăluiam prin aer liber sau mâncam porții copioase de pan con almogrote (pâine cu o pastă aprinsă făcută cu brânză tare și ardei), înotam pe plajele pustii cu nisip negru sau vizitam satele care păreau că alunecă ușor în mare”, a spus Ross.

„Deci, pentru vacanța de plimbare din 2025, există o singură opțiune reală: El Hierro, ultima insulă Canare de pe lista mea și cea mai sud-vest și cea mai mică din grup (dacă nu includeți La Graciosa, lângă Lanzarote, care este într-adevăr prea mică pentru a fi numărată).” â

Peisaje vulcanice, priveliști strălucitoare și mâncare gustoasă, rustică sunt câteva dintre garanțiile acestui sejur.

„Țările de Jos – pentru artă, ciclism și sentimentalism”

Gavin Haines are o altă opțiune - Țările de Jos. Bicicletele și feribotul sunt de bază în țara numită până de curând Olanda.

„Ne vom lua bicicletele cu feribotul de la Harwich, vom dormi în drum spre Marea Nordului și ne vom trezi în Hoek van Holland. De acolo, este o plimbare scurtă, dar pitorească, pe coastă până la Haga – despre care se presupune că „cel mai bun loc din lume pentru a merge cu bicicleta” – unde vom face castele de nisip pe plaja Scheveningen, vom vizita Fata cu cercel de perlă a lui Vermeer și vom merge la safari în Westduinpark”, e recomndarea lui Haines.

Este greu să te gândești la o destinație mai bună pentru o vacanță în familie, dă asigurări Haines. Și chiar dacă Țările de Jos nu sunt faimoase pentru vremea însorită, compensează prin altele

„Nu va fi mai însorit sau mai cald decât aici (probabil un lucru bun), dar Țările de Jos nu reprezintă o destinație pentru vreme bună. Copiii vor adora croazierele pe canale, muzeele și locurile de joacă omniprezente. Vor adora vafele și cartofii prajiți din care toți vom mânca. Și vor pleca veseli pe scaunele lor de bicicletă în timp ce sărim peste pavaj, oferindu-ne un moment rar să ne oprim pentru ceva rece pe o verandă de lângă canal. O să stăm în Delft, la o scurtă plimbare de la Haga, pentru că e drăguț și de dragul sentimentalismului; acolo am descoperit că vom fi părinți”, adaugă Haines.

„Bahrain – pentru snorkelling de clasă mondială”

Peninsula Arabică nu este neapărat renumită pentru fauna sa. Printre puținele animale sunt cămilele și șoimii, spune Plush Hazel. Este însă doar o apearență. În realitate, în apele care scaldă plajele cu nisip fierbinte există o faună aparte.

„Națiunea insulară Bahrain este renumită în cercurile de scufundări și snorkelling pentru delfinii, țestoasele marine și rechinii-balenă de acolo”, spune Hazel.

„Bahrainul este pe lista mea de dorințe de ani de zile și plănuiesc să-l vizitez primăvara – în sfârșit. Sper că voi rămâne la noul Hawar Resort by Mantis, care se deschide în decembrie: o stațiune ecologică în Hawar Islands Reserve, la sud de continent. Zona este lăudată de UNESCO pentru „adevărata sălbăticie”, astfel încât durabilitatea strict gestionată este cheia hotelului Mantis. Îmi voi petrece zilele făcând snorkeling, paddleboarding, cu observarea păsărilor și floping pe nisipurile sale albe. O felie de paradis, a mea”, încheie el.

„Herefordshire – pentru distracția în familie departe de mulțime„

„Toate planurile mele ambițioase de călătorie sunt în așteptare deocamdată. De ce? Pentru că am două fete mici, de trei ani și de un an. Aud de părinți care susțin că aventurile îndepărtate cu copiii mici nu sunt doar posibile, ci și plăcute. Trebuie să aibă rezerve de răbdare pe care nu le dețin, descendenți mai puțin sălbatici. Deci, nicio călătorie prin California sau safari în Botswana. În schimb, noi mergem în Herefordshire”, începe pledoaria lui Oliver Smith.

