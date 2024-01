Vasile Stângă, concluzie amară după debutul României la Europeanul de handbal. „Am făcut multe prostii”

Echipa națională a României a pierdut, scor 24-31, în fața selecționatei Austriei, în primul meci al ”tricolorilor” la Campionatul European de handbal masculin, partidă în care s-a ridicat la nivelul adversarului doar în prima repriză, clacând în cea de-a doua.

Fosta mare glorie a României, Vasile Stângă (66 de ani), a criticat prestația ”tricolorilor”, pe care i-a acuzat că au comis multe erori atât în plan defensiv, cât și în cel ofensiv. ”Ne-am batut singuri, am făcut foarte multe prostii, eliminări gratuite, foarte multe ratări. Dacă erau mai puține greșeli, poate era alt scor. Am demonstrat că suntem o echipă doar de o repriză. În a doua am cedat.

Nu am văzut dorința aceea a jucătorilor de a juca cu ambiție. Am avut un portar (n.r. Ionuț Iancu) în zi mare. Dacă nu era Iancu, cred că era o diferență de 15 goluri”, a spus Vasile Stângă, la DigiSport.

Record de asistență: 53.000 de fani la un meci de handbal

Pe de altă parte, fostul sportiv s-a arătat impresionat de recordul de asistență bătut de Germania la o partidă de handbal. „53.000 de spectatori la un meci... Germania este casa handbalului european. Domnule, nu avem și noi un jucător care joacă în Bundesliga. Toate naționalele au jucători acolo. Noi avem un singur jucător în Portugalia, pe Grigoraș”, a spus Vasile Stângă.

Vasile Stângă a făcut parte din lotul echipei naționale de handbal masculin a României la Jocurile Olimpice de la Moscova (ediția 1980) și Los Angeles (ediția 1984). La ambele turnee, Stângă a reușit să cucerească medalia de bronz.

Pentru România urmează mâine duelul cu Spania, învinsă surprinzător la scor de Croația în primul meci din grupă, 29-39.