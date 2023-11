Românul cu cea mai veche Dacia din America: „Am avut de mic o pasiune pentru Dacii“

Stabilit de mai mulți ani la New Jersey (SUA), românul George Dumitru deține un atelier auto la New York și este un împătimit colecționar de mașini. George are, printre altele, trei Dacii și trei Oltcituri.

La sfârșitul lui octombrie 2023, George Dumitru a adus prima Dacia Sport în Statele Unite din România, transportul fiind asigurat prin firma Reels for Wheels deținută de Eduard Palaghiță, un alt român stabilit la New York și foarte pasionat de Dacii.

În total, la uzina de la Mioveni au fost fabricate doar 5.141 Dacii Sport. George a achiziționat în această toamnă și o Dacia din Germania, mașină ce are doar 9.000 de kilometri la bord.

George Dumitru deține și cea mai veche mașină Dacia 1300 din America, fabricată la uzina de la Mioveni în 1972.

„Am achiziționat-o acum doi ani. Mașina are piese franțuzești și a fost asamblată în România, la fabrica de la Colibași. Pe timpul acela nu se făceau piese în România, iar ei tot importau din Franța. Mașina este simplă, are motor de 1.300 centimetri cubi cu patru viteze”, spune George Dumitru, care este originar din Brăila.

După ce a achiziționat mașina fabricată în 1972, George i-a pus mai multe ceasuri la bord, pentru temperatură și presiune ulei. Pe timpuri, Daciile 1300 nu veneau cu ceasuri, ci aveau doar becuri pentru ulei și temperatură. „Am montat acele ceasuri pentru siguranța mea”, adaugă George.

Împătimitul colecționar merge de obicei cu Dacia 1300 la prietenii săi din New Jersey. „La un moment dat, mergem cu soția cu mașina, era frumos afară, geamurile erau coborâte. Cineva la semafor ne-a spus că ce tare e mașina și ce bine arată. Iar soția mea i-a spus că noi conducem o Dacie, ce nu e nimic ieșit din comun în România. Însă în America a fost o reacție fantastică la Dacia 1300 pe care o dețin”, precizează George Dumitru.

„Prima mașină a băiatului meu va fi una românească”

Acesta a avut de când era mic o pasiune pentru mașinile Dacia, în special pentru Dacia 1300. „Pentru mine, în copilărie, Dacia 1300 a fost o super mașină. După aceea, Dacia 1310 nu mi-a plăcut așa mult. Întotdeauna a fost cumva o bătălie între Dacia și Oltcit. Fiind mecanic și având foarte multe mașini pe mână, schimbam pinioanele în cutia de viteze și la Dacia și la Oltcit. Dacia Nova avea pinioane mai lungi la viteza a cincea. Și schimbam pinioanele de a cincea ca să merg cu turația mai mică a motorului și cu viteza mai mare a mașinii”, spune pasionatul colecționar.

→ Imaginea 1/13: Prima Dacia Sport in America 06 foto Wheels for Reels jpg

George Dumitru a plecat în 2004 din România. A locuit în New York până acum cinci ani, după care s-a stabilit în New Jersey. Iar pasiunea pentru mașinile fabricate în România se transmite mai departe. George are un băiat în vârstă de 15 ani și deja i-a dat primul său Oltcit, o mașină la care are de lucru.

„A vrut inițial să cumpere un Volkswagen mai vechi și i-am spus că nu accept așa ceva. Și prima mașină pe care o să o aibă va fi una românească. Am cumpărat un Oltcit din Craiova de la cineva din Craiova, cea mai mare țeapă pe care am luat-o vreodată. Mi-a prezentat Oltcitul ca pe cireașa de pe tort, am dat vreo 4.500 de euro. Însă mașina era într-o stare deplorabilă, fusese lovită pe spate, frânele nu merg. Mașina efectiv nu a mers. O bătaie de joc. Trebuie investit mult în reparații”, precizează George Dumitru.

Acesta mai spune că a învățat să conducă pe un Oltcit, mașină pe care după mai mulți ani a adus-o în America.

Extrem de pasionat de mașini, George a mai cumpărat și un BMW Power Edition. În plus, spune că are și cel mai tare Pick-Up din America, un Dodge RAM achiziționat recent, ce are 702 cai-putere. O altă bijuterie auto pe care o deține este o Honda S2000, cu doar 38.000 de mile la bord.