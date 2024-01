Eurosport atacă anul olimpic cu programe speciale: Chasing Glory, documentarul spectaculos cu 7 episoade

Eurosport aduce programe noi în drumul spre Jocurile Olimpice Paris 2024. Seria documentară „În căutarea gloriei“ (Chasing Glory: Road to Paris 2024) urmărește pregătirea a șase superstaruri ale sportului: Karsten Warholm (atletism), Janja Garnbert (escaladă), Menno van Gorp (breakdancing), Dina Asher Smith (atletism), Peter Sagan (ciclism) și Vahine Fierro (surfing). În plus, din 19 ianuarie, Eurosport difuzează Jocurile Olimpice de Iarnă pentru Tineret Gangwon 2024.

Eurosport anunță astăzi o serie nouă de conținut, programe și documentare exclusive cu sportivi în prim plan, care vor încânta fanii Jocurilor Olimpice și vor celebra sportivii care se pregătesc pentru glorie la Paris în această vară.

În căutarea gloriei (Chasing Glory) este noua serie exclusivă în șapte părți care prezintă felul în care șase dintre cei mai cunoscuți sportivi din lume se pregătesc în anul premergător Jocurilor Olimpice Paris 2024.

Primul episod va fi difuzat pe Eurosport 1 și în aplicația Eurosport miercuri, 24 ianuarie, la ora 23:00. Printre protagoniști se vor afla:

Karsten Warholm – deținătorul recordului mondial la 400m garduri și campionul olimpic en-titre, din Norvegia

Janja Garnbret – prima și actuala campioană olimpică la escaladare, din Slovenia

Menno Van Gorp – breakdancer-ul olandez, de trei ori campion BC One, care va concura în prima competiție olimpică a sportului său

Dina Asher-Smith – cea mai rapidă reprezentantă a Marii Britanii la atletism - sprint

Peter Sagan – superstarul slovac al ciclismului, triplu campion mondial de ciclism pe șosea, care acum țintește aurul olimpic la mountain biking

Vahine Fierro – tânăra surferiță din Tahiti, fostă campioană mondială la junioare, care caută să facă valuri în țara ei natală

Continuând povestea olimpică, noi episoade ale seriei Eurosport Vocea Refugiaților (Refugees’ Voice) vor fi publicate pe Eurosport.ro începând de luna viitoare. Parte a campaniei Warner Bros. Discovery Home Crowd, care încearcă să obțină susținere pentru Echipa Olimpică a Refugiaților, seria va prezenta poveștile deținătorilor de Burse Pentru Sportivi Refugiați care speră să fie selectați pentru a concura la Paris. În plus, după premiera sa din decembrie, documentarul despre refugiații olimpici regizat de Waad Al-Kateab, We Dare to Dream, este acum disponibil și în aplicația Eurosport.

Scott Young, Group SVP, Content, Production and Business Operations, WBD Sports Europe, a spus: „2024 va fi unul dintre cei mai spectaculoși ani de sport pe care lumea i-a văzut vreodată, iar Jocurile Olimpice de Vară din Paris sunt, cu siguranță, bijuteria coroanei. Abordarea noastră pentru Paris 2024 este de a spune povestea acestor Jocuri într-o formă autentică și antrenantă, care aduce fanii mai aproape ca oricând de eroii lor. Vom spune aceste povești pe tot parcursul anului. Angajamentul nostru este de a transmite cea mai largă varietate de sporturi olimpice, oferind totodată o acoperire captivantă a acțiunii și a rezultatelor”.

„Noile programe olimpice, inclusiv seria principală Chasing Glory, vor celebra sportivii inspiraționali care se pregătesc pentru Paris și îi vor conecta mai bine cu audiența noastră, pentru a crea entuziasm în perioada rămasă până la Jocurile Olimpice”.

Ca parte a celei mai complete experiențe olimpice, Eurosport difuzează, de asemenea, Jocurile Olimpice de Iarnă pentru Tineret Gangwon 2024, între 19 ianuarie și 1 februarie. Pe aplicația Eurosport, fanii vor putea urmări cei mai buni tineri sportivi din lume care vor urma să participe la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, transmise de asemenea în direct pe platformele Eurosport.

Eurosport este Gazda Jocurilor Olimpice în Europa. În aplicația Eurosport fanii pot urmări fiecare clipă a Jocurilor Olimpice din această vară, de-a lungul a 19 zile de competiție.