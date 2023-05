Încă două platforme de rezervări online a vacanțelor au fost înființate

O agenție de turism a investit peste 150.000 de euro în două platforme online de rezervări, oferind astfel românilor posibilitatea achiziționării de vacanțe și în Europa, nu doar în afara ei.

“Încă de la înființare, ne-am dorit să fie pentru clienții săi un magazin de travel „all-in-one”, atât din punct de vedere al destinațiilor oferite, al serviciilor incluse, dar și în ceea ce privește experiența de rezervare a unui pachet turistic. Noua inițiativă de dezvoltare a Diviziei OTA (Online Travel Agency) acoperă două nevoi prin intermediul a două platforme: www.sejurexotic.ro și www.sejureuropa.ro. Ambele website-uri oferă mii de oportunități de călătorie, sunt disponibile 24/7, afișează disponibilitățile unui pachet turistic în timp real si sunt permanent supervizate de consultanți. Fiindcă vocea turistului a fost întotdeauna importantă pentru noi și mereu am încercat să transformăm mesajele transmise de clienții noștri în planuri de business, am inclus Europa în portofoliul nostru. Proiectul include în acest moment 2.000 de plecări, care promit revelarea bătrânului continent în cel mai special mod. Astfel, la cererea clienților tradiționali, care 3 luni pe an preferau Europa, am decis să alocăm resurse și pentru această nevoie”, declară Sorin Stoica, CEO Eturia

www.sejurexotic.ro este un mod de rezervare 100% online, care poate fi rezumat, pe scurt, astfel: pachete dinamice pe mai multe destinații, cu mai multe plecări disponibile pe parcursul anului, în care sunt incluse sute de hoteluri care pot fi selectate și configurate din punct de vedere al tipului de cameră, al regimului de masă și al numărului de călatori.

Platforma se adresează clientului care dorește să își achiziționeze vacanțele de plaja 100% online. Mai mult, acest mod de achiziție rapid și simplu vizează orice consumator care este obișnuit să facă achiziții online, inclusiv de vacanțe. În plus, rezervările realizate online pot aduce o reducere de până la 5% din costul final al vacanței.

“În fiecare an ne-am consolidat și expertiza pe continentul european prin vacanțele Signature sau cele legate de anumite perioade turistice: Crăciun la Viena, degustări de vin în Franța, turism culinar în Italia etc. Astfel, s-a conturat o nevoie constantă pentru a vinde Europa, nevoie pe care am decis sa o abordam cu vacante mai complexe, vândute prin consultanți, dar și în pachete avion & hotel, în regim 100% online prin www.sejureuropa.ro. Noul proiect a debutat cu 8 destinații cheie din Europa, cum ar fi: Portugalia-Madeira, Italia, Spania, Franța, Grecia, Cipru, Malta și Cehia. www.sejureuropa.ro este în continuă dezvoltare, atât prin adaugarea de noi hoteluri, cat si prin identificarea de noi destinații importante pentru clienții noștri,” declară Sorin Stoica.

Consultanții verifică personal fiecare rezervare

Pentru ambele proiecte atât Sejur Europa, cât și Sejur Exotic vin cu câteva caracteristici unice cu care și-a obișnuit clienții, si anume:

• Hotelurile sunt alese și verificate, iar în cazul sejur Exotic hoteurile sunt direct contractate.

• Pachetele de vacanță se bazează pe date de plecare fixe și pe tarife negociate cu companiile aeriene, astfel încât să ofere cel mai bun tarif din piață pentru perioada respectivă.

Consultanții verifică personal fiecare rezervare și se asigură că fiecare client alege în cunoștință de cauză vacanță care i se potrivește. În plus, oricând clientul poate apela consultant pentru a primi suport în procesul de rezervare. Astfel propunem clienților un concept nou de rezervare a unei vacanțe și anume o rezervare online asistată uman.

Cu o investiție în tehnologie, dezvoltată cu resurse proprii în compania TravelHubx, controlată de Eturia, investiție ce se ridică la 150.000 de mii de euro, www.sejurexotic.ro și www.sejureuropa.ro reprezintă o divizie de business care se preconizează că va influența pozitiv întregul grup de firme Eturia, deoarece a fost concepută ca business complementar, venit din nevoi concrete, natural.

“Observăm un interes pe zona de vânzare online pe care dorim să îl creștem, atât prin vizibilitate, cât și prin opțiunile pe care le are clientul atunci când rezervă. Sperăm că aceste noi OTA să susțină creșterea de 30% a cifrei de afaceri, pe care o preconizam pentru 2023,” declară Sorin Stoica.