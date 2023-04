DACIA 1100. Saga primului autoturism fabricat în România

Timp de aproape patru ani, în perioada 1968-1972, la Uzina Dacia de la Mioveni a fost fabricată Dacia 1100, primul autoturism românesc. Primul exemplar la cheie i-a fost dăruit lui Nicolae Ceaușescu, chiar la vizita acestuia la uzină.

La jumătatea anilor ’60, la nivel mondial se produceau, în medie, 24 de milioane de vehicule anual, dintre care în blocul comunist se fabricau doar 500.000. În 1965, anul în care Nicolae Ceaușescu a fost ales prim-secretar al Partidului Comunist Român, parcul auto din țara noastră era de aproximativ 50.000 de vehicule, din care doar jumătate erau autoturisme, în principal fabricate în Europa de Est – de la Trabant și Volga până la Moskvici și Skoda.

Abia în 1965, autoritățile de la București au stabilit lansarea unei cereri internaționale de oferte pentru cumpărarea unei licențe producție a unui model de autoturism. Anunțul a avut rapid ecou, printre marile companii care au decis să își prezinte ofertele numărându-se Renault, Fiat, Alfa Romeo și Peugeot. După aproape un an, Bucureștiul a hotărât: Renault corespundea așteptărilor românilor.

Deși inițial, printr-un contract semnat de autoritățile române cu Renault în septembrie 1966, era acordată licența de fabricație pentru modelul Renault R12, ulterior, din rațiuni legate în principal de costuri, decizia finală a fost aceea de a se produce sub licență Renault R8 (versiunea Major), sub numele Dacia 1100.

Producerea Daciei 1100 a început în vara anului 1968, fiind realizată sub licență Renault R8. Impresionant este faptul că Uzina Dacia de la Colibași-Mioveni a fost construită în doar un an și șapte luni, în perioada ianuarie 1967 - mai 1968, iar pe șantier au lucrat nu mai puțin de 2.400 de oameni. Pe 20 august 1968 a început producția de serie a modelului Dacia 1100. În aceeași zi, în prezența lui Nicolae Ceaușescu, a lui Ion Gheorghe Maurer și Ilie Verdeț, a fost inaugurată Uzina Dacia. Și așa cum se cuvenea, prima Dacie 1100 produsă a fost făcută cadou lui Nicolae Ceaușescu.

Opt mașini pe oră

Unul dintre cei mai longevivi angajați din istoria Dacia, Gheorghe Petrescu, a lucrat la uzină în perioada 1967-2005, parcurgând toate treptele, de la șef atelier și șef secție, până la funcția de director tehnic. Gheorghe Petrescu a fost angajatul cu numărul 72 al Uzinei Dacia. Practic, Gheorghe Petrescu a trăit toate etapele evoluției și istoriei Dacia, fiind martor inclusiv la vizita lui Nicolae Ceaușescu din august 1968.

„Aș spune, în primul rând, că Dacia 1100 era o mașină potrivită pentru buzunarul nostru. Era o mașină ce se putea compara cu Volkswagen Golf. Avea un motor bun, suspensii bune, frâne foarte bune și o robustețe excelentă. Dacia 1100 era o mașină simplă. Pentru noi la Dacia, a fost o mașină-școală“, povestește Gheorghe Petrescu pentru „Weekend Adevărul“.

În ceea ce privește fabricația, cadența de producție era de aproximativ opt mașini Dacia 1100 pe oră. „L-am văzut de două ori pe Ceaușescu, însă nu foarte de aproape. Avea multe gărzi de corp și nu se apropia oricine de el. În schimb, după privatizarea Dacia, puteai să dai mâna cu președintele Renault cum dădeai cu vecinul de scară. Bine au făcut francezii că au revenit la Dacia. Iar oamenii de la Dacia au fost și sunt foarte ascultători și competenți. Eu n-am întâlnit în toată cariera mea la uzină un angajat care să refuze să facă ce i se cerea“, își amintește Petrescu.

Ulterior, din Dacia 1100 a fost dezvoltată Dacia 1100 S, prima mașină de raliu românească. Coleg cu Gheorghe Petrescu la Dacia, Mircea Ilioaea a fost cel care a inițiat primele raliuri în țara noastră. „Dacia 1100 era o mașină foarte stabilă. Avea frâne-disc pe toate roțile. Eu am avut și un mic accident cu Dacia, iar frânele m-au ajutat. Când am apăsat pedala de frână, mașina s-a oprit și asta m-a protejat de un impact. Era o mașină foarte bună pentru vremea ei, o mașină extraordinară“, a declarat Gheorghe Petrescu.

Dacia 1100 avea tracțiunea și motorul pe spate, iar motorul Renault avea 46 de cai-putere. Viteza maximă a unei 1100 era de 132 de kilometri/oră. Dacia 1100 a fost produsă până la începutul anului 1972 în peste 37.500 de exemplare. Intrarea în fabricație a modelului Dacia 1300 a făcut ca să se renunțe gradual la producția Daciei 1100 la Mioveni.

Made in Romania

La început, toate piesele mari pentru 1100 erau aduse de la uzinele din Franța și Spania și asamblate la Mioveni. De la începutul anului 1969, pentru a se putea menține un cost redus, în România a început fabricarea unei mari părți a componentelor: geamuri, radiator, anvelopele, instalațiile electrice, scaunele și tapițeria.

→ Imaginea 1/4: Nicolae Ceauşescu la volanul primului autoturism Dacia 1100 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 169/1968)

Contractul de licență semnat cu Renault pe o perioadă de 10 ani (1966-1976) a adus numeroase beneficii pentru Dacia, inclusiv aducerea la nivel occidental a fabricației mai multor sortimente de oțeluri, vopsele, masticuri, uleiuri și mai multe sortimente noi de mase plastice. Mai trebuie spus că fiecare piesă de pe mașinile Dacia 1100 erau supusă unor verificări foarte complexe și riguroase, omologarea fiind decisă până la expirarea contractului de către Biroul de Studii de la Renault.

Primul automobil Dacia 1100 ieşit pe poarta fabricii de la Mioveni și făcut cadou lui Nicolae Ceaușescu se află de peste două decenii în colecţia de autovehicule istorice a Automobil Clubul Român, acesta fiind achiziţionat de către ACR în anul 1999 de la Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, prin licitaţie publică.

„Avea tehnologie mult mai bună față de mașinile sovietice“

Un împătimit colecționar de Dacii, bucureșteanul Dan Becheanu deține mai multe modele fabricate la uzina de la Mioveni. „Pasiunea pentru colecționarea mașinilor românești a apărut din copilărie. Părinții mei au avut o Dacia 1300. Prima oară mi-am cumpărat o Dacia 1300 în amintirea zilelor când eram copilandru. Apoi pasiunea s-a dezvoltat“, a declarat Dan Becheanu pentru „Weekend Adevărul“.

Citește și: Vânzările de autoturisme Dacia în Europa au crescut semnificativ în 2023

Acum zece ani, Dan Becheanu și-a achiziționat de la un colecționar din Ploiești o Dacia fabricată în 1968, cu 55.000 de kilometri la bord. „Dacia 1100 este mult mai manevrabilă, mult mai haioasă, are direcția mult mai ușoară pentru că este motorul în spate. Are o vizibilitate mult mai bună în interior comparativ cu o Dacia 1300. Am făcut doar o revizie după ce am cumpărat-o, nu au fost necesare operațiuni ample“, mai spune colecționarul.

De când a achiziționat mașina, bucureșteanul a mers cu ea câteva mii de kilometri, în special în câteva expediții Retromobil și la Concursul de eleganță de la Sinaia, de fiecare dată fiind foarte bine primită și admirată.

„Dacia 1100 a fost foarte populară la vremea ei și deoarece a fost primul autoturism fabricat în România și avea tehnologie mult mai bună față de mașinile sovietice, care erau mult mai grele și consumau mai mult carburant. A fost cu totul altceva pe piața auto“, adaugă Dan Becheanu.

Împătimitul colecționar deține și o Dacia 1302, mașina de care este cel mai atașat și pe care o reconstruiește. Practic, vor fi reconstruite partea cu scaunele pasagerilor și partea din spate, deoarece nu există piese de schimb. Pe vremuri, Daciile 1302 erau vândute doar către instituții, nu și către clienții persoane fizice. În prezent, în România, mai sunt mai puțin de 10 exemplare ale acestui model.