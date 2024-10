Vlad Stancu (19 ani) a făcut parte din delegația României la Jocurile Olimpice de la Paris, în această vară. Din păcate, înotătorul nostru a avut un ghinion teribil.

După o muncă titanică, de ani buni, pentru a prinde JO, Stancu s-a îmbolnăvit de COVID-19. Și a ratat finala probei de 800 de metri liber, după cum Adevărul a scris aici. Din fericire, Vlad Stancu a reușit să treacă peste această dezamăgire uriașă. Ceea ce nu e tocmai surprinzător, în condițiile în care înotătorul de 19 ani pune mare preț pe pregătire mentală, iar acest lucru l-a ajutat să treacă mai ușor pentru episodul de la Paris.

Prezent la podcastul Business Philosophy, realizat de jurnalistul Romeo Chiriac, Vlad Stancu a vorbit despre sportul care l-a propulsat la JO 2024.

Ce a spus Vlad Stancu la Business Philosophy?

*Sunt foarte multe accidentări la înot. Noi plutind, articulațiile noastre sunt foarte slăbite. E un zgârci care poți să-l rupi foarte ușor. Poți face entorse foarte ușor și alte accidentări. Sunt foarte mulți care au accidentări la umeri, la genunchi, la coate. Pe mine, m-a ferit Dumnezeu de accidentări.

*Vreau să devin cea mai bună versiune a mea. Și muncesc pentru asta. Am avut antrenamente și pe 24 și 31 decembrie, de Paște. Nu regret.

*Înainte de concurs, ascult muzică să mă calmeze, să mă pună într-o stare anume. Încerc să mă distanțez de gândurile stresante. Când sunt foarte concentrat când intru în probă în apă nu mai aud nimic.

*Cred că, de-a lungul anilor, i-am doborât două recorduri nationale lui David Popovici, nesemnificativ pe lângă ce a putut el să facă. Cred că la 15 ani i-am doborât un record la 400 m crowl, la Gyor. Și altul la 200 m în bazin scurt, la 16 ani, la Kazan. Per total, am doborât 25 de recorduri naționale. Primul a fost la 14 ani, la 800 m liber, la Pitești, în decembrie 2019. Apoi, la Gyor, am bătut recordurile la 1500 m, la 14, la 15 și la 16 ani. Incredibil sentiment!

VEZI PODCASTUL BUSINESS PHILOSOPHY CU VLAD STANCU