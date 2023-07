Povestea tragică a construcției Monumentului Alpiniștilor din Munții Făgăraș. A fost reabilitat după 50 de ani

Lângă Lacul Capra din Munții Făgăraș, la o altitudine de 2.230 de metri, se află Monumentul Alpiniștilor. A fost construit între 1967-1968, în memoria a patru alpiniști uciși într-o avalanșă. Astăzi, monumentul se identifică cu locul.

În 7 februarie 1963 patru alpiniști, cu vârstele cuprinse între 23 și 33 de ani, un profesor, un medic și doi studenți, au făcut în premieră de iarnă Creasta Arpășelului, de la vest la est, însă la întoarcere au fost surprinși de o avalanșă. Trupurile lor au fost găsite abia peste câteva luni, în vară, când s-a topit zăpada. Erau legați în coardă, doi câte doi.

Au fost găsiți de câinii ciobanilor

Au murit în avalanșă matematicianul Igor Popovici, medicul Marius Aniția și studenții Ioan Silca și Constantin Zamfir. Cu toții erau alpiniști de categoria I. Scopul lor era să facă traseul, în premieră, pentru a obține titlul de maestru al sportului.

În timp, în urma fotografiilor din aparatul foto găsit asupra lor, s-a dovedit că au efectuat Creasta Arpășelului. Dar prețul a fost prea scump, viața lor!

„Au fost găsiți de câinii ciobanilor în iunie 1963 după ce s-au topit zăpezile. Au fost luați de avalanșă și duși în Valea Fundul Caprei”, și-a adus aminte Rodica Rădulescu, sora lui Marius Aniția, medicul mort în avalanșă.

O zi frumoasă de iarnă s-a terminat cu o tragedie. În februarie 1963, un grup de tineri participa în tăbara de schi de la Bâlea Lac. Printre participanți se aflau și Marius Aniția, cunoscut de prieteni sub numele de „Miki”, împreună cu sora sa, Rodica.

„Marius avea 23 de ani. Terminase medicina și a fost repartizat la Turnu Severin că așa era pe vremea aia. A venit în concediu și am plecat împreună. Eu eram foarte fericită că merg cu fratele pentru că niciodată nu am fost împreună în tabără...”, își amintește Rodica Rădulescu, la 60 de ani de la tragicul eveniment.

Monumentul a fost ridicat de către părinții alpiniștilor

S-a luat decizia construirii unui monument în memoria alpiniștilor. Pentru acesta a contribuit, în mare parte, tatăl lui Marius, împreună cu Uniunea Națională a Studenților Comuniști.

„Toate materialele s-au cărat cu spinarea de la Cârțișoara de către studenți. Absolut tot. Este adevărat că a început să se construiască și Transfăgărășanul și în ultimă instanță au fost ajutați de cei de acolo să care marmura cu elicopterul.”, spune doamna Rodica.

Monumentul a fost realizat în formă obelisc piramidal, fiind placat cu marmură albă. Laturile de la bază au 1,6 metri, iar ca înălțime are opt metri. Locul unde a fost ridicat a fost ales în apropiere de Lacul Capra, un lac glaciar unde drumeții pot campa astăzi, bucurându-se de un peisaj superb.

O dorință îndeplinită

Doamnei Rodica i-a fost lăsată, de către tatăl său, sarcina de a face reparații la monument „Mi-a lăsat cu limbă de moarte să îl reparăm după 25 de ani și după 50 de ani”. Promisiunea a fost respectată, ultimele lucrări de reabilitare fiind realizate între 2010 și 2014.

„A vrut Dumnezeu și am reparat monumentul. A răspuns la chemarea mea colegi de la clubul Alpin Floare de Colț. Am strâns voluntari și am fost acolo. Am decopertat lucrarea de marmură și pe parcursul a cinci veri am replacat”, își amintește femeia.

Chiar dacă avea, în acea perioadă, în jur de 70 de ani acest lucru nu a făcut-o să stea departe de munte, moștenind de la fratele său această pasiune.

„De la Lacul Bâlea până sus am cărat nisip și ciment. S-a muncit foarte mult, dar cu foarte multă pasiune”, mai spune Rodica Rădulescu.

Ajunsă la frumoasa vârstă de 80 de ani, femeia le dă mai multe sfaturi tinerilor care doresc să urce pe munte: „Am auzit de foarte multe accidente din cauza lipsei de încălțăminte. Pe munte bocancul e sfânt. Și îmbrăcămintea! Nu lipsește jachetă, nu lipsește pelerină de ploaie. Sunt niște reguli elementare. În bagaj nu îți iei lucruri grele, dar îți iei strictul necesar!”.

Astăzi, Monumentul Alpiniștilor face parte din peisaj și reprezintă pentru Munții Făgăraș o importanță istorică dedicată iubitorilor de alpinism. Locul reprezintă o amintire a tinerilor alpiniști care au murit în acea zonă, dar și un loc unde trecătorii le află povestea.