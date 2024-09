Destinații de vis pentru adevărații gurmanzi. Orașele din Europa care îți vor cuceri papilele gustative

Europa este o destinație de vis pentru gurmanzi, oferind orașe pline de preparate clasice și inovații culinare care pot transforma fiecare masă într-o experiență memorabilă.

De la clasicele preparate până la bucătăria nouă, inovatoare, experiența de a mânca în Europa este întotdeauna o încântare, iar următoarea listă include unele dintre cele mai bune locuri unde poți mânca pe continent, potrivit msn.com

Roma, Italia

De la preparatele locale pe bază de paste, precum carbonara, amatriciana și cacio e pepe, la pizza, anghinare prăjită, maritozzi decadent (chifle umplute cu cremă) și bunătăți prăjite numite suppli, Roma este un paradis pentru gurmanzi. Aici poți avea o experiență memorabilă atât la o trattoria modestă, cât și într-un restaurant de lux, cu personalitatea orașului regăsindu-se în aproape fiecare farfurie.

Londra, Anglia

Alături de New York, Londra are cele mai mari șanse să fie considerată „capitala lumii” și, la fel ca NYC, aici poți mânca mâncare din toate colțurile lumii. De la preparate indiene și srilankeze, la bucătărie chineză, poloneză și franceză, orașul este o adevărată comoară de delicii culinare internaționale. În plus, există preparatele tradiționale britanice excepționale, precum fish & chips, pie & mash, vită wellington și micile gustări servite la ceaiul de după-amiază.

Lyon, Franța

Parisul poate atrage cea mai mare atenție, dar gurmanzii cunoscători laudă la fel de pasionat și Lyonul. Poate că niciun alt oraș european nu este atât de strâns legat de un stil specific de restaurant precum este Lyonul de bouchon-urile sale. Aceste localuri modeste sunt faimoase pentru preparatele lor consistente, servite într-o atmosferă intimă și la prețuri accesibile. Câteva dintre favoritele locale includ rosette (cârnați uscați), quenelles de brochet (găluște de pește în sos cremos) și paillasson Lyonnais (un preparat din felii groase de cartofi rasi).

Viena, Austria

De la cafenelele grandioase care servesc mai multe combinații de cafea, lapte și smântână decât ți-ai fi imaginat vreodată, la șnițelul crocant și suculent și unele dintre cele mai bune cârnați de stradă din Europa, Viena este un vis devenit realitate pentru gurmanzi. Ca să nu mai vorbim de vinul cultivat în limitele orașului (Viena este singura capitală europeană cu această distincție) și de gama de prăjituri și produse de patiserie atât de frumoase încât îți va fi greu să le tai.

San Sebastian, Spania

De la străduțele pline cu baruri de pintxo (versiunea locală de tapas), care servesc cidru și vin local (nu pleca fără să încerci Txakoli, un vin ușor spumant), la restaurantele conduse de bucătari cu stele Michelin, acest oraș oferă tot ce poate fi mai bun pentru iubitorii de mâncare. Reputația sa este în creștere de mai bine de un deceniu, așa că grăbește-te să ajungi acolo înainte să devină prea aglomerat.

Bologna, Italia

Casa sosului Bolognese (cunoscut și sub numele de ragù), a mortadellei și a tortellini, acest oraș este un adevărat rai pentru gurmanzi. Cel mai bun lucru despre Bologna este, probabil, faptul că se află în inima regiunii Emilia-Romagna, casa parmezanului și oțetului balsamic din Modena, care, gustat la el acasă, îți poate schimba percepția asupra vieții.

Ljubljana, Slovenia

Capitala de basm a Sloveniei este locul ideal pentru a experimenta reputația gastronomică tot mai mare a țării. Dovadă? Primul ghid Michelin dedicat Sloveniei a fost publicat în 2020, iar Slovenia a fost desemnată Regiunea Europeană a Gastronomiei în 2021. Aici poți degusta de la preparate regionale slovene până la mâncare japoneză excelentă, totul asociat cu vin local de calitate.

Berlin, Germania

Una dintre cele mai interesante destinații culinare în ascensiune din Europa, Berlinul te poate uimi cu falafel și currywurst într-o seară și cu preparate asiatice și americane inovatoare în următoarea. Capitala Germaniei este, de asemenea, cunoscută ca fiind unul dintre cele mai bune locuri din Europa pentru mâncarea vegetariană și vegană. Iar când vine vorba de bere artizanală, trebuie să știi că Stone Brewing, legendară în California, și-a deschis o filială europeană la Berlin.

Sevilla, Spania

Începe ziua cu pâine prăjită cu roșii, continuă cu supă rece de salmorejo la prânz și încheie ziua cu jamón ibérico sau espinacas con garbanzos, acestea din urmă îți vor schimba definitiv părerea despre năut. Desigur, toate aceste delicioase preparate trebuie însoțite de un pahar de sherry local.

Stockholm, Suedia

În timp ce iubitorii de mâncare s-au extaziat pentru bucătăria nou-nordică din Copenhaga în mare parte a secolului XXI, Stockholmul a fost în mare parte în umbră. Nu mai este cazul. După ce a fost desemnată Capitala Europeană a Gastronomiei în 2023, orașul continuă să impresioneze cu un amestec de preparate suedeze inovatoare, pline de ingrediente culese din pădurile țării, și reinterpretări rafinate ale preparatelor clasice, cum ar fi chiftelele și fructele de mare.

Torino, Italia

Gurmanzii cunoscători se îndreaptă spre nord pentru a evita aglomerația și pentru a se bucura de mâncarea senzațională din Torino și împrejurimi. Situat în nord-vestul Italiei, Torino este capitala regiunii Piemont, iar acest oraș elegant este un loc excelent pentru a încerca specialitățile din întreaga zonă. Câteva dintre deliciile locale includ polenta, risotto, bagna cauda (un sos dens din anșoa și usturoi), brânzeturi și trufe.

Lisabona, Portugalia

Capitala Portugaliei a fost mereu un secret bine păstrat pentru gurmanzi, iar popularitatea ei tot mai mare ca destinație nu a afectat acest lucru. Aici poți savura tarta decadentă cu cremă, peștele proaspăt la grătar (cel mai bine într-un café modest de pe malul mării), nenumărate produse de patiserie și vin local.