În continuare, Smith vine cu o argumentație. „Fiind unul dintre cele mai puțin aglomerate județe din Anglia, în spatele doar Northumberland și Cumbria, cu sate frumoase și dealuri în mare parte nedescoperite de către mase, sună ca doar biletul. Cât de mult voi putea să explorez, păstrându-le în acelați timp fericite pe Margot și Bella, rămân semne de întrebare, dar cel puțin mă voi bucura de prânzurile din Ledbury și mă voi aproviziona cu multe cidru și alte bunătăți de la magazinele agricole din regiune (au nevoie de tot sprijinul pe care îl pot primi) pentru a le savura când fetițele s-au dus la culcare”, completează Smith.

Pe lista mai sunt trecute Magazinul Hop, unde măgarii și oile se plimbă afară, precum și o cadă cu hidromasaj, dar și o sală de jocuri, care, crede Smith, ar trebui să mulțumească pe toată lumea.

„Belgia – pentru stațiunea mea preferată de pe litoral”

William Cook recomandă Belgia, deși britanicii preferă de regulă țările mediteraneene. Puțin sau deloc cunoscută românilor, stațiunea olandeză De Haan este preferata sa.

„În timp ce alți britanici zboară în Mediterană pentru vacanțele lor de vară, eu voi face o scurtă excursie în stațiunea mea preferată de pe litoral, De Haan. Acest oraș frumos flamand este popular printre vizitatorii belgieni, olandezi și germani, dar majoritatea britanicilor nu au auzit niciodată de el. Prin urmare, deși se află la doar câteva ore de mers cu mașina sau cu trenul (prin LeShuttle sau Eurostar), de fapt se simte mult mai străină decât multe stațiuni pe plajă mai departe”, spune Cook.

Berea de calitate belgiană, plajele și cartofii prăjiți sunt printre atracțiile locului. De Haan mai are un argument: este foarte aproape de Bruges, un oraș-bijuterie al Europei. În schimb, vremea poate fi urâtă, avertizează el.

„Un grup de vile fin-de-siècle , înconjurat de dune bătute de vânt, De Haan a fost ferit de rănile oculare înalte care distrug multe alte stațiuni de-a lungul acestei porțiuni de coastă. Este atractiv și atmosferic, cu o mulțime de restaurante decente, fără pretenții, care servesc cele mai bune frite moules pe care le-am gustat vreodată, înghețată grozavă și o gamă superbă de beri belgiene. Plaja de nisip este distractivă pentru familii, iar istoricul Bruges este la doar 12 mile distanță. Vremea poate fi neplăcută, dar venirea aici se simte ca o mică aventură – atât de diferită, dar atât de aproape de casă.”

„St Louis – pentru o fereastră spre Midwest”

„Prima pe agenda mea de călătorie pentru 2025 este o excursie la St Louis, cea mai mare zonă metropolitană din Missouri. Sunt atrasă acolo de cel mai apropiat prieten al meu, care s-a mutat de curând acolo pentru a lucra după o perioadă la Washington DC, dar sunt, de asemenea, intrigat de posibilitatea pe care o oferă de a investiga o parte din vestul întins al Americii, pe care am ignorat-o de mult”, spune Gemma Knight-Gilani.

Ingredientele St Louis sunt, spune Gemma, multă istorie, o energie uşoară, oscenă creativă dinamică, clădiri frumoase și chiar un parc urban mai mare decât Manhattan

„Costa Brava – pentru plaje liniștite și fructe de mare delicioase”

Costa Brava, cunoscuta zonă turistică din Spania, este recomandarea lui Nick Trend. Peisajele spectaculoase care țin până la granița Spaniei cu Franța, dar și dincolo o recomandă, așa cum o recomandă fructele de mare delicioase.

„Au trecut mai bine de două decenii de când am explorat ultima dată Costa Brava, dar încă mai am amintiri vii despre seria spectaculoasă de golfuri și plaje, stânci stâncoase care se întind la nord de la Barcelona până la granița cu Franța. (De asemenea, este greu să uiți fructele de mare incredibil de delicioase pescuite proaspăt din Marea Mediterană strălucitoare.) Chiar și unele dintre stațiunile catalane mai mari și mai dezvoltate, cum ar fi Tossa del Mar, au reușit, cel puțin ultima dată când am fost acolo, să-și păstreze atât caracterul istoric, cât și estetica într-un mod în care puține dintre celelalte coaste spaniole au reușit să o facă. Chiar sper că asta nu s-a schimbat. Și, în loc să zbor prin Barcelona, ​​ voi urma în schimb traseul pitoresc prin Girona – și voi petrece câteva nopți explorând acea comoară medievală înainte de a mă îndrepta spre coastă”, explică Nick Trend.