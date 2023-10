Cu cât s-a vândut la New York un ARO 243 și ce dotări are. Mașina a fost produsă pentru Armata Română

Eduard Palaghiţă, un român foarte pasionat de mașinile românești şi stabilit de 28 de ani în America, deține de câțiva ani o companie ce furnizează maşini pentru filmări. El este căutat constant de americani și români stabiliți în SUA, care doresc să cumpere mașini fabricate în România.

În această lună, Eduard Palaghiță a vândut unui american un ARO 243D fabricat în 1993 la uzina de la Câmpulung-Muscel din Argeș, mașină ce a fost importată în America în 2022 și are un număr personalizat de New York. Eduard Palaghiță a făcut mai multe investiții în mașina de colecție de când a achiziționat-o. Mașina a fost vândută cu 6.900 de dolari și a fost produsă pentru Armata Română. Automobilul ARO 243D cumpărat de un american are un motor diesel de 3,1 litri, 67 de cai-putere și o transmisie manuală cu patru viteze. Mașina are jante de 16 inchi și poate atinge o viteză de 180 kilometri/oră.

Mașina vândută la New York are 39.000 de kilometri la bord, iar de când a fost achiziționată de către Eduard Palaghiță a parcurs în total 200 de kilometri. În cei 30 de ani de când a fost fabricată, mașina nu a înregistrat vreun incident.

→ Imaginea 1/5: ARO 243 New York 05 foto Eduard Palaghita jpg

Între anii 1957-2006, la Uzina ARO de la Câmpulung Muscel au fost fabricate peste 380.000 de autoturisme. Mașinile se bucurau de mare succes pentru că erau robuste, ușor de întreținut și ieftine.

Din anul 1972, la uzina de la Câmpulung Muscel a început producția seriei ARO 24, seria cu cel mai mare succes, ce avea să fie produsă până în 2006, când uzina a dat faliment. Din această serie face parte și modelul vândut în această lună la New York.

Primul model al seriei, ARO 240, avea un consum mare, cuprins între 15-20 de litri/100 de kilometri. Odată cu criza petrolului după anii 1970, consumul mare de benzină a fost un motiv principal ce a dus la o variantă de motor diesel pentru ARO. Drept consecință, mașina românească de teren a fost dotată cu două variante de motor diesel autohtone, cu injecția modificată.