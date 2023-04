Rețeta de drob pe care Scărlătescu o urmează cu sfințenie. Secretul preparatului făcut de bunica sa

Cheful de la Antena 1 are amintiri dragi din copilărie și mărturisește că gătește și acum după rețetele moștenite de la bunica sa, Amalia.

Sărbătorile pascale petrecute în familie sunt cele mai frumoase, după cum a mărturisit Cătălin Scărlătescu. Acesta își amintește cu nostalgie de bunica sa, de la care a învățat să gătească rețete tradiționle pe care le face și azi întocmai ca odinioară.

„În Joia Mare, bunica obișnuia să vopsească ouăle. Nu știu când avea timp pentru toate treburile gospodărești, dar mereu masă ei era încărcată de bunătăți. Tot în perioada asta, ne răsfăța și cu celebra prăjitură cu bulion, făcută din ingrediente atât de simple, dar cu un gust absolut fabulos. De la bunica am moștenit multe rețete de suflet, ea era cea care nu știa cu ce bunătăți să mă mai încânte“, a povestit cheful într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Pe bunica o chema Amalia. Era cea mai blândă persoană pe care am cunoscut-o vreodată. Și toate mâncărurile ei mi-au rămas în suflet. Nu degeaba se spune că gustul se formează în copilărie și că mâncarea este, în esență, amintire. De la ea am moștenit și rețeta de drob pe care o pregătesc în fiecare an de Paște și pe care vreau să o împărtășesc cu voi“, a completat acesta.

Rețeta de drob a bunicii lui Cătălin Scărlătescu

Ingrediente

organele de la un miel: ficatul, rinichii, plămânii, inima

250 g carne de miel

400 g ceapă și usturoi verde

400 g mărar și pătrunjel verde

ouă bătute (pentru fiecare kg de compoziție 8 ouă bătute)

sare, piper

ulei de floarea-soarelui

prapure

Organele și carnea se taie cuburi mari și se călesc într-o tigaie cu ulei de floarea-soarelui, sare și piper, după gust. Apoi le dăm deoparte și le lăsăm la scurs. 25 % din compoziție se taie cuburi, restul se toacă la mașina de tocat.

Ceapa și usturoiul verde se toacă mărunt și se prăjesc în tigaia în care am călit organele. Lăsați să se evapore toată apă din tigaie. Mărarul și pătrunjelul se toacă. Toate se amestecă bine.

Cum spuneam, pentru fiecare kg de compoziție puneți 8 ouă bătute. Asezonați cu sare și piper. Înveliți compoziția într-un prapure și dați la cuptor la 140 °C, pentru 50 de minute. Se servește rece și, opțional, cu muștar alături.