Americani fermecați de România: „Este magică!“ Vloggerii Wity Travels o consideră un tărâm misterios al legendelor VIDEO

România a fost a 25-a țară vizitată de un cuplu de vloggeri americani în doi ani și jumătate, de când au părăsit SUA pentru a călători în întreaga lume. Will și Katy au rămas impresionați de țara noastră și de legendele sale.

Will și Katy au plecat din Statele Unite în ianuarie 2021 pentru a vedea cum este viața și în alte părți. Au deschis un canal de Youtube, intitulat „Wity Travels”, în care vorbesc despre viața de cuplu, munca la drum, călătorii și multe altele.

Iar România a fost a 25-a țară pe care vloggerii americani au vizitat-o. După ce au călătorit prin București, turiștii au mers pe urmele lui Dracula, personajul romanului cu acelaşi nume scris la sfârsitul secolului XIX de irlandezul Bram Stoker. Iar legenda le-a îndrumat pașii spre Castelul Bran.

„Vom separa istoria de mituri. Ne scufundăm atât în ​​intriga, cât și în magia acestei țări minunate. Bine ați venit în România! Tărâmul misterios al legendelor!”, spun cei doi americani într-un videoclip.

Turiștii au fost fascinați de castelul Bran, dar nu s-au oprit doar aici. Au vizitat Cetatea Râșnov și Dino Park și au fost și la Rezervația De Urși Libearty de la Zărnești.

„Acest videoclip nu este doar despre Dracula. România are mai multe legende decât povestea scrisă de un irlandez. România găzduiește 60% din urșii bruni din Europa. Îi puteți vedea în afara autostrăzii, în excursii turistice sau la un sanctuar. Noi am făcut-o pe cea din urmă. Am experimentat Rezervația de Urși Libearty Zărnești. De asemenea, dinozaurii sunt cunoscuți din România de la sfârșitul perioadei cretacice. Am explorat valea unde au fost descoperite primele fosile de dinozauri din România la Dino Park, Râșnov, România. Până la sfârșitul acestui videoclip, vom acoperi mai mult decât Legenda lui Dracula”, au spus Will și Katy.

Cei doi americani au avut doar cuvinte de laudă despre țara noastră: „România este o țară fascinantă. Vă invităm să veniți să vedeți acest tărâm misterios!”