Wimbledon se va vedea în România la televizor, dar și pe o platformă de streaming: anunțul oficial

Cel mai prestigios turneu de tenis pe iarbă din lume rămâne pe Eurosport, prin intermediul unui nou acord pe termen lung cu All England Lawn Tennis Club, iar fiecare meci va fi transmis și pe platforma de streaming Max.

Wimbledon continuă să fie difuzat pe Eurosport în România, precum și în Belgia, Bulgaria, Finlanda, Islanda, Norvegia, Republica Cehă, Slovacia, Suedia, Țările de Jos și Ungaria. În România, fiecare meci va fi transmis pe Max, noua platformă de streaming a Warner Bros. Discovery. Noul acord extinde astfel drepturile exclusive asupra difuzării Wimbledon în aceste teritorii dincolo de un deceniu, după ce în 2016 Eurosport a oferit pentru prima dată o acoperire a turneului în mai multe piețe.

Eurosport va fi gazda exclusivă a tuturor turneelor de Grand Slam în România și, împreună cu Max, va fi singurul loc în care se va putea urmări fiecare meci de pe fiecare teren de la Australian Open, Roland-Garros, Wimbledon și US Open, precum și fiecare punct de la Jocurile Olimpice Paris 2024.

Trojan Paillot, SVP Sports Rights Acquisitions and Syndications la Warner Bros. Discovery Sports Europe, a spus: „Portofoliul nostru de tenis cuprinde cele mai mari evenimente din acest sport. Suntem încântați să extindem parteneriatul cu All England Club dincolo de un deceniu. Acest lucru ne permite să continuăm să investim în producția noastră de transmisiuni pentru a inova constant și pentru a găsi modalități noi, captivante, de a atrage fanii tenisului”.

„După ce am obținut deja audiențe record pentru transmisiunile noastre exclusive de la Australian Open din acest an, ne asteaptă o vară incredibilă de tenis, pe măsură ce continuăm să conectăm fanii cu fiecare jucător de la fiecare meci de la Roland-Garros și cu Wimbledon, US Open și Jocurile Olimpice care vor urma, ca parte a unui an monumental pentru sport”, a adăugat Trojan Paillot.

Transmisiunile de la Wimbledon debutează cu tururile de calificări începând de luni, 24 iunie, și vor completa o vară spectaculoasă și plină de sport pe Eurosport, care include 5.000 de ore de conținut sportiv din diverse discipline, inclusiv fiecare minut al Jocurilor Olimpice Paris 2024 (26 iulie – 11 august).