România, sub lupa unui specialist în „mental coaching“: cum poate progresa naționala după Euro 2024

Președintele Federației Române de Kempo, Sensei Amatto Zaharia, a spus în cadrul podcastului Business Philosophy ce ar recomanda pe latura de mental coaching pentru îmbunătățirea performanței tricolorilor, după prestația la Euro 2024.

Având în vedere că meditația este de secole în artele marțiale, Amatto a vorbit despre participarea României la Euro 2024 și cum se poate îmbunătăți prestația jucătorilor prin învingerea fricilor și mental coaching. “Este cunoscut faptul că Ibrahimovici a făcut taekwondo. Djokovic atunci când ajunge la vestiar lovește palmarele să se destreseze și să iasă din ritm. Performanța pe care a obținut-o România la Euro aș cuantifica-o în emulația în ceea privește poporul. Noi trebuie să plecăm cu acest spirit de apartenență la ceva, de identitate. Atunci când pui rezultatele pe primul plan se creează o presiune pusă inutil și contraproductivă. Naționala a coagulat poporul român. Mentalitatea noastră nu este una de învingători“, a spus antrenorul lotului national de kempo.

SRI, SIE, DIE își iau seva din practicanții sporturilor de luptă

În România există aproximativ 10.000 de sportivi legitimați și 40.000 de practicanti ai disciplinei sportive kempo. Domeniile de protecție sau militare, de protejare a României, Jandarmerie, SRI, SIE, DIE, își iau seva din practicanții sporturilor de luptă, spune Amatto, care este multiplu campion european și mondial la kempo și primul român ce a ajuns în conducerea mondială a Artelor Marțiale Mixte (vicepreședinte pentru Europa).

Sperăm să cucerim 8 medalii la J.O. de la Paris

Amatto este și membru în cadrul Comitetului Executiv al COSR, pionierul artelor marțiale mixte în România și primul care a organizat galele televizate. “Ar fi senzațional ca delegația României să cucerească 8 medalii la Jocurile Olimpice de la Paris“.

Punctul de vedere oficial legat de acuzațiile aduse de Daniel Ghiță

Amatto Zaharia a prezentat în cadrul podcastului un video în care și-a prezentat punctul de vedere elegant legat de acuzațiile aduse de Daniel Ghiță.

“Vreau să fie clar încă de la începutul acestei discuții că îmi cer scuze față de Daniel Ghiță și față de familia lui. În urmă cu o lună și jumătate când m-am trezit că mă atacă Daniel Ghiță, habar nu aveam de ce. Pentru că de-a lungul lungul vieții mele am avut numai cuvinte de laudă la adresa lui.... Tocmai de aceea, am avut o întâlnire față în față și cu Florentin Marinescu, care mi-a confirmat cam care este planul, motivele și pentru ce a fost declanșată această situație, pe care le bănuiam. În principiile mele de om și de bărbat niciodată nu voi vorbit urât de familia cuiva, de copii, soție. Niciodată nu am să vorbesc urât de Daniel Ghiță, care a avut o relație de prietenie de peste 20 de ani cu majoritatea băieților despre care el vorbește în ultimele 6 săptămâni, băieții care l-au considerat parte din familie două decenii până la urmă.... Inclusiv pentru meciul de retragere Daniel Ghiță s-a pregătit în sălile de kempo și pentru alte meciuri a făcut antrenamente în sălile noastre. Iar meciul lui de retragere a fost organizat de Colosseum Tournament în parteneriat cu F.R. Kempo.... Cum aș putea eu vreodată să vorbesc urât despre un om pe care băieții mei l-au considerat parte din familie. Nu aș putea să fac asta?“, este parte din înregistrarea postată pe pagina de Facebook de kempo.

Yamato și Yani și-au tatuat chipul tatălui

Soția lui Amatto este prima campioană mondială la kempo și arbitru internațional, Yamato, Yani și Timon sunt campioni mondiali și europeni ai acestei discipline sportive, iar băiatul cel mare este director antihacker la o mare companie din SUA. Yamato și Yani au tatuat pe brațe chipul tatălui lor. Yani a mai adăugat și mesajul “Nihil sine pater“.

De ce vedetele vin la kempo

“Yamato a participat la Survivor, Yani a lansat un videoclip muzical și a jucat în serialul Clanul de la Pro TV. Printre vedetele care au venit la kempo se numără Adrian Enache, Andrei Pavel, Claudia Pătrășcanu, Kamara, Iuliana Marciuc. Le crește capacitatea toracică“, a spus Amatto.

Flagelul părinților toxici

Președintele FR Kempo a mai vorbit în cadrul podcastului despre motivația adusă din durerile fizice (exemplele Alinei Dumitru, Yamato și Yani Zaharia), dar și despre flagelul părinților toxici care își mutilează copiii sportivi proiectând asupra lor frustările și nereușitele lor. Podcastul Business Philosophy, care este realizat de Clubul Media Business și moderat de Romeo Chiriac, este sprijinit de Aqua Carpatica.