Meniu de sărbători. Cum se prepară carnea la garniță în stil tradițional. O rețetă delicioasă de la Chef Dan Neagu

Carnea la garniță este o metodă tradițională de conservare a cărnii de porc. Se realizează prin fierberea cărnii în untură, apoi ambalarea acesteia în untură, care o protejează de bacterii și o păstrează proaspătă timp îndelungat.

Carnea la garniţă este una dintre cele mai vechi şi mai folosite metode de păstrare a cărnii, ce datează de pe vremea romanilor. Vorbim de bucăţele de carne cu sau fără os (de porc, pasăre, vită, oaie), de regulă crudă, înăbuşite în untură şi apoi păstrate în untură limpede.

În urmă cu sute de ani, porcul, viţelul, oaia sau capra şi păsările erau pregătite de către gospodari ca să reziste cât mai mult timp: se afumau, se puneau la sare sau la untură (la garniţă, la putină, la ceaun, la cazan, în oale de lut). Ceea ce ţăranii noştri fac din vremuri străvechi, e considerat acum o delicatesă de către restaurantele de lux din străinătate.

Pentru preparare avem nevoie de carne de porc ( pulpă, mușchiuleț, cotlet, costiță etc), untură de porc, usturoi.

Rețeta lui Chef Dan Neagu de la Restaurant Bulevard Ploiești

Ingrediente 10 porții:

-Untură de porc 3 kg

-Carne afumată de porc 4 kg din care, ceafă și spate afumată 2 kg

-File afumat 0.5 kg

-Piept afumat 0.5 kg

-Cârnați afumați 1kg

-Pregătire: 10 min

Preparare: 2 ore

Cei care doresc să aibă in cămară sau in beci, pentru gustul inconfundabil, ceva carne conservată in acest mod, puteți folosi vase mai mici. Vedeți rețeta completă pe observatorulph.ro

Pe timpul sezonului rece, carnea la garniţă poate fi folosită alături de o mare varietate de garnituri, pornind de la varza călită şi ciorbă şi până la tocana de cartofi sau de legume. Carnea la garniţă poate fi preparată alături de felul de mâncare pe care îl pregătim sau poate fi doar încălzită şi adăugată la final, putând fi servită cu mămăligă şi murături.