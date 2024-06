VIDEO Antrenamentul României scoate la iveală caractere puternice: „M-aș arunca de pe pod pentru națională”

Tricolorii au revenit în formulă completă pe terenul de antrenament. Dacă ieri s-au pregătit pe arena din Wurzburg doar jucătorii care au evoluat puțin sau deloc în meciul cu Ucraina, astăzi toți au intrat sub comanda lui Edi Iordănescu și a staff-ului său.

Autocarul naționalei a sosit la ora locală 11.00 la terenul de antrenament, însă jucătorii nu au mai fost așteptați de suporteri. Ieri au fost în jur de 100 de fani, astăzi doar 5 le-au făcut poze și i-au încurajat pe eroii din meciul cu Ucraina. După o scurtă încălzire în sala de forță, Radu Drăgușin și compania au intrat destinși pe gazon, într-o atmosferă lejeră, în care Horațiu Moldovan a fost responsabilul cu glumele. Edi Iordănescu i-a încurajat pe elevii săi la fiecare exercițiu - ”Bravo, Florinele”, ”Așa, Dennis”, ”Bine, Ianis” - miza fiind mișcările de mobilitate.

Jucătorii de rezervă, cu pielea de găină la meciul cu Ucraina

Cu trei zile înainte de partida cu Belgia (Koln, ora din România, 22.00), tricolorii l-au trimis în fața presei pe fundașul Vasile Mogoș. Rezervă în partida cu Ucraina, acesta a povestit cum s-a văzut de pe bancă reușita naționalei din primul meci de la Euro 2024. ”A fost extraordinar ce s-a întâmplat cu Ucraina, cred că cea mai frumoasă atmosferă de când trăiesc fotbalul. Cred că la fel a fost și pentru colegii mei. Am fost cu toții bucuroși. Ați văzut și voi, am arătat că știm să ne bucurăm împreună și sperăm să fie tot așa și la următorul meci. Am avut piele de găină 100 de minute, de când au intrat colegii, la imn, la goluri... Emoții mai mari cred că n-am avut niciodată în viață”, a declarat fundașul dreapta.

Cu sufletul la națională

Vasile Mogoș a explicat în ce constă unitatea grupului: „Eu cred că suntem 26 de titulari în echipa asta. Nu contează cine joacă și cine nu. Eu cred în grupul ăsta, suntem toți de suflet, așa cum a spus Mister. Cred că și dacă îl întreabă pe Moruțan (n.r. Olimpiu e accidentat, dar face parte din delegația noastră) dacă intră pe teren, o face și cu un picior rupt, intră și face diferența!

Bineînțeles că îmi doresc să joc, dar și prin bancă, prin tribună... eu m-aș arunca de pe pod pentru națională, pentru că asta înseamnă să ai suflet. Și cred că Mister a înțeles asta, cum sunt eu sunt și ceilalți 25. Plus Moruțan”, a încheiat fundașul de la CFR Cluj.