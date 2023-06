În cât timp se elimină alcoolul din sânge și când poți conduce după ce ai băut

Mulți oameni care consumă alcool seara și se urcă la volan dimineața cred că efectul alcoolului dispare peste noapte, lucru care nu este totdeauna valabil.

Specialiștii susțin că nu există o modalitate de a scădea mai repede concentrația de alcool din sânge în cazul în care șoferii consumă alcool.

Acest lucru depinde de mai mulți factori, respectiv vârsta persoanei, alimentele pe care le-a consumat, dar și de momentul zilei când este consumat alcoolul.

Studiile au arătat că un şofer care are o alcoolemie de 1,6 la mie are nevoie de minim 10 ore pentru a ajunge la o alcoolemie zero.

”De obicei, cam indiferent de testul utilizat, alcoolul poate fi detectat în aerul expirat pentru o perioadă de circa 24 de ore. Vorbim despre o durată relativ mică, în condiţiile în care alcoolul poate fi detectat în salivă pentru o perioadă de 48 de ore, iar în păr chiar până la 90 de zile.

Medicii susțin că în ceea ce privește persoanele care consumă alcool pe stomacul gol, valoarea maximă a alcoolemiei se atinge în 20-30 de minute. Acest lucru se întâmplă deoarece metabolismul este mai rapid şi alcoolul ajunge mai repede în sânge”, potrivit playtech.ro.

Specialiștii mai spun că un litru de vin se elimină din sânge în 7 ore, o bere în două ore, 100 ml de lichior în trei ore și 10 minute și 100 ml de palincă în 4 ore și 10 minute.

Timpul eliminării băuturilor alcoolice din sânge poate să difere în funcție de gradul de alcool pe care îl conține fiecare.

În privința pedepselor aplicate șoferilor care consumă alcool, pentru o alcoolemie de până în 0,8 la mie, un şofer ar risca cel mult o amendă şi, eventual, ridicarea permisului.

Pentru o alcoolemie de peste 0,8 la mie vorbim deja de dosar penal care poate duce la închisoare cu executare pentru cel vinovat, dacă acest consum de alcool este urmat de producerea unor evenimente rutiere